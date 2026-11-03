Talcahuano certifica a vecinos en cursos de capacitación laboral y cuidados de adultos mayores

Con una ceremonia realizada el viernes 9 de octubre, se dio término a los cursos de Operador de Grúa Horquilla con Licencia Habilitante y Cuidados de Adulto Mayor, programas financiados por Molycop y gestionados por Asimet. La iniciativa buscó fortalecer las competencias laborales de vecinos y vecinas de la comuna, entregándoles nuevas herramientas para su desarrollo personal y profesional.

Durante varias semanas, los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos en áreas con demanda laboral. En el caso del curso de Operador de Grúa Horquilla con Licencia Habilitante, la convocatoria estuvo a cargo de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Talcahuano, que facilitó el acceso a una capacitación especializada para personas interesadas en ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado del trabajo.

En tanto, el programa de Cuidados de Adulto Mayor contó con el apoyo de la Dirección de Administración de Salud de Talcahuano, institución que convocó a vecinos y vecinas interesados en adquirir competencias para el cuidado y acompañamiento de personas mayores, una labor que cobra creciente relevancia frente al envejecimiento de la población.

Alianza entre instituciones para fortalecer la formación laboral

Durante la ceremonia, representantes de las organizaciones participantes y familiares de los alumnos reconocieron el compromiso, esfuerzo y perseverancia de quienes finalizaron satisfactoriamente ambos procesos formativos.

En representación de Molycop participó Felix Contreras, vicepresidente de Personas y Sostenibilidad, quien destacó la importancia de promover iniciativas que aporten al desarrollo de las personas y al fortalecimiento de las comunidades donde opera la compañía.

Asimismo, se relevó el trabajo conjunto entre Molycop, Asimet, la OMIL de Talcahuano y la Dirección de Administración de Salud, cuya colaboración permitió llevar adelante los programas con foco en la formación de las personas y el desarrollo comunitario.

Participantes destacaron el impacto de la capacitación

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la intervención de los participantes, quienes compartieron sus experiencias y el impacto que tuvo esta formación en sus vidas y expectativas de futuro.

Celina Danyau, vecina de Talcahuano que completó el curso de Asistentes de Cuidados a Personas en Situación de Dependencia, comentó “este curso nos abrió los ojos a nuevas oportunidades, a aprender a cuidar mejor de nuestros adultos mayores y a ver que nosotras somos capaces de más”, dando cuenta de la importancia de estas instancias para el crecimiento personal y social.

La actividad finalizó con la entrega de certificados a los participantes, quienes celebraron la culminación de esta etapa formativa. El proceso representa nuevas posibilidades de inserción laboral, emprendimiento y contribución a la comunidad, en el marco de una iniciativa que reunió al sector privado y a instituciones locales.