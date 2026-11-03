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“Un violador en tu camino”: manifestación frente a La Moneda exige salida de ministro Rabat PAÍS Fotos: AgenciaUNO

“Un violador en tu camino”: manifestación frente a La Moneda exige salida de ministro Rabat

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Convocada por organizaciones feministas y de derechos humanos, la protesta revive la emblemática performance de Las Tesis en medio de la crisis que enfrenta el ministro de Justicia. La movilización suma presión sobre La Moneda, mientras la oposición prepara una acusación constitucional.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Organizaciones feministas se congregaron en la Plaza de la Constitución para exigir la salida del ministro de Justicia. La manifestación contempla la performance “Un violador en tu camino”, del colectivo Las Tesis, en rechazo a los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
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Cientos de personas se congregaron este martes en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, para exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La manifestación, convocada bajo la consigna “¡A la calle contra la impunidad!”, contempla la realización de “Un violador en tu camino”, la reconocida performance feminista creada por el colectivo Las Tesis.

La movilización fue impulsada por organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M, MEMCH, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Corporación Humanas, entre otras agrupaciones.

“Exigimos responsabilidades políticas y la salida inmediata de Rabat”, señalaron las convocantes, que cuestionan el manejo del Gobierno frente a las rebajas de penas.

La protesta se produce mientras el Presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo al ministro, pese a las críticas dentro del oficialismo y la acusación constitucional que prepara la oposición.

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Las organizaciones también convocaron movilizaciones en Valparaíso, La Serena, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, ampliando la presión contra la continuidad del secretario de Estado.

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