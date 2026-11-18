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¡Hola, Ñuble! Qué gusto saludarles. Hemos tenido días bien movidos, tanto en tribunales como en el Concejo Municipal de Chillán. La economía y el desempleo, además, siguen concitando el interés de la opinión pública, teniendo en cuenta la elevada tasa de desocupación que mantiene a esta joven región a la cabeza del país en este indicador.

Por esta razón, cobra especial relevancia la última cifra conocida en torno a los “ninis”. Se trata de aquellos jóvenes entre 17 y 24 años que ni estudian ni trabajan y que en la región registraron un aumento del 28,1% en 12 meses. Es preocupante, puesto que a esa edad las expectativas comienzan a decaer, obligando a muchos a ni siquiera salir a buscar trabajo. Les contamos sobre esta dura realidad que esconden los números.

En tribunales, el ojo estuvo puesto en un dictamen de la Corte de Apelaciones de Chillán que revocó la prohibición de salir del país que pesaba sobre el alcalde Camilo Benavente por el caso de la compra de la medialuna. Lo interesante del fallo no solo es que el jefe comunal queda sin ninguna de las medidas cautelares que le impusieron tras su formalización, sino que esgrime fundamentos que merman los argumentos presentados por la Fiscalía en el caso. Y si bien, como dice la película, por ahora en tribunales se sucederá “una batalla tras otra”, la primera fue ganada por el alcalde. Veremos qué pasa más adelante. Mientras, les contamos el detalle de la resolución.

Y hablando del municipio. Una situación sui generis fue la que ocurrió en la última sesión del Concejo Municipal de Chillán, luego que un concejal invitara a exponer al gerente de una empresa de agroindustria, quien exigió la devolución de los cobros realizados por un “doble pago” de patentes municipales, puesto que se seguía cobrando a una empresa de la misma firma cuya planta dejó de estar en Chillán en 2020.

No sé si a usted, pero a mí me dejó bajoneado el adelanto de la nota sobre el desempleo entre los “ninis”. Sin embargo, por fin llega una buena noticia desde la economía, de la mano de un importante aumento de las exportaciones de Ñuble, que en septiembre crecieron un 48 %, gracias principalmente a los envíos de productos como la celulosa. Seguiremos monitoreando las cifras durante los próximos meses, con la esperanza de que este crecimiento se convierta en una tendencia. A cruzar los dedos.

¿Había escuchado hablar alguna vez de la participación de Ñuble en una exposición iberoamericana en Sevilla? ¡Y en 1929! El hecho es poco o nada conocido entre los múltiples capítulos de la historia cultural de la región, pero salió a la luz gracias a la recopilación de una serie de fotografías realizada por la congregación de los franciscanos. Las imágenes muestran la representación de la entonces provincia en el importante encuentro celebrado en la capital andaluza hace casi un siglo y forman parte de una exposición abierta al público. ¡No me la pierdo!

El hecho es poco o nada conocido entre los múltiples capítulos de la historia cultural de la región, pero salió a la luz gracias a la recopilación de una serie de fotografías realizada por la congregación de los franciscanos. Las imágenes muestran la representación de la entonces provincia en el importante encuentro celebrado en la capital andaluza hace casi un siglo y forman parte de una exposición abierta al público. ¡No me la pierdo! Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los pormenores de los altos y bajos, las luces y sombras, pero sobre todo: el análisis y detalles de las noticias que están dando que hablar en esta parte del país.

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Compra de la medialuna: Corte de Apelaciones desarma argumentos de la Fiscalía

La Corte de Apelaciones de Chillán cuestionó los principales antecedentes presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización del alcalde Camilo Benavente (PPD), en el marco de la investigación por la millonaria compra de la medialuna.

El tribunal de alzada dejó sin medidas cautelares al jefe comunal, formalizado como presunto autor de dos delitos de fraude al fisco, que habría cometido en 2021. Según la Fiscalía, la adquisición del recinto y la posterior devolución de sus enseres habrían causado un perjuicio al patrimonio municipal cercano a los $2.100 millones.

En un fallo unánime, la Primera Sala revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Chillán que había impuesto al alcalde la prohibición de salir del país. Era la única medida cautelar que pesaba sobre él, luego de que, durante la audiencia de formalización, el juzgado rechazara prohibirle acercarse al municipio y comunicarse con funcionarios municipales, como solicitó la Fiscalía.

Al revisar los antecedentes, la Corte abordó los dos principales argumentos que sustentaron la formalización.

El primero apunta a que Benavente, en su calidad de alcalde, habría decidido adquirir el predio ubicado en el sector Schleyer, de propiedad de la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno, por $3.276.160.000. Según el ente persecutor, ese precio habría estado sobrevalorado, lo que habría ocasionado un perjuicio municipal de $1.900 millones.

Sobre este punto, la Corte de Apelaciones señaló que “los antecedentes invocados por los intervinientes permiten dar por establecidos, por ahora, los siguientes hechos: a) La adquisición de la medialuna de Chillán, para destinarla a la creación de un parque recreacional, es un proyecto que precede a la administración del alcalde Benavente Jiménez. b) La celebración de los contratos de promesa y venta se decidió, siguiendo los trámites administrativos pertinentes, entre los que se cuenta, el acuerdo del Concejo Municipal”.

El segundo argumento del Ministerio Público se refiere a que el alcalde habría acordado restituir a la sociedad vendedora las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y demás enseres de la medialuna, sin informar de ello al Concejo Municipal al aprobar la compraventa. Según la Fiscalía, el valor de esas especies estaba incluido en el precio pactado, por lo que su devolución habría constituido una segunda defraudación, cercana a los $200 millones.

Respecto de este antecedente, la corte señaló que “en lo que atañe a la complementación, relativa al retiro de los muebles, e inmuebles por adherencia, suscrita con posterioridad a la venta, aquella igualmente fue aprobada por mayoría del concejo”.

El tribunal también abordó las tasaciones utilizadas para sustentar el supuesto perjuicio patrimonial. La defensa había cuestionado que la Fiscalía apoyara su imputación en una valorización aportada por la parte querellante.

Al respecto, la Corte de Apelaciones advirtió que “a la fecha se encuentra pendiente la diligencia de tasación, recientemente instruida por el Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones, a fin de determinar el valor del inmueble y de las especies retiradas por el vendedor”. Asimismo, precisó que “en la carpeta investigativa existen ocho tasaciones, respecto del inmueble que incide en el delito que se investiga y solo una de ellas, aportada por el querellante particular, le asigna un valor inferior al precio de venta”.

La resolución deja al alcalde sin medidas cautelares, mientras continúa la investigación. La tasación encargada a la PDI será un antecedente relevante para determinar si existió el perjuicio patrimonial que sostiene la Fiscalía.

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Desempleo en Ñuble golpea duro a los jóvenes: personas que no estudian ni trabajan aumentaron 28,1%

La Región de Ñuble registró una tasa de desocupación del 11,8% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, la más alta del país, dos puntos porcentuales por encima de la cifra nacional, que alcanzó un 9,8%. Con este resultado, la región acumula tres trimestres móviles consecutivos con aumentos interanuales en su tasa de desocupación.

Detrás de estas cifras aparece una realidad que ayuda a comprender la falta de expectativas económicas de un importante sector de la población regional.

Es el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni están ocupados, grupo conocido como “ninis”. Durante el trimestre julio-septiembre de 2026, este grupo alcanzó las 9.207 personas, equivalentes al 15,2% de la población regional de esa edad. La cifra representa un aumento del 28,1% respecto del mismo trimestre de 2025, cuando se contabilizaban 7.186 personas, según la edición de noviembre del Termómetro Laboral del Observatorio Laboral de Ñuble, una iniciativa de la Subsecretaría del Trabajo ejecutada por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.

En cuanto a su vinculación con el mercado laboral, 3.108 de estos jóvenes se encontraban desocupados y buscaban empleo activamente, mientras que los restantes 6.099 estaban fuera de la fuerza de trabajo. De este último grupo, 1.145 declararon no tener deseos de trabajar. Estos antecedentes permiten distinguir entre quienes buscan empleo y quienes no participan actualmente en el mercado laboral.

Para el director del Observatorio Laboral de Ñuble, Bernardo Vásquez González, estos antecedentes permiten profundizar el análisis más allá de la tasa general de desocupación. “El aumento de jóvenes que no están estudiando ni ocupados es un antecedente que debemos observar con especial atención, porque estamos hablando de personas que se encuentran en una etapa decisiva para su trayectoria laboral. Los datos muestran, además, que una parte importante de ellos busca o desea incorporarse al mercado del trabajo, por lo que el desafío está en fortalecer los mecanismos que permitan conectar a estos jóvenes con oportunidades de formación, capacitación y empleo”, explicó.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Edmundo Novoa, señaló que “estas cifras nos muestran que tenemos desafíos importantes en materia de empleo y, particularmente, en la vinculación de nuestros jóvenes con las oportunidades de formación y trabajo”. Agregó que el Gobierno está impulsando herramientas de capacitación, intermediación laboral y empleabilidad para acercar a las personas a las oportunidades que se generan en la región. “El desafío es seguir articulando el sector público, el mundo formativo y a los empleadores para avanzar hacia una mayor participación laboral y empleos de calidad”.

El fenómeno también se observa a nivel nacional, aunque los datos corresponden a otro tramo etario y período. Entre las personas de 25 a 34 años, la proporción de quienes no estudian ni trabajan alcanzó un 21,6% en el trimestre mayo-julio de 2026, según el Barómetro del Centro de Estudios Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, basado en datos del INE.

El indicador aumentó 1,7 puntos porcentuales en 12 meses y marcó su peor registro desde comienzos de 2023.

La cifra nacional supera el promedio de entre un 12% y un 13% señalado para la OCDE y se aproxima al rango de entre un 19% y un 24% registrado en América Latina. Estas comparaciones, sin embargo, requieren considerar las diferencias en los tramos de edad y los períodos de medición.

Un mensaje de Inacap

Feria Laboral conectó a cerca de mil personas del Ñuble con nuevas oportunidades de empleo

Con una convocatoria cercana a las 1.000 personas, INACAP Sede Chillán fue escenario de la Feria Laboral INACAP–CPC 2026, que reunió a cerca de 50 empresas e instituciones con ofertas de empleo y prácticas profesionales para quienes buscan nuevas oportunidades laborales en la Región de Ñuble.

Además, gracias al convenio entre INACAP y SENCE, los asistentes accedieron a orientación laboral, intermediación para el empleo e información sobre capacitación. También se realizaron charlas para apoyar la búsqueda de trabajo y la preparación de procesos de selección.

Christian Landerretche Junge, vicerrector de INACAP Sede Chillán, señaló que “la alta participación registrada demuestra la importancia de generar espacios que conecten a las personas con oportunidades reales de empleo. Estas instancias fortalecen la vinculación entre formación y sector productivo, contribuyendo al desarrollo del capital humano que requiere nuestra región”.

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Empresa exige al municipio devolución por doble cobro de patente y genera polémica por “lobby” de concejal

La última sesión del Concejo Municipal de Chillán terminó en un entuerto, luego de que una empresa agroindustrial expusiera ante los ediles su reclamo por el doble pago de patentes, asunto por el que mantiene un juicio contra el municipio.

La presentación provocó extrañeza y cuestionamientos de algunos concejales por llevar una controversia judicial al pleno del concejo, instancia que eventualmente deberá pronunciarse sobre un posible acuerdo entre las partes.

La polémica también alcanzó al concejal que invitó a la empresa a exponer el conflicto. Desde el municipio cuestionaron el eventual incumplimiento de la Ley del Lobby y señalaron que habría realizado gestiones ajenas a sus funciones fiscalizadoras.

Antes del período de incidentes, el concejal Iván Badilla (UDI) pidió escuchar la presentación de Gonzalo Bachelet, CEO de Vitafoods. El ejecutivo emplazó al municipio a devolver el dinero recaudado por las patentes de Alifrut –absorbida por Vitafoods y cuya planta ya no se encuentra en Chillán– entre 2020 y 2024. Según explicó, esos pagos continuaron efectuándose “por un error”, en paralelo con los realizados por Vitafoods.

La empresa presentó ante el Segundo Juzgado Civil de Chillán una demanda de restitución o repetición de pago de lo no debido. El escrito detalla las gestiones realizadas ante el municipio y los pronunciamientos de la Contraloría. En un comienzo, el 16 de diciembre de 2024, el organismo estimó que el cobro de patentes a Alifrut se ajustaba a la ley. Sin embargo, tras un recurso de reconsideración, emitió un nuevo dictamen el 25 de agosto de 2025, en el que estableció que la empresa había cesado sus actividades económicas en Chillán el 1 de junio de 2020.

Al sumar las patentes pagadas durante los años señalados y los intereses, la empresa calculó una deuda de $1.151.026.069, según expuso Bachelet ante el concejo. El ejecutivo agregó que ofrecieron al municipio una fórmula de pago que rebajaba el monto a $674.357.391, pagaderos en dos cuotas.

Tras su exposición surgieron los reparos de algunos concejales.

“Me preocupa la legalidad de esta acción, porque la empresa tiene un proceso judicial pendiente contra el municipio y en algún momento podemos ser juez y parte, y esto sería ilegal, porque si hay un convenio de avenimiento, se tendría que votar sin que haya una resolución judicial”, afirmó el concejal Yerson Soto (PR).

A su juicio, esta gestión “debió pasar por la Ley de Lobby, porque para eso existe, para que se pueda dar la conversación entre el privado y el público. Por lo mismo, creo que esta acción está bordeando la ilegalidad y no corresponde”.

En el mismo sentido, la concejala Yanina Contreras (IND) señaló que “de momento debemos esperar, porque hay una resolución judicial pendiente en tribunales”.

Ante los cuestionamientos, Badilla explicó que su intención era plantear el problema que afecta a una importante empresa de la zona, que da empleo a cientos de personas, en un contexto de alta desocupación regional.

Desde el municipio señalaron que la reunión previa entre la empresa y el concejal plantea dudas sobre el cumplimiento de la Ley del Lobby. Según sostuvieron, si Vitafoods buscó influir en una decisión municipal sobre la devolución de fondos o un eventual acuerdo, el encuentro debía registrarse en la agenda pública.

Asimismo, recordaron que la Ley Orgánica de Municipalidades entrega al alcalde la representación judicial del municipio y exige el acuerdo del concejo para resolver una controversia mediante una transacción.

También citaron los dictámenes E112092, de 2025, y D224, de 2026, de la Contraloría General de la República, según los cuales “se excluyen del marco de sus funciones como concejal, las gestiones o actividades que se realicen con el objeto de promover, defender, o representar cualquier interés particular, tal como sería efectuar requerimientos ante el alcalde o funcionarios de la municipalidad en favor de asuntos particulares”.

Al término de su intervención, el CEO de Vitafoods expresó su molestia antes de retirarse del concejo: “Lo único que queremos es que nos devuelvan la plata”.

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Buena noticia: exportaciones desde Ñuble aumentan 48%

La alicaída economía de Ñuble, marcada desde hace varios meses por un alto desempleo, tuvo un respiro de la mano de las exportaciones.

Durante septiembre de 2026, los envíos regionales superaron los US$210 millones, un alza del 48% respecto del mismo mes del año anterior, según el último Boletín de Exportaciones Regionales publicado por la Dirección Regional de Ñuble del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El sector con mayor incidencia en el aumento fue la industria, particularmente la rama de fabricación de celulosa, papel y cartón, cuyos envíos registraron un alza interanual del 48,9%. Por su parte, la actividad forestal concentró la mayor proporción de las exportaciones regionales, con una participación del 38,9%.

Los principales destinos fueron China y Estados Unidos, con participaciones del 35,2% y el 23,8%, respectivamente. Los envíos al mercado chino aumentaron un 49,3% en 12 meses.

Al analizar las cifras acumuladas del año, el director regional de ProChile, Matías Mandiola, señaló que “las cifras de exportaciones del año corrido 2026 nos permiten asegurar que la Región de Ñuble tendrá un muy buen cierre de año en comercio exterior, con un crecimiento superior al 50% en los envíos del sector forestal y agropecuario”.

Según explicó, este resultado está impulsado principalmente por la demanda de China, que concentra más de un tercio de los envíos regionales. También destacan los aumentos de las exportaciones a Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y Países Bajos, lo que, a su juicio, refleja la capacidad de los empresarios exportadores de Ñuble.

Mandiola agregó: “Estamos trabajando para profundizar y consolidar estas relaciones comerciales, contando con el apoyo del Gobierno Regional para desarrollar una intensa agenda de misiones comerciales y de atracción de importadores a la región”.

Según el reporte del INE, en septiembre el sector industrial representó el 98,4% del total exportado, con US$207,1 millones, seguido por el sector silvoagropecuario, con US$3,2 millones y una participación del 1,5%.

Dentro de la industria, la rama forestal totalizó US$81,9 millones, un aumento del 57,6% respecto de septiembre de 2025. La rama de alimentos, en tanto, alcanzó los US$39,3 millones, equivalentes al 18,7% de las exportaciones regionales, con un crecimiento interanual del 24,1%.

En el sector silvoagropecuario, la agricultura registró envíos por US$2,2 millones y una participación del 1% en el total regional. Su crecimiento interanual fue del 181,4%, equivalente a US$1,4 millones adicionales.

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Franciscanos recuperan fotografías de Ñuble en Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929

Casi cien años después, una exposición fotográfica revive un episodio poco conocido de la historia cultural de Ñuble: la participación de la entonces provincia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, un encuentro que buscó estrechar lazos con España y que dejó un importante legado arquitectónico en la capital andaluza.

La muestra Ñuble 1929: La Provincia de Ñuble en la Exposición de Sevilla se exhibe desde el viernes pasado en el Museo San Francisco de Chillán.

“Esta exposición, inaugurada en el marco de la celebración Noche de Museos 2026, busca poner en valor un importante registro de la memoria histórica y cultural de la región de Ñuble. Invitamos a la comunidad a conocerla”, destacó el director municipal de Arte, Cultura y Patrimonio, Edgardo Venegas.

La muestra reúne reproducciones digitalizadas del álbum fotográfico Provincia de Ñuble, realizado por el fotógrafo Darío Brunet.

“Este valioso documento fue localizado en 2018 en la Biblioteca de los Franciscanos de Chillán, dando inicio a un trabajo de recuperación y difusión desarrollado en colaboración con la Biblioteca Nacional de Chile, a través de su Archivo Fotográfico”, explicó la encargada de la Unidad de Patrimonio Municipal (UPA), Karin Cárdenas.

Durante la inauguración, los asistentes pudieron apreciar parte de este acervo documental, que permite conocer cómo se presentó Ñuble en un importante escenario internacional de comienzos del siglo XX. El registro da cuenta de su patrimonio, actividades productivas, arquitectura y expresiones culturales de la época.

“Este aporte contribuye a enriquecer sus contenidos expositivos y ampliar las posibilidades de acceso público a este patrimonio documental”, afirmó la encargada del museo franciscano, Patricia González.

Por su parte, Cárdenas indicó que, como parte de esta colaboración, la UPA Chillán entregó reproducciones digitalizadas al Museo San Francisco, que pasarán a integrar de manera permanente su Sala Menor.

La exposición se suma a otras iniciativas de investigación, recuperación, digitalización y difusión de archivos históricos que fortalecen la colaboración entre instituciones culturales y espacios dedicados a la memoria patrimonial.

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