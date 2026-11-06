Esto es Chile llega al Maule: 79% siente orgullo regional, pero solo 35% ve reconocimiento nacional

¿Qué caracteriza a las regiones del país y cuáles son los desafíos que enfrentan de cara al futuro? Con esas preguntas como punto de partida, la iniciativa Esto es Chile, impulsada por Cadem, La Tercera e INACAP, continúa su recorrido por el territorio nacional para conocer las percepciones, necesidades y aspiraciones de sus habitantes.

El proyecto, desarrollado junto a seis empresas nacionales (ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc), contempla visitar las 16 regiones del país durante un año mediante estudios de opinión, reportajes y seminarios. El objetivo es relevar las particularidades de cada territorio y dar mayor visibilidad a sus desafíos y oportunidades en la discusión nacional.

La metodología considera entrevistas a líderes regionales y encuestas representativas a los habitantes de cada zona. Los resultados son posteriormente abordados en reportajes y encuentros organizados en las sedes regionales de INACAP, donde participan autoridades, representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil.

“Cuando uno mira los datos región por región, aparecen realidades que desde Santiago simplemente no se ven. Pero la información por sí sola no basta. Tener los datos nos permite dar un segundo paso, que es poner los temas sobre la mesa y abrir una conversación entre autoridades, empresas, gremios y comunidades para hacernos cargo de ellos”, explica Roberto Izikson, gerente general de Cadem.

Es por lo anterior que nace Esto es Chile, “para que esas voces lleguen con fuerza a Santiago y a quienes toman las decisiones, porque un país que no construye puentes desde sus regiones difícilmente puede construir un futuro en común”.

Por su parte, el rector de INACAP, Lucas Palacios, sostiene que “para construir un Chile en donde exista un propósito compartido, con futuro y oportunidades para todos, se deben mirar las regiones desde las propias regiones. Esto significa escucharlas, aprender de ellas y reconocer todo lo que tienen por aportar”.

Además, agrega que “nuestra presencia en las 16 regiones nos permite estar cerca de sus comunidades, conocer sus realidades y conectar las capacidades con las oportunidades. Y este es justamente el espíritu de Esto es Chile”.

En tanto, José Luis Santa María, director de La Tercera, comenta que “este proyecto nos permitirá como diario dar a conocer a la opinión pública y poner en perspectiva las principales problemáticas de las regiones, así como también sus sueños y necesidades. Todo, a través de un ejercicio periodístico riguroso y profundo”.

El Maule: identidad regional y preocupación por el empleo

El próximo lunes 16 de noviembre será el turno de la Región del Maule. Según los resultados del estudio, el 79% de sus habitantes manifiesta sentirse muy orgulloso de ser maulino. Sin embargo, esa valoración contrasta con la percepción sobre el reconocimiento que recibe la región a nivel nacional: solo un 35% considera que el resto del país valora su aporte.

A este escenario se suma la preocupación por la situación económica regional. Un 85% de los encuestados evalúa negativamente el empleo en la zona, uno de los principales desafíos identificados en el diagnóstico.

Con estos antecedentes, el seminario “Esto es Maule”, presentado por Fundación Maule, reunirá a los tres candidatos a la presidencia de la CPC: Félix de Vicente, Antonio Walker y Richard von Appen. El panel será moderado por José Luis Santa María, director de La Tercera, y se realizará a las 18:00 horas en INACAP Sede Curicó, ubicada en Archipiélago Juan Fernández 2010.

La actividad también contará con la participación del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien expondrá sobre el presente y futuro de la infraestructura pública regional. Asimismo, estarán presentes Lucas Palacios, rector de INACAP; Alfredo Moreno, presidente de Fundación Maule; y Roberto Izikson, gerente general de Cadem, quien dará a conocer los principales resultados del estudio.

La jornada finalizará con el panel “Desarrollo regional: ¿Cómo potenciar el Maule?”, moderado por María José O’Shea, directora ejecutiva de Narrativa by Cadem. En la conversación participarán Paulo Russo, quien abordará el potencial gastronómico de la región; Franz Schubert, presidente de la Fundación Trekking Chile y creador de Casa Chueca Lodge; y Santiago Achurra, de Fundo Requingua.

El recorrido nacional continuará en el Biobío

Los seminarios de Esto es Chile serán transmitidos en vivo a través de latercera.cl. La iniciativa también contempla el podcast Esto es Chile, conducido por María del Carmen Rodríguez, que tendrá un episodio dedicado a cada región, además del sitio web www.esto-eschile.cl, donde estarán disponibles los resultados de las encuestas, antecedentes regionales y cobertura periodística.

Después de su paso por el Maule, el proyecto llegará a la Región del Biobío, con CMPC como socio regional. El seminario “Esto es Biobío” está programado para el lunes 23 de noviembre, a las 18:00 horas, en INACAP Sede Concepción-Talcahuano.

O’Higgins dio inicio a la iniciativa con foco en el futuro de los jóvenes

La primera parada de Esto es Chile se realizó el viernes 16 de octubre en INACAP Sede Rancagua, con la participación de autoridades, representantes empresariales, académicos y miembros de la sociedad civil. En la instancia, encabezada por el biministro Daniel Mas, Cadem presentó un estudio que evidenció algunas de las principales percepciones de los habitantes de O’Higgins.

Entre los resultados, destacó que el 72% se declara muy o bastante orgulloso de pertenecer a la región. No obstante, siete de cada diez personas recomendarían a un joven trasladarse a Santiago para estudiar, reflejando uno de los desafíos asociados a las oportunidades de desarrollo y permanencia de las nuevas generaciones en el territorio.

El encuentro incluyó dos paneles de conversación. El primero estuvo centrado en el desarrollo productivo regional y contó con representantes de Codelco División El Teniente, Agrosuper, la Universidad de O’Higgins y la SNA.

El segundo, titulado “O’Higgins pone la mirada en su identidad” y moderado por José Luis Santa María, director de La Tercera, abordó las posibilidades de diversificación económica y desarrollo más allá de la minería y la agroindustria. Andrés Cardoen, de Empresas Cardoen y Fundación Cardoen; José Miguel Viu, gerente general de Viña Viu Manent; y Dominique Charrier, campeona nacional de surf, conversaron sobre el potencial turístico, la tradición vitivinícola del valle de Colchagua y los atractivos de la costa regional.

“Esto es O’Higgins fue una tremenda oportunidad para reunir a distintos actores de la región y conversar sobre cómo abordar sus necesidades y potenciar sus fortalezas. Eso es lo que buscamos en cada parada: que los datos se conviertan en conversación y que esa conversación dé paso a ideas concretas para el desarrollo de cada territorio. Con ese mismo espíritu llegamos ahora al Maule”, explica Gloria San Martín, directora ejecutiva de Esto es Chile.