El poeta chileno Mario Meléndez (Linares, 1971) fue distinguido con el Premio Antonio Bouza – Poeta de América por su poemario “Hotel Duchamp”.

El fallo, acordado por unanimidad, se dio a conocer en el Teatro Principal de Burgos, en el marco de la 50ª edición del Premio de Poesía Ciudad de Burgos, uno de los certámenes poéticos de mayor trayectoria en España.

Esta edición aniversario recibió 72 poemarios de distintos países, de los cuales 15 llegaron a la fase final. El premio Antonio Bouza está reservado a poetas en lengua española de América, y la obra ganadora será publicada por Editorial Visor, sello de referencia de la poesía en español.

Un libro “muy arriesgado” que dialoga con Duchamp

El jurado eligió Hotel Duchamp por su carácter de vanguardia. La poeta y académica Ana Merino, integrante del jurado, lo describió como un poemario “muy arriesgado”.

“Ha creado un artefacto literario que combina el arte con la poesía contemporánea, que dialoga con Duchamp, y apuesta por la experimentación. Además vemos un juego de voces que dialogan con la poesía y el arte y dibuja ambientación onírica, trastoca el

tiempo y el espacio porque es un poemario que salta y nos brinda modernidad creando un laberinto de intertextualidad desbordante”.

Según recogió el Diario de Burgos, este fue el primer concurso al que Meléndez se presentó en su carrera. Consultado por ese medio sobre el origen del libro, el poeta explicó:

“Yo vengo de Lewis Carroll, del concepto del nonsense o carencia de sentido”, y citó entre sus referentes a Ionesco, Beckett y Boris Vian, admitiendo que por eso consideraba el poemario riesgoso frente a las coordenadas de la poesía española.

Una de las voces más importantes y originales de la poesía latinoamericana

Poeta y editor, Mario Meléndez es autor de Vuelo subterráneo, El circo de papel, La muerte tiene los días contados, Esperando a Perec, Jardín de escombros y El mago de la soledad, entre otros títulos. Parte de su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas.

Tras residir en México, donde dirigió la serie editorial Poetas Latinoamericanos, se estableció en Italia en 2012, y en 2013 recibió la Medalla del Presidente de la República Italiana, concedida por la Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro. Hoy dirige, además, la revista de poesía latinoamericana Tres Orillas.

Su trabajo ha sido destacado por algunas de las principales voces de la poesía en español.

El poeta y ensayista mexicano Marco Antonio Campos lo ha definido como “una presencia de excepción en la actual poesía latinoamericana”, mientras que la colombiana Piedad Bonnett ha escrito que su poesía, “atravesada por el humor y la ironía”, ofrece “una belleza extraña y una forma única de conocimiento”. Para el argentino Luis Benítez, se trata de “una de las voces más interesantes, hoy, de toda América Latina”.

Y desde España, el poeta Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha escrito: “Sus poemas son como un cuadro de Magritte que se hubiera pintado allá en lo alto de la cordillera andina, en un nido de cóndores”.