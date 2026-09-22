Kast tras revés en expulsiones: “Hoy perdió Chile” y abre opción de insistir en el Senado

El Presidente José Antonio Kast reaccionó a la derrota por un voto de la reforma con que el Gobierno buscaba ampliar los plazos de detención para concretar expulsiones administrativas. El Mandatario lamentó el resultado, apuntó a los parlamentarios que rechazaron, se abstuvieron o no votaron y adelantó que La Moneda buscará revivir la iniciativa en el Senado o mediante otra fórmula legislativa.

“Mi problema no es un voto, es no haber sabido quizás transmitirle la urgencia”, sostuvo Kast, quien llamó a quienes no respaldaron el proyecto a explicar su decisión y hacer “una reflexión muy profunda”.

La reforma obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a uno de los 89 requeridos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos. La propuesta buscaba elevar de cinco a 30 días el plazo de detención para materializar una expulsión administrativa, contemplando prórrogas bajo autorización judicial.

“El que entró por la ventana tiene que salir”

La caída de la iniciativa abrió durante la jornada un cruce de responsabilidades por el manejo de los votos y las ausencias. Kast, sin embargo, evitó centrar su respuesta en ese episodio. “Esto no es un problema de un permiso constitucional, no es problema de un cálculo”, afirmó, poniendo el foco en quienes no entregaron su respaldo.

“El que entró por la ventana tiene que salir”, añadió el Presidente, insistiendo en que el Ejecutivo necesita contar con herramientas para ejecutar las expulsiones. Según dijo, su intención ahora es intentar convencer a los parlamentarios que no acompañaron la propuesta. Sus declaraciones fueron realizadas después de que distintos sectores de la derecha cuestionaran la coordinación política previa a la votación.

Kast también rechazó interpretar el resultado únicamente como una derrota de su administración. “Hoy día perdió Chile, no perdió un sector político”, señaló, antes de adelantar que el Gobierno utilizará las alternativas disponibles para volver sobre la materia.

Una de ellas es el artículo 68 de la Constitución. Como el proyecto fue iniciado por mensaje presidencial y rechazado en general en su Cámara de origen, Kast puede solicitar que pase al Senado. Para que vuelva a la Cámara, la idea de legislar deberá obtener en la Cámara Alta el respaldo de dos tercios de los senadores presentes.

“Vamos a ocupar todas las herramientas que tenemos, sea con una insistencia o buscando otros proyectos de ley”, afirmó el Mandatario. Así, pese al revés de este martes, La Moneda dejó claro que intentará reabrir la discusión y evitar que la reforma quede congelada durante un año.