Kast pone el pecho por Rabat: asume costo político y desafía a la oposición a presentar acusación

El Presidente José Antonio Kast decidió asumir personalmente la defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de una crisis que ya desbordó al Gobierno y enfrenta a sus propios aliados.

Desde su gira por Europa, el Mandatario volvió a respaldarlo, asumió la responsabilidad política por las cuestionadas rebajas de condena a abusadores sexuales de menores y desafió a la oposición a concretar la acusación constitucional que anuncia desde hace días.

“El ministro cuenta con mi confianza”, afirmó Kast, antes de recordar que la facultad de nombrar y remover secretarios de Estado le corresponde exclusivamente al Presidente, no al Congreso.

“La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”, sostuvo. Y agregó: “A los ministros los nombra el Presidente de la República y les pide el cese el Presidente de la República. No diputados, senadores”.

El Mandatario también endureció el tono contra la oposición por sus advertencias de rechazar partidas presupuestarias y frenar iniciativas legislativas en medio de la controversia.

“Por una disputa política quieren frenar desarrollos legislativos, quieren frenar el tema presupuestario. Creo que eso de nuevo podría considerarse una pequeñez”, reprochó.

Y frente a la acusación constitucional fue todavía más directo: “Que la presenten y que se vote”. Incluso emplazó a sus adversarios a ingresarla mañana, cuestionando que lleven una semana anunciándola sin concretarla.

Alvarado reúne a Chile Vamos, pero las críticas siguen

Las declaraciones de Kast llegaron después de una reunión de emergencia convocada por el vicepresidente Claudio Alvarado en La Moneda, con los presidentes de RN, Andrea Balladares; la UDI, Guillermo Ramírez; y Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

La cita buscaba contener las tensiones desatadas tras una dura declaración de RN, que cuestionó la conducción política de la crisis y exigió revisar responsabilidades, incluidas las de los asesores directos del Presidente.

Según antecedentes publicados por La Tercera, los cuestionamientos apuntan particularmente a Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso, y Cristián Valenzuela, director de Contenidos y Comunicaciones de la Presidencia.

La reunión no borró las diferencias. Balladares y Cruz-Coke insistieron en sus reparos al manejo político y comunicacional, mientras Ramírez reconoció un error político de consecuencias importantes, pero sostuvo que ello no equivale a una infracción constitucional o legal.

Alvarado, en cambio, optó por desdramatizar.

“Es una expresión legítima de una voluntad de colaborar y contribuir a ese mejor diálogo”, afirmó sobre la declaración de RN, descartando molestia en el Ejecutivo.

Incluso defendió el derecho de los partidos a expresar públicamente sus diferencias, siempre que lo hagan con respeto. La Moneda, aseguró, seguirá conversando para mejorar la coordinación.

Telefonazo al diputado Teao

El esfuerzo por contener la crisis ya llegó directamente al teléfono presidencial.

El diputado Hotuiti Teao (independiente, bancada UDI) confirmó que recibió una llamada de Kast para abordar sus cuestionamientos a las rebajas de condena. Sin embargo, dejó claro que la conversación no modificó su postura.

“Dialogar no es tranzar principios”, advirtió.

Teao sostuvo que no se agotaron todas las alternativas jurídicas para impedir los beneficios y reiteró que existen responsabilidades políticas que deben asumirse. Ambos acordaron volver a conversar.

El episodio refleja las dificultades de La Moneda para asegurar los votos oficialistas ante una eventual acusación constitucional.

La noche del lunes, Alvarado y el subsecretario vocero Gonzalo Arenas participaron en un asado con diputados de la UDI en Concón. Según informó La Tercera, los parlamentarios reiteraron sus reparos a la continuidad de Rabat y no garantizaron que toda la bancada votará contra el libelo.

Los representantes del Ejecutivo escucharon las críticas, pero insistieron en que Kast ya tomó su decisión: mantener al ministro.

El PNL dispara contra Chile Vamos y Matthei

La tensión también abrió otro frente en la derecha. En declaraciones a El Mostrador, la diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Paulina Muñoz cuestionó duramente la actitud de Chile Vamos.

“Es una prueba de la blancura”, afirmó, reprochando que sus dirigentes exterioricen diferencias cuando el Gobierno atraviesa una de sus crisis más complejas.

“La ropa sucia se lava en casa”, agregó, y aseguró que al leer la disposición de RN a actuar como colaborador del Ejecutivo pensó que la colectividad se había convertido en una “nueva oposición amigable”.

Muñoz calificó el distanciamiento de algunos dirigentes como “un poco desleal” y confirmó que el PNL estudia una eventual acusación contra jueces por su actuación en la aplicación de las rebajas de condena.

También respondió a Evelyn Matthei, quien declaró en CNN Chile que apoyaría una acusación constitucional contra Rabat si fuera parlamentaria y cuestionó duramente la conducción del Gobierno.

“Aún respira por la herida”, lanzó Muñoz, acusando a la excandidata presidencial de seguir golpeando a un Ejecutivo que necesita unidad.

Más duro fue el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea, quien sostuvo ante El Mostrador que Matthei ha provocado un daño importante con sus declaraciones.

“Aquí el adversario no está en el Gobierno, el adversario está al frente”, afirmó. Y emplazó a quienes compartan sus críticas dentro de Chile Vamos a sincerar su posición.

Kast pone su autoridad en juego

En paralelo, los secretarios generales de Republicanos, RN, UDI y Evópoli sostuvieron este martes un encuentro para intentar bajar el tono de las disputas y acelerar las reformas legales destinadas a impedir nuevas rebajas de condena.

Pero la señal más contundente vino del propio Presidente. Kast ya no solo respalda a Rabat: asumió expresamente la responsabilidad política y reivindicó su autoridad para decidir quién permanece en el gabinete.

El problema es que esa definición todavía no consigue ordenar a todos sus aliados. Chile Vamos mantiene reparos, hay diputados que no garantizan rechazar la acusación y desde el PNL cuestionan la lealtad de quienes se distancian.

Kast decidió poner el pecho por Rabat. Ahora, la continuidad del ministro y la capacidad del Presidente para mantener unido al oficialismo quedaron atadas a la misma crisis.