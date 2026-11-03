Abren colegios electorales en EE. UU. en elecciones de medio mandato

Las urnas abrieron este martes (3.11.2026) en la costa este de Estados Unidos para unas elecciones de mitad de mandato que podrían trastocar la presidencia de Donald Trump, con los demócratas tratando de hacerse con el control del Congreso y limitar de forma significativa sus poderes ejecutivos.

Varias encuestas pronostican que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y tienen posibilidades de arrebatar el Senado a los republicanos, impulsados por el resentimiento de los votantes hacia un presidente profundamente impopular, el fuerte aumento de los costos de la energía y el prolongado conflicto con Irán.

Seis husos horarios

Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana (10.00 GMT) en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio término en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, y cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19.00 hora local (5.00 GMT del miércoles).

Un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20.00 (6.00 GMT).

Desde las 6.00 (11.00 GMT) abrirán los centros en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, y las zonas orientales de Indiana y Kentucky, seguidos por los de Ohio, Carolina del Norte y Virginia Occidental, media hora más tarde, y los de Pensilvania, Maryland, Delaware, Carolina del Sur, Georgia, y zonas orientales de Florida y Michigan, a las 7.00 (12.00 GMT).

Entre los grandes estados del país, los últimos colegios en abrir serán los de California (con más de 23 millones de votantes registrados), a las 7.00 hora local (15.00 GMT), y en Háwai a la misma hora local (17.00 GMT).

Votación por adelantado

Más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (33 de 100 asientos), así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.