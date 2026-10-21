Miles de oportunidades de empleo en todo Chile en nueva Feria Laboral

El mercado laboral chileno enfrenta un escenario desafiante. Según cifras del INE, la tasa de desocupación alcanzó un 9,6% durante el trimestre junio-agosto de 2026, registrando un aumento de 1,0 punto porcentual respecto del mismo período del año anterior.

En este contexto, INACAP y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) realizarán una nueva edición de la Feria Laboral INACAP-CPC 2026, con actividades presenciales en las sedes de INACAP de todas las regiones del país y una plataforma online para acceder a ofertas de empleo desde cualquier lugar de Chile.

A la fecha, 712 empresas han confirmado su participación y se han publicado 8.022 puestos de trabajo. La convocatoria es gratuita y abierta a toda la comunidad.

El objetivo de la feria es facilitar el encuentro entre las personas que buscan empleo y las empresas que necesitan incorporar nuevos talentos. Esta edición será, además, el principal hito de la Cruzada X El Empleo, impulsada por INACAP y la CPC junto a Empresas X Chile, iniciativa que a la fecha ha logrado más de 3.000 contrataciones.

La cruzada tiene como meta alcanzar 20.000 nuevas contrataciones formales, movilizando a empresas de distintos sectores productivos y de servicios.

“Las oportunidades de desarrollo regional requieren que comencemos hoy a formar el talento que se necesitará mañana. Para eso, las instituciones educativas debemos trabajar junto a las empresas, los gremios y las autoridades, identificando las competencias que demandarán las actividades productivas y ofreciendo alternativas de aprendizaje en las distintas etapas de la vida laboral”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

“Esa colaboración permitirá que los habitantes de cada región cuenten con las herramientas para participar de su crecimiento y aprovechar las posibilidades que se abren en su propio territorio”, agregó.

Por su parte, Lucas Palacios, rector de INACAP, enfatizó que “las instituciones de educación tenemos la responsabilidad de contribuir a enfrentar uno de los mayores desafíos de Chile: el desempleo. Nuestro rol no solo es formar a las personas con las competencias que demanda el mundo laboral, sino también acompañarlas y apoyarlas en la búsqueda de oportunidades de trabajo”.

“En INACAP asumimos ese compromiso impulsando iniciativas concretas, como nuestra Feria Laboral y la plataforma Emplea X Chile, que ponemos a disposición de todas las personas de manera gratuita. Pero este es un desafío que requiere del compromiso y la colaboración de todos. Por eso, queremos invitar al mundo empresarial a sumarse a este esfuerzo, abrir nuevas oportunidades laborales y trabajar juntos para que más personas puedan acceder a un empleo formal, desarrollar sus talentos y construir un mejor futuro desde cada región”, agregó Palacios.

Feria Laboral INACAP-CPC: oportunidades de empleo en todo Chile

La Feria Laboral INACAP-CPC 2026 se realizará en modalidad online entre el 9 y el 13 de noviembre. Durante ese período, las personas podrán ingresar a la plataforma digital de la feria, revisar las ofertas laborales disponibles, participar en actividades online destinadas a fortalecer sus habilidades de empleabilidad y postular a trabajos desde cualquier lugar del país.

Además, los días 10 y 11 de noviembre, entre las 09:00 y las 16:00 horas, se desarrollarán jornadas presenciales en las sedes de INACAP de las 16 regiones de Chile.

Estas instancias permitirán a quienes buscan empleo conversar directamente con representantes de distintas empresas, conocer sus procesos de selección y obtener información sobre las vacantes disponibles.

En la Región Metropolitana, la feria se realizará en la sede Santiago Sur de INACAP, ubicada en avenida Vicuña Mackenna 3864, comuna de Macul.

Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente en www.inacap.cl/ferialaboral, crear su perfil y, a partir del 9 de noviembre, postular a las ofertas de trabajo disponibles. Quienes ya tengan una cuenta en Emplea X Chile podrán acceder utilizando las mismas credenciales.

Empresas también pueden participar de la Feria Laboral 2026

Empresas de todos los tamaños y de distintos sectores productivos también están invitadas a participar de la feria, ampliando así sus posibilidades de encontrar trabajadores y profesionales que respondan a sus necesidades de contratación.

La inscripción para empresas es gratuita y estará abierta hasta el 30 de octubre. Para participar, deberán registrarse, publicar al menos una oferta laboral o de práctica profesional y personalizar su stand virtual.

Asimismo, podrán manifestar su interés en formar parte de las jornadas presenciales que se realizarán los días 10 y 11 de noviembre.

Los requisitos y detalles para la inscripción de empresas están disponibles en ferialaboral.inacap.cl/page/empresas.