“Un violador en tu camino”: manifestación frente a La Moneda exige salida de ministro Rabat

Cientos de personas se congregaron este martes en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, para exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La manifestación, convocada bajo la consigna “¡A la calle contra la impunidad!”, contempla la realización de “Un violador en tu camino”, la reconocida performance feminista creada por el colectivo Las Tesis.

La movilización fue impulsada por organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M, MEMCH, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Corporación Humanas, entre otras agrupaciones.

“Exigimos responsabilidades políticas y la salida inmediata de Rabat”, señalaron las convocantes, que cuestionan el manejo del Gobierno frente a las rebajas de penas.

La protesta se produce mientras el Presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo al ministro, pese a las críticas dentro del oficialismo y la acusación constitucional que prepara la oposición.

Las organizaciones también convocaron movilizaciones en Valparaíso, La Serena, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, ampliando la presión contra la continuidad del secretario de Estado.