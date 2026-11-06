“Gloria” y la “Mujer fantástica” de luto: muere cineasta Sebastián Lelio
El cineasta chileno falleció este viernes en su domicilio. El realizador de “Gloria” y ganador del Oscar se encontraba en pleno rodaje de “Poeta chileno”, película basada en la novela de Alejandro Zambra.
El reconocido cineasta chileno Sebastián Lelio falleció este viernes 6 de noviembre, a los 52 años, según pudo confirmar El Mostrador. El director, responsable de algunas de las películas chilenas más reconocidas internacionalmente, murió en su domicilio.
El realizador se encontraba en pleno rodaje de Poeta chileno, una adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor nacional Alejandro Zambra.
Lelio alcanzó reconocimiento internacional con Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, y consolidó su carrera con Una mujer fantástica (2017), protagonizada por Daniela Vega.
Esta última producción obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir ese reconocimiento.
Entre sus otros trabajos destacan La sagrada familia, El año del tigre, Disobedience, Gloria Bell y El prodigio.
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