La mesa del Senado anunció este lunes que dejará de permitir permisos constitucionales por ausencias inferiores a 30 días, como parte de una serie de medidas adoptadas tras la controversia por el uso irregular de firmas para retirar los permisos de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

La decisión fue comunicada por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), junto al vicepresidente Iván Moreira (UDI) y el secretario general del Senado, Luis Rojas, en medio de una investigación judicial por los hechos ocurridos durante la tramitación del Presupuesto 2027.

“Calificamos de gravísimos los hechos y los condenamos. Son gravísimos porque afectan la confianza de los ciudadanos en nuestra institución, pero también la confianza interna entre quienes integramos esta corporación”, afirmó Núñez.

La controversia surgió luego de que se gestionara el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza, quienes se encontraban fuera del país. La modificación, posteriormente revertida, incidía en el número de senadores en ejercicio y, por tanto, en los quórums necesarios para aprobar determinadas normas.

El episodio ocurrió antes de la votación del artículo 3 del Presupuesto 2027, que contemplaba autorizar al Ejecutivo a endeudarse por hasta US$25.000 millones.

Ante esta situación, Núñez anunció que el Senado implementará un sistema de firma electrónica avanzada para validar la identidad de los parlamentarios que soliciten trámites ante la corporación.

“Implementaremos un sistema virtual de firma electrónica avanzada que permita la validación de la firma por el senador solicitante. Esto para todos los trámites que se den en el Senado”, explicó.

La segunda medida apunta directamente a los permisos constitucionales por ausencias breves.

“Se acabaron los permisos constitucionales por salidas menores de treinta días. Esto lo haré valer, al menos, mientras esté conduciendo el Senado”, aseguró la presidenta de la Cámara Alta.

Además, informó que se impulsarán modificaciones en la Comisión de Constitución para posteriormente votar nuevas normas relacionadas con las sanciones de la Comisión de Ética.

La mesa también resolvió remitir los antecedentes del caso a dicha instancia para que examine posibles infracciones cometidas por parlamentarios.

“Enviaremos todos estos antecedentes a la Comisión de Ética. Ese es nuestro espacio para pronunciarnos respecto de las eventuales infracciones que pueda haber cometido algún senador en el ejercicio de sus funciones”, detalló Núñez.

Respecto de la investigación judicial, la presidenta del Senado enfatizó que la corporación respetará la autonomía del Ministerio Público.

“No nos corresponde adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades”, sostuvo.

Finalmente, la mesa explicó que, aunque todavía no ha recibido una notificación formal de la Fiscalía, fue el propio Senado el que tomó contacto con el organismo para coordinar la entrega de los antecedentes relacionados con el caso.