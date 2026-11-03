Gastos reservados al bolsillo: condenan a exjefe del Ejército Óscar Izurieta por lavado de activos

Los gastos reservados del Ejército terminaron convertidos en pagos personales y operaciones inmobiliarias. Así lo estableció el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que condenó este martes, de manera unánime, al excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer por lavado de activos, en una nueva arista del escándalo de corrupción conocido como Milicogate.

El tribunal acreditó que el general en retiro recibió dineros provenientes de gastos reservados del Ejército y realizó maniobras para ocultar su origen ilícito. Sus explicaciones fueron calificadas por los jueces como “falaces” y “acomodaticias”, ante la evidencia presentada durante el juicio.

Según el veredicto, los excomandantes Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo destinaron recursos públicos a pagos mensuales para sus antecesores, entregados en efectivo, sin registros contables y por montos que comenzaron en $400 mil en 2010 y llegaron a $1 millón en 2017.

En el caso de Izurieta, según antecedentes del expediente publicados por BioBioChile, recibió entre $61,2 millones y $78 millones entre 2010 y 2018, bajo el concepto de “Apoyo Ex-CJE”. Los dineros se entregaban en sobres cerrados, pese a que estaban destinados a funciones institucionales y no al bolsillo de los exjefes militares.

Del sobre con efectivo al negocio inmobiliario

La investigación estableció que Izurieta utilizó parte de esos recursos para pagar en efectivo 36 cuotas del crédito hipotecario de un departamento en Las Condes, por aproximadamente $14,9 millones entre 2012 y 2015.

El inmueble, adquirido originalmente en 2008 por 7.600 UF, fue destinado a arriendo entre 2010 y 2025, generando ingresos por al menos $166,2 millones.

Las maniobras no terminaron ahí. En 2019, el exjefe militar rectificó seis declaraciones de impuestos correspondientes a los años tributarios 2013 a 2018, incorporando $51,2 millones como rentas sin transparentar su procedencia.

Posteriormente, en 2021, donó el departamento a una de sus hijas, quien meses después le otorgó un poder indefinido para administrarlo, arrendarlo y cobrar las rentas. Entre 2022 y 2025, los ingresos por arriendo también fueron transferidos desde la cuenta de su esposa a la del propio Izurieta.

Para el tribunal, estas operaciones, consideradas en conjunto, constituyeron maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de los recursos. Los magistrados desestimaron la defensa del exuniformado y concluyeron que sus explicaciones alternativas carecían de sustento frente a las pruebas.

Tribunal golpea la defensa y Fiscalía pide ocho años de cárcel

El fallo también rechazó el argumento de que Izurieta no podía responder por lavado porque, al momento de recibir los pagos, ya no estaba a cargo de los gastos reservados.

Los jueces precisaron que no es necesario haber participado en el delito original de malversación para ser responsable de lavar los recursos provenientes de él. De hecho, aclararon que la acusación no le atribuía haber sustraído directamente los fondos, sino haberse apropiado, administrado y utilizado esos dineros.

La Fiscalía Regional de Los Lagos, a través del fiscal Marco Muñoz Becker, solicitó ocho años de presidio, una multa de 500 UTM, el decomiso del inmueble y de las ganancias obtenidas, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La investigación por lavado comenzó en 2022, a partir de antecedentes de la causa por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar que se tramita por separado en la justicia militar.

La responsabilidad de Izurieta por lavado de activos ya fue establecida por el tribunal, pero la pena todavía está pendiente. La sentencia será comunicada el próximo viernes 27 de noviembre, a las 11:15 horas, cuando se conocerá el castigo impuesto al excomandante en jefe del Ejército.