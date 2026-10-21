El peso de la Antártica en la creciente cercanía entre Chile y Reino Unido

Estimados lectores, directamente desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, les saludo una vez más.

Magallanes siempre se las ingenia para sorprendernos. Esta vez nos ha regalado varios días seguidos de un sol que también abriga, algo que por acá sabemos apreciar. Quienes vivimos en estas latitudes entendemos el valor de esas pequeñas alegrías del clima.

En este newsletter recorreremos ese contraste de Magallanes: mientras el ciudadano común lidia con decisiones que escapan a su control y afectan directamente su bolsillo, como una nueva alza proyectada de la luz, la región es protagonista de una agenda de enorme alcance estratégico, con proyectos y acercamientos diplomáticos que relevan el rol antártico de Magallanes.

Les cuento:

¿Cuánto pesa la Antártica en la creciente cercanía entre Chile y Reino Unido? Las agendas diplomáticas en Magallanes y Londres buscan ampliar la cooperación científica y logística. Especialistas destacan su valor estratégico y advierten que los acuerdos deben resguardar los derechos soberanos de Chile en el continente blanco.

Los ocho proyectos antárticos aprobados en la visita de la ministra Toledo a Punta Arenas. El comité presidido por la ministra del Medio Ambiente autorizó iniciativas de infraestructura, investigación, conectividad y turismo. Entre ellas destacan la reposición de la Base Escudero y la operación del rompehielos Almirante Viel.

Senador Bianchi ante nueva alza eléctrica: “Los magallánicos pagan las deudas de otras regiones”. Las cuentas subirían un 2,4% desde enero de 2027, según estimaciones preliminares, mientras 13 regiones registrarían bajas. El senador criticó el reparto de las deudas del sector y pidió incluir a Magallanes en los alivios anunciados.

Parque Omora invita a escuchar la biodiversidad y explorar el cielo de Puerto Williams. Hasta el 13 de noviembre, recorridos gratuitos combinan ciencia, arte y observación astronómica para explorar la naturaleza subantártica. La experiencia permite descubrir sonidos del bosque, el agua y el suelo que habitualmente resultan imperceptibles.

“Explorar el territorio austral como un sistema vivo”: HAVSTRACTO estrenará videoarte sobre las tensiones del desarrollo en Magallanes. El artista estrenará el 23 de octubre su obra (I), que explora las relaciones entre territorio, extractivismo y transición energética, y plantea preguntas sobre los impactos y beneficios del hidrógeno verde.

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¿Cuánto pesa la Antártica en la creciente cercanía entre Chile y Reino Unido?

La buena relación entre el Reino Unido y Chile no surgió hoy. Sin embargo, durante estos últimos días han ocurrido dos agendas paralelas que han reforzado el interés mutuo en ampliar la cooperación en distintos ámbitos: una en Magallanes y otra en Londres.

La primera señal la dio el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, cuando visitó Punta Arenas la semana pasada. Durante su estadía sostuvo una serie de reuniones en el Instituto Antártico Chileno, la Tercera Zona Naval, el Gobierno Regional, la Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de Magallanes.

“Con esta visita queremos reforzar nuestra colaboración en áreas como la ciencia antártica (…) Me voy convencido de la importancia de Punta Arenas y Magallanes, tanto para Chile como para la comunidad internacional, como puerta de entrada a la Antártica”, comentó el embajador británico.

Esta semana, el canciller Francisco Pérez Mackenna visitó al secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, en la Cancillería de Londres, en un encuentro que, según señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, permitió avanzar hacia una asociación estratégica entre ambos países.

Aunque sin entrar en detalles, el comunicado señaló que los ministros también abordaron la situación geopolítica en el Cono Sur. El encuentro se produjo en un contexto marcado por declaraciones militares argentinas sobre el estrecho de Magallanes, que motivaron una respuesta de la Cancillería chilena, y por el anunciado restablecimiento de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Malvinas/Falkland.

Otro antecedente que se suma, es que a comienzos de octubre, la empresa británica Babcock International propuso a la Armada de Chile construir en el país fragatas Arrowhead 140, mediante un esquema que contempla transferencia tecnológica y participación de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).

Frente a esto, el analista internacional Jorge Sanz Jofré asegura que esta profundización de relaciones estratégicas fortalece la posición de Chile en la Antártica y que el Reino Unido no cederá ante la cuestión Malvinas/Falklands porque “es su acceso antártico”.

“Tenemos que ser gentiles con Argentina porque seremos vecinos toda la vida. Pero Chile tiene que tomar sus resguardos, porque el problema de Argentina no es necesariamente el cruce a las Malvinas, eso es solo una parte. La parte más relevante es la competencia que le puede llegar a montar Punta Arenas a Ushuaia como base de sostenimiento hacia la Antártica”, comentó Sanz.

Según Luis Valentín Ferrada, académico de Derecho de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto Milenio BASE, “todo cuanto signifique que las operaciones británicas dependan de Chile para llevarse a cabo, implicará un incremento de nuestro poder relativo. Por el contrario, si somos nosotros quienes concluimos dependiendo de terceros, estaremos perdiendo libertad de acción”, comentó el abogado, asegurando que Chile tiene “una llave privilegiada a la Antártica” y hay que ser muy cuidadosos con quién se comparte.

Chile, Argentina y el Reino Unido mantienen reclamaciones territoriales superpuestas en la península Antártica, con una zona de coincidencia triple entre los meridianos 74° y 53° oeste. El sector reclamado por Argentina está íntegramente comprendido dentro del reclamado por el Reino Unido, mientras el chileno coincide parcialmente con ambos. Santiago y Buenos Aires cooperan, pero mantienen pendiente una eventual delimitación.

El Tratado Antártico mantiene en suspenso las controversias de soberanía, incluida la superposición de las reclamaciones de Chile, Argentina y el Reino Unido, y promueve la cooperación internacional para preservar la paz en la Antártica.

Ferrada señala que la cooperación científica y logística con Argentina y el Reino Unido no afecta necesariamente la soberanía chilena, aunque exige cautela: “Nuestro país debe aprovechar cada circunstancia propicia para reafirmar su soberanía antártica, pero sin llegar a alterar la situación geopolítica que ha garantizado la paz desde hace más de seis décadas”.

Hoy Magallanes es un polo logístico clave para las operaciones antárticas internacionales. Además de Punta Arenas, Puerto Williams avanza en la construcción de su muelle multipropósito, que permitirá ampliar su capacidad de apoyo a operaciones científicas y turísticas antárticas.

En ese sentido, Ferrada advierte que el apoyo logístico y la cooperación que Chile pueda ofrecer a terceros países, entre ellos el Reino Unido, deben tener en cuenta, en primer lugar, que ello no afecte nuestros intereses y derechos soberanos en la Antártica.

Para el abogado, la defensa de la posición antártica chilena exige cuidar tanto las declaraciones oficiales como los documentos que suscriben las autoridades. Por ello, cuestiona expresiones como “pretensiones” o país “reclamante”, que considera incompatibles con los derechos soberanos que sostiene Chile. “Jamás debe olvidarse que la obligación primera de cualquier autoridad chilena es defender la soberanía nacional”, advierte.

El académico también rechaza describir al país como una “puerta de entrada” al continente blanco: “Por Chile no se entra a la Antártica, la Antártica es una parte íntegra de Chile”. Esa posición, añade, debe equilibrarse con la cooperación para preservar la paz y proteger el medioambiente, sin descuidar las garantías de cada acuerdo: “Los resguardos jurídicos necesarios habrá que determinarlos, de manera imprescindible, caso a caso”.

En este escenario, la creciente cercanía entre Chile y Reino Unido abre nuevas oportunidades de cooperación, pero también plantea desafíos estratégicos para la posición chilena en la Antártica. En medio de la competencia logística con Argentina y de intereses soberanos superpuestos, el fortalecimiento de las capacidades de Magallanes podría convertirse en un factor clave para ampliar la influencia regional de Chile, siempre que esa cooperación se desarrolle resguardando sus intereses y derechos soberanos en el continente blanco.

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Los ocho proyectos antárticos aprobados en la visita de la ministra Toledo a Punta Arenas

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, visitó Magallanes el 15 de octubre y desarrolló una agenda junto al seremi Gonzalo Rosenfeld, que incluyó actividades educativas, entrevistas en medios regionales y reuniones para abordar los desafíos ambientales de la región.

Uno de los ejes fue la sesión del Comité Operativo para la Evaluación del Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, presidido por la ministra, que aprobó ocho proyectos. La instancia tuvo lugar en Punta Arenas con participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías, el seremi del Medio Ambiente, y representantes de INACH y de las Fuerzas Armadas, entre otros organismos.

El comité evalúa que las obras y actividades chilenas cumplan las exigencias ambientales nacionales y del Tratado Antártico. La aprobación permite iniciar los trabajos evaluados, con plazos de ejecución que varían según la complejidad de cada iniciativa. El proceso de revisión comprende actividades de investigación y la operación de buques.

Ante el inicio de la temporada antártica y el aumento en la presentación de proyectos, sus integrantes acordaron sesionar con mayor frecuencia junto con agilizar la revisión de antecedentes, manteniendo las exigencias de resguardo ambiental.

Los ocho proyectos aprobados:

Proyecto “Instalación de antena bandas de 700 y AWS en Base Antártica Chilena Arturo Prat”, del titular WOM SpA. Proyecto “Nueva subestación eléctrica (SEE) para el Aeródromo Teniente Marsh M. en la Antártica”, del titular Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Proyecto “Estaciones meteorológicas automáticas y sensores oceanográficos”, del titular Instituto Antártico Chileno (INACH). Proyecto “Estudio de mecánica de suelos en inmediaciones de la Base Profesor Julio Escudero Guzmán”, del titular Instituto Antártico Chileno (INACH). Proyecto “Instalación de paneles solares para funcionamiento de equipos de monitoreo atmosférico en Base Escudero”, del titular INACH. Proyecto “Reposición de la Base Antártica Profesor Julio Escudero Guzmán”, del titular INACH. Proyecto “Operación rompehielos AGB46 Almirante Viel”, del titular Armada de Chile. Proyecto “Circuito Antártica 21. Periodo 2026/27-2035/36”, del titular Antártica 21.

Con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, la ministra abordó la necesidad de extender la vida útil del vertedero municipal y coordinar los plazos con la futura apertura de un relleno sanitario, ante lo cual el ministerio comprometió apoyo técnico.

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Senador Bianchi ante nueva alza eléctrica: “Los magallánicos pagan las deudas de otras regiones”

El Gobierno anunció que la Región de Magallanes enfrentaría un aumento de 2,4% en sus cuentas eléctricas desde enero de 2027, mientras se proyectan bajas en 13 regiones y una reducción nacional promedio de 4,3%. Las cifras son preliminares y el cálculo definitivo se conocería en noviembre.

“Es un abuso, porque ya se ha pagado con un alza de más del 65% en la Región de Magallanes”, sostuvo el senador Karim Bianchi, quien cuestionó el efecto acumulado de los incrementos sobre las familias durante los últimos dos años.

De acuerdo a los pliegos tarifarios publicados por Edelmag, para un hogar de Punta Arenas que mantiene 200 kWh mensuales, una cuenta tipo se calculaba en unos $31.061 en junio de 2024 y $51.464 en julio de 2025. La comparación es nominal y no incorpora subsidios ni reliquidaciones posteriores.

Desde 2019 se estabilizaron los precios y se postergaron los cobros en todo Chile, acumulando diferencias como deuda. La normalización de 2024 y 2025 actualizó las tarifas e incorporó la recuperación de saldos.

La Región de Magallanes opera con sistemas separados del Sistema Eléctrico Nacional y generación principalmente a gas. El nuevo ajuste responde a variables como combustibles e inflación. Por tanto, las rebajas por contratos más baratos del sistema nacional no se traducen automáticamente a la región.

Bianchi afirmó que el reparto de las deudas de distribución hace que Magallanes financie obligaciones de otras regiones, pese a adeudar menos. “Entonces, nos consideran para pagar, pero no nos consideran para la rebaja”, cuestionó.

La reforma a las tarifas eléctricas de julio de 2026 contempla un mecanismo común de pago desde 2028, que también incluye deudas propias de los sistemas medianos.

El senador pidió que la región acceda a los alivios anunciados para el resto del país. “Magallanes tiene que levantarse respecto de esta decisión”, afirmó.

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Parque Omora invita a escuchar la biodiversidad y explorar el cielo de Puerto Williams

En el extremo austral de Chile, Puerto Williams es una puerta de entrada a la biodiversidad subantártica. Entre sus bosques, musgos y cursos de agua se tejen relaciones que sostienen la vida de estos ecosistemas. Conocer esa diversidad también exige detenerse en lo pequeño y en los procesos que suelen pasar inadvertidos. En el Parque Etnobotánico Omora, una nueva experiencia invita a hacerlo desde una dimensión poco explorada: la escucha.

En marcha desde el 15 de octubre y abierta hasta el 13 de noviembre, “La vida como puente entre cielo y suelo” propone recorridos gratuitos para descubrir sonidos que normalmente escapan al oído humano. La iniciativa es impulsada por Ácrux Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes y el Instituto Milenio de Astrofísica (MAS), junto con Fundación Omora y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

El recorrido conecta suelo rocoso, bosque subantártico, ribera de río y borde costero, mediante estaciones que combinan observación científica y percepción sensorial. Micrófonos de contacto, hidrófonos, audífonos y lupas permiten explorar el entorno, junto con bitácoras ilustradas por la artista local Diana Gontapi.

“Esta es una invitación para que quienes visitan esta reserva puedan experimentar algo totalmente desconocido de nuestra naturaleza: los sonidos que esta emite, sin que los podamos percibir, a no ser que contemos con los instrumentos adecuados. Esta es una oportunidad única en Chile y que quienes visitan Puerto Williams no se pueden perder”, señaló Francisca Massardo, directora del CHIC.

Ubicado a unos tres kilómetros de Puerto Williams, en la isla Navarino, el Parque Etnobotánico Omora es un área protegida de mil hectáreas dedicada a la investigación, la educación y la conservación de la biodiversidad subantártica. Sus bosques de lengas, ñirres y coigües de Magallanes, turberas y cursos de agua albergan una rica diversidad de aves, musgos, hepáticas y líquenes. Parte de esa riqueza se revela en sus “bosques en miniatura”, que pueden descubrirse mediante el ecoturismo con lupa: una invitación a observar las pequeñas formas de vida que suelen pasar inadvertidas.

Para Ricardo Rozzi, del CHIC, reconectarse con los flujos de agua en los musgos y la savia de los árboles permite enviar un mensaje desde Puerto Williams al mundo: “Volver a escuchar la naturaleza, tener ritmos saludables y asombro por esta belleza de la vida que nos da paz interior y ojalá paz exterior”.

La actividad contempla dos recorridos diarios de aproximadamente 90 minutos, acompañados por destacados guías locales, y está abierta a la comunidad y a visitantes de todas las edades. Cuenta con financiamiento del Concurso Nacional de Ciencia Pública 2025-2026 del Ministerio de Ciencia y del Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Cuando el clima lo permite, el recorrido comienza con un telescopio solar para observar manchas y prominencias del Sol, antes de explorar la vida del suelo subantártico.

Esta conexión entre cielo y suelo se suma al trabajo que el MAS desarrolla en Magallanes. Durante los últimos tres años, el instituto ha instalado una red de cámaras de observación astronómica en Punta Arenas y Puerto Williams, que proyecta extender a otros puntos de la región.

“Nuestra apuesta como Instituto MAS es poder instalar la divulgación científica de la astronomía también en la región de Magallanes y la Antártica”, señaló el astrofísico Andrés Jordán Colzani, director del instituto y del proyecto. El objetivo, explicó, es ampliar su alcance más allá del norte del país y acercarlo a las comunidades y visitantes del extremo austral.

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“Explorar el territorio austral como un sistema vivo”: HAVSTRACTO estrenará videoarte sobre las tensiones del desarrollo en Magallanes

Los proyectos de hidrógeno verde han instalado un constante debate sobre el futuro de Magallanes. La posibilidad de aprovechar su potencial eólico para abastecer mercados internacionales plantea preguntas sobre qué desarrollo busca la región y cómo esa industria puede transformar su paisaje y la vida de sus comunidades.

Desde esa tensión, el artista visual y medial magallánico HAVSTRACTO, Nicolás Vera dos Santos, estrenará (I) el 23 de octubre de 2026 (I). Se trata de una obra de videoarte que aborda, desde su visión, las relaciones entre territorio, extractivismo y transición energética.

El extractivismo, cuenta, permite cuestionar cómo las demandas económicas de los mercados internacionales reorganizan el territorio y sus relaciones ecológicas. Para él, el hidrógeno verde expone una contradicción: “Una industria puede presentarse como parte de la solución a la crisis climática global y, al mismo tiempo, generar nuevas presiones sobre los ecosistemas y transformar profundamente los territorios donde se instala”.

Su pregunta apunta a quién define el desarrollo, quién recibe sus beneficios y qué formas de vida quedan expuestas a sus impactos. En (I), registros de la Ruta 9, cuerpos de agua y paisajes patagónicos se fragmentan, se repiten y vuelven alterados por distorsiones digitales. La imagen tensiona la idea de un progreso lineal y sin consecuencias, acompañada por una experimentación sonora en cinco movimientos.

Para HAVSTRACTO, se trata de “explorar el territorio austral como un sistema vivo”: reconocer las relaciones entre agua, organismos, infraestructuras y comunidades, más allá de su valor económico. La obra integra las primeras exploraciones de KITCHIKOUAR, una investigación sobre el agua, la memoria territorial, la naturaleza, la tecnología y la percepción.

La creación visual y sonora es de HAVSTRACTO, con masterización de Rafael Cheuquelaf, de Estudio Shenu, en Punta Arenas, y ediciones adicionales de TANKBOY. El estreno será bajo los sellos Mauco Records y EOLO Producciones, e incluirá dos remixes vinculados a RUTA/HORIZONTE, desarrollados junto a TANKBOY, más un video asociado a uno de ellos. La difusión contempla plataformas digitales y pantallas publicitarias en ciudades seleccionadas, para llevar la obra fuera de los circuitos expositivos tradicionales.

El artista propone ampliar el imaginario regional sobre su futuro: “Considero que el arte puede aportar a estas discusiones no necesariamente entregando respuestas, sino haciendo visibles ciertas tensiones, cuestionando aquello que parece inevitable y abriendo preguntas sobre el territorio que queremos construir”.

Las historias de esta edición nos llevaron desde las preocupaciones del bolsillo que afectan a los magallánicos hasta la Antártica, pasando por el arte y los sonidos de nuestros bosques. Quizás ahí está parte de lo especial de Magallanes: siempre hay algo que nos invita a ampliar la mirada y a detenernos un momento en el lugar que habitamos.

Gracias por acompañarnos una vez más. Ojalá sigan estos días de sol y encontremos un ratito para disfrutarlos.

¡Nos leemos en la próxima edición!

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