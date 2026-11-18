La Región del Biobío enfrenta un complejo escenario laboral, marcado por una tasa de desocupación del 10,5% en el trimestre julio-septiembre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A ello se suman los desafíos de reconversión industrial que enfrenta Talcahuano, especialmente tras el cierre de las operaciones siderúrgicas de Huachipato en 2024, que significó un duro golpe para el empleo local.

En este contexto, las iniciativas que buscan conectar a quienes necesitan trabajo con oportunidades laborales y herramientas de capacitación adquieren especial importancia, particularmente en una comuna con una larga tradición industrial.

Es en este escenario que la Municipalidad de Talcahuano entregó un reconocimiento a Molycop por su colaboración con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), una alianza que se ha mantenido durante más de 15 años y que busca facilitar el acceso de los habitantes de la comuna a ofertas de empleo y programas de formación.

A través de esta colaboración, la empresa ha participado en iniciativas orientadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de los vecinos. Una de las más recientes fue el curso de Operador de Grúa Horquilla con Licencia Habilitante, financiado por Molycop y gestionado por Asimet, cuya convocatoria estuvo a cargo de la OMIL. La capacitación concluyó en octubre con la entrega de certificados a sus participantes.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, destacó la importancia de mantener vínculos entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos laborales de la comuna.

“Las alianzas con empresas comprometidas como Molycop son fundamentales para seguir impulsando mejores condiciones laborales para nuestros vecinos y vecinas. Este trabajo conjunto nos permite generar más oportunidades de empleo, fortalecer la capacitación y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra comuna puerto”, señaló.

Por su parte, Félix Contreras, vicepresidente de Personas y Sustentabilidad de Molycop, enfatizó que la relación con la comunidad y la generación de oportunidades laborales forman parte del trabajo que la compañía desarrolla en Talcahuano.

“Cuando una persona de Talcahuano consigue trabajo o termina un curso que le abre puertas, gana su familia y gana la comuna. Trabajar con la OMIL nos permite llegar directamente a quienes están buscando una oportunidad, y vamos a seguir haciéndolo”, afirmó.

En una zona donde la recuperación del empleo y la adaptación de las competencias laborales a nuevas necesidades productivas constituyen desafíos relevantes, este tipo de colaboración representa una de las vías para acercar la capacitación a quienes buscan incorporarse o reinsertarse en el mercado laboral.

El reconocimiento se suma al Sello Apadrinados Talcahuano, que el municipio entregó a Molycop a comienzos de noviembre por su apoyo a la educación de jóvenes de la comuna.