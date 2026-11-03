Brito endurece críticas a Rabat: anuncia rechazo a recursos para su gabinete en Presupuesto 2027

La permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, amenaza con trasladar la crisis por las rebajas de condenas a la discusión del Presupuesto 2027. El diputado Jorge Brito (Frente Amplio), integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, anunció que la oposición buscará rechazar los recursos destinados al gabinete del secretario de Estado como una señal política para exigir su renuncia.

La controversia se originó por las rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, decisiones que han generado cuestionamientos al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Ni un peso para el gabinete del Presidente de la República ni para el gabinete del ministro Rabat mientras no renuncien los responsables de haber dejado a pedófilos y a criminales de lesa humanidad libres”, afirmó Brito el lunes.

Posteriormente, en declaraciones al diario La Tercera, el parlamentario profundizó en la estrategia presupuestaria de la oposición y acusó al Ejecutivo de intentar evadir la controversia.

Según explicó, la medida no busca afectar el funcionamiento de los organismos dependientes del Ministerio de Justicia, sino restringir específicamente los recursos destinados al equipo del ministro.

“Acá no estamos hablando de castigar a Gendarmería, al servicio de Mejor Niñez; muy por el contrario, queremos que todas las instituciones tengan todo lo necesario para cumplir con su obligación de colaborar”, señaló.

Brito precisó que ya han solicitado votaciones separadas e ingresado glosas para impedir determinadas contrataciones y gastos del gabinete ministerial.

La propuesta apunta, según detalló, “netamente al financiamiento para el gabinete del ministro, que no puedan contratar asesoría externa, que no puedan tener asignaciones, que no puedan tener horas extra”.

El diputado por Valparaíso sostuvo que Rabat debe abandonar el cargo antes de diciembre, considerando que la discusión presupuestaria se extenderá hasta el 29 de noviembre.

“Una cosa es embarrarla y otra cosa es hacerse el desentendido y aquí el ministro Rabat ha protagonizado ambas situaciones”, afirmó.

Las críticas también fueron reforzadas por el presidente del PPD, Raúl Soto, quien aseguró que la oposición perdió la confianza en el titular de Justicia.

En entrevista con CNN Chile, Soto sostuvo que Rabat ya no reúne las condiciones para encabezar conversaciones legislativas con las bancadas opositoras.

“Para nosotros el ministro Fernando Rabat deja de ser un interlocutor válido para buscar acuerdos, para conversar de las distintas iniciativas del Gobierno”, afirmó.

“Se rompieron las confianzas, que no hay posibilidad hoy día de interlocutar de la misma manera como se hacía antes”, agregó.

Pese a ello, el dirigente aseguró que existe disposición para avanzar en cambios legales que impidan nuevas rebajas de condenas como las que originaron la controversia.

“Tenemos toda la disposición a modificar las leyes, la Constitución, los reglamentos y todas las normativas que sean necesarias para robustecer nuestro ordenamiento jurídico”, señaló, aunque insistió en que esas conversaciones deberían ser encabezadas por otra autoridad.

En paralelo, Soto confirmó que la oposición continúa preparando una acusación constitucional contra Rabat, cuya redacción está a cargo de un equipo jurídico de distintas bancadas. “La acusación constitucional va y se va a presentar cuando esté jurídicamente concluida, terminada, ni antes ni después”, explicó.

El presidente del PPD aseguró que, a su juicio, existen votos suficientes para aprobar la acusación en la Cámara y que también han mantenido conversaciones con parlamentarios oficialistas dispuestos a respaldarla.

Mientras el Gobierno mantiene su apoyo al ministro, la oposición anticipa que su continuidad podría afectar otras iniciativas legislativas.

“Va a ser un escollo, va a ser un problema en la Ley de Presupuestos y en cualquier otra tramitación”, concluyó Soto.