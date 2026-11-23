El desarrollo económico de las regiones depende, en buena medida, de su capacidad para reconocer sus potencialidades, fortalecer sus actividades productivas y generar condiciones que permitan atraer inversiones, crear empleo y ampliar las oportunidades para sus habitantes. En territorios donde la geografía, la conectividad, la disponibilidad de capital humano y el acceso a mercados plantean desafíos particulares, identificar cuáles son los sectores con mayor proyección se vuelve clave para orientar el crecimiento a largo plazo.

En esa línea, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP desarrollaron el programa Motores Productivos Regionales, una iniciativa que busca identificar las oportunidades económicas de cada territorio, sus principales brechas y los factores que pueden contribuir a potenciar su desarrollo.

Este trabajo llegará a Aysén el próximo jueves 26 de noviembre, cuando la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y el rector de INACAP, Lucas Palacios, viajen a Coyhaique para presentar el informe Motores Productivos Regionales de Aysén: Inversión, empresas y productividad para generar más valor y oportunidades en la región. El documento será entregado al subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, en una actividad que se realizará en INACAP Sede Coyhaique.

El estudio recoge las perspectivas de representantes de empresas, gremios, instituciones públicas, la academia y la sociedad civil, actores que conocen las particularidades del territorio, sus actividades económicas y las necesidades que enfrenta para avanzar hacia un mayor desarrollo productivo.

“En Coyhaique vamos a presentar los resultados de un trabajo que mira a Aysén en la próxima década. Queremos que la región pueda desarrollar todo el potencial de sus empresas, sus recursos y el talento de su gente, y que eso se traduzca en más inversión, empleo formal y oportunidades para quienes viven en la región”, señala Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

La iniciativa también pone el foco en el capital humano y la formación técnica como elementos relevantes para acompañar el crecimiento de las actividades económicas. La articulación entre las necesidades de las empresas y la preparación de las personas aparece como uno de los desafíos para mejorar la productividad, facilitar la empleabilidad y responder a las transformaciones del mercado laboral.

“Para aprovechar las oportunidades de los próximos años, tenemos que empezar hoy a preparar a las personas. Si trabajamos con las empresas para anticipar qué competencias van a necesitar, podemos orientar mejor la formación técnico profesional y abrir más posibilidades para que las personas potencien sus trayectorias de aprendizaje y de empleabilidad en Aysén”, afirma Lucas Palacios, rector de INACAP.

Con la presentación de Aysén, ya serán tres las regiones que cuentan con sus respectivos informes de Motores Productivos Regionales, luego de las entregas realizadas en Los Ríos y Atacama. El proceso continuará con Coquimbo y posteriormente se extenderá a las demás regiones del país.

El programa surgió como una segunda etapa de Gremios por Chile, iniciativa en la que la CPC y sus ramas recorrieron las 16 regiones del país para recoger las inquietudes y propuestas de más de mil representantes de gremios y empresas. Esta nueva fase incorpora a INACAP y amplía la mirada hacia el desarrollo de largo plazo, conectando las oportunidades productivas de los territorios con la inversión, la formación y las capacidades de las personas.