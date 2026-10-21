¿Qué es futuro común?

Eso plantea la flamante plataforma Futuro Común que levantan el Hogar de Cristo, Fundación Colunga y la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Hace unas semanas fue la presentación en que se oía la frase “Si no es común, no hay futuro”, y es similar en parte a la carta que lanzaron ya hace más de un mes los alcaldes Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic. Ese tema abordaremos este miércoles 21 de octubre, a las 11 de la mañana en Hora de Conversar con el doctor en economía José Miguel Benavente y con el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.