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¡Buenas y feliz lunes! La clave de la semana: las AFP y el empleo. Dos termómetros distintos de una economía bajo presión: el primero mostrará más sobre los riesgos financieros que asumen los ahorros previsionales; el segundo, cuánto está golpeando la desaceleración al mercado laboral.

Los inversores acá y afuera con el ojo puesto en Estados Unidos y Wall Street. Las bolsas norteamericanas terminaron la semana con olor a pánico. El S&P 500 se desplomó 3,7% el viernes y entró en territorio de corrección. El Nasdaq perdió más de 5% en una sola sesión, borrando todas sus ganancias de 2026. El índice del miedo (VIX) se disparó a 40 puntos. IA, la tecnología que hasta hace poco sostenía el entusiasmo de los inversionistas, ahora lidera la estampida.

La paradoja es que Anthropic también es parte del problema. Su espectacular debut bursátil, con una colocación de US$ 81.000 millones, obligó a los grandes fondos a vender otras acciones para hacer espacio. A eso se suman las turbulencias alrededor de Nvidia, una Reserva Federal cada vez más agresiva y tasas de interés que se resisten a bajar. El mercado comienza a descubrir que financiar la revolución de la inteligencia artificial tiene un costo. Y que alguien tiene que pagarlo.

Lo inquietante es que los refugios tradicionales tampoco están funcionando. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años terminó con una tasa cercana al 4,95%, una caída sorprendentemente pequeña para semejante desplome bursátil. Hay demasiada deuda buscando compradores, inflación persistente y una Fed que ahora discute cuánto subir las tasas en diciembre, no si hacerlo. El cobre se hundió casi 10% en la semana, el oro también cayó y el petróleo siguió retrocediendo.

Y aquí es donde Chile tiene un problema adicional. La economía local ya viene golpeada por el desplome de la producción de cobre, la debilidad del consumo y el deterioro del empleo. Ahora enfrenta un escenario externo de dólar fuerte, financiamiento más caro y caída del precio de su principal exportación. La presidenta del Banco Central advierte que el repunte podría tardar más de lo que apuesta La Moneda.

Todo, justo cuando Hacienda apuesta por aumentar las emisiones de deuda de corto plazo, lo que obliga al fisco a refinanciarse con mayor frecuencia. Una estrategia que puede ser más barata hoy, pero también más vulnerable mañana.

La semana que comienza será una prueba de estrés. El lunes conoceremos los indicadores adelantados de actividad (PMI) de las principales economías; el martes, la confianza del consumidor estadounidense; y el miércoles, la inflación PCE, la medida favorita de la Fed, junto con cifras de consumo, inversión y PIB de Estados Unidos.

También en esta edición de El Semanal: el mal timing de las AFP; Cumbre Inmobiliaria: el sector y fondos miran con optimismo el nuevo ciclo; y el desafío global: jubilados ricos, estudiantes y trabajadores pobres.

Además, ENAP se blinda: exmanos derechas de Piñera y Boric para cubrir ambos flancos; en casa del herrero: gerente de la bolsa multado por saltarse las reglas del mercado; y Trump complica planes de Chile de convertirse en un hub regional de data centers.

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VENCIMIENTOS CORTOS, RIESGO ALTO

Hacienda compra tiempo, pero más caro: la deuda corta se convierte en un riesgo para Chile. En el mercado lo vienen advirtiendo en privado hace un tiempo y fue tema en un seminario del CEP en que participó el exministro de Hacienda Mario Marcel.

Chile tiene un nuevo riesgo financiero: el tiempo. El Banco Central encendió las alarmas en su último Informe de Estabilidad Financiera (IEF): el Gobierno está emitiendo deuda a plazos cada vez más cortos, justo cuando las tasas de interés internacionales vuelven a subir. La estrategia puede resultar más barata hoy, pero deja al fisco expuesto a tener que refinanciar sus obligaciones en condiciones bastante menos favorables. El equipo de Hacienda defiende la estrategia, pero reconocen los riesgos.

Las cifras son elocuentes. Un 23% de la deuda del Gobierno Central deberá pagarse o renovarse en los próximos tres años, una proporción históricamente elevada. Se estima que Hacienda proyecta amortizaciones por US$ 17.423 millones en 2027, el mayor monto histórico contemplado al formular un presupuesto. Es más del doble de lo considerado para 2026 y representa cerca del 63% de las necesidades de financiamiento del próximo año.

Y hay un dato llamativo: en pocos meses, la proyección de vencimientos aumentó en unos US$ 6.900 millones, principalmente por instrumentos denominados en pesos.

En Hacienda reconocen que acortar los plazos es una decisión deliberada. Fuentes de la cartera explican que ampliar las emisiones de Letras del Tesoro en pesos forma parte del programa regular de financiamiento. La apuesta es conseguir recursos a menor costo y desarrollar una curva de deuda con distintos vencimientos. Pero tiene una contrapartida: un rollover –renovación de obligaciones– mucho más intensivo. El Estado deberá salir al mercado más seguido para refinanciarse.

Y aquí aparece la conexión con el endeudamiento adicional del Gobierno de Kast. En julio, tras conseguir autorización para endeudarse en US$ 6.200 millones adicionales, Hacienda amplió su programa de emisiones de 2026 a US$ 23.600 millones. El plan incluyó Letras del Tesoro en pesos por el equivalente a US$ 6.000 millones, con vencimiento en 2027. Aunque parte corresponde a refinanciamiento regular y no es posible atribuir todo el aumento de los vencimientos al endeudamiento extraordinario, el resultado es un calendario de pagos mucho más exigente.

El Banco Central advierte que el problema no es solamente el monto, sino cuándo vence. Un 23% de la deuda del Gobierno Central deberá pagarse o renovarse en los próximos tres años, una proporción históricamente elevada. Además, las nuevas emisiones se están realizando a plazos menores que hace un año y la vida residual de los bonos soberanos está disminuyendo. Chile deberá volver al mercado con mayor frecuencia, aumentando su exposición a tasas más altas.

Hay otra vulnerabilidad que en Hacienda admiten: el mercado local está copado. Eso obliga al fisco a buscar financiamiento en el exterior. Según el Banco Central, el 33% de la deuda soberana estaba denominada en moneda extranjera a junio de 2026. La combinación de tasas internacionales más altas y un dólar fuerte es especialmente delicada: encarece las nuevas emisiones y aumenta el valor en pesos de la deuda externa.

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EL MAL TIMING DE LAS AFP

AFP: el brusco giro de las inversiones y el fantasma de los derivados. Las AFP dieron un volantazo en octubre. Lo explica un informe de HMC Capital. Muestra que después de protagonizar en septiembre la mayor salida del año desde las bolsas internacionales, por US$ 4.530 millones, al mes siguiente registraron la mayor entrada de 2026: US$ 2.020 millones.

El mal timing. Un cambio de dirección de casi US$ 6.600 millones en apenas 30 días. Y todo esto en medio de la creciente atención sobre el uso de derivados y su impacto en la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y Wall Street volvió a ser el destino favorito. Estados Unidos concentró US$ 1.360 millones de las nuevas inversiones, principalmente en grandes compañías y sectores específicos. El tema es que en las últimas 6 semanas Wall Street acumula una pérdida de 6 billones de dólares en capitalización de mercado. Los últimos 45 días han sido caóticos. El 6 de octubre fue la última vez que el S&P 500 alcanzó un máximo histórico. Cálculos no oficiales estiman que el fondo A está cayendo 7% en noviembre.

Las AFP comenzaron a retirar recursos de la renta fija internacional, que había sido su refugio durante los primeros nueve meses del año. Octubre dejó salidas por US$ 1.200 millones, las mayores de 2026. La deuda emergente y los bonos de alto rendimiento fueron los más castigados. No se trata necesariamente de vender bonos para comprar acciones, pero sí de un cambio importante en la composición de las carteras.

El fondo E tuvo su revancha. Después de desplomarse 4,92% en septiembre, recuperó 3,16% en octubre. El fondo D ganó 1,76%, mientras los fondos más riesgosos, A y B, terminaron ligeramente en rojo. La explicación está principalmente en la deuda extranjera y los bonos locales, que aportaron 1,80 y 1 punto porcentual, respectivamente, a la rentabilidad del fondo E. En contraste, el IPSA cayó 4,62%.

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CUMBRE INMOBILIARIA: ES HORA DE VOLVER A INVERTIR

“Entramos en época de cosechar”: sector inmobiliario y fondos miran con optimismo el nuevo ciclo. Ese fue el diagnóstico compartido por Fernando Errázuriz, director de Capital Markets de CBRE; Ariel Magendzo, gerente general de Inmobiliaria Paz; y Martín Figueroa, socio de Ameris, durante la cumbre “Capital que construye ciudades”, organizada por El Semanal y El Mostrador.

La recuperación aparece en varios frentes: mejora la ocupación de oficinas, disminuye el stock de viviendas, vuelven las grandes transacciones y los inversionistas institucionales comienzan a mirar nuevamente los activos inmobiliarios.

Pero no se trata de un rebote uniforme.

“Estamos en una recuperación inmobiliaria transversal, pero con velocidades distintas según el producto y el mercado”, explicó Errázuriz. Los activos de calidad, con buenos contratos, ubicaciones consolidadas y flujos predecibles, están capturando primero el regreso de la demanda y el capital.

El caso más evidente es el de las oficinas Clase A en Las Condes. “Ya tenemos niveles de ocupación mejores que antes del estallido social y la pandemia, y rentas que incluso superan las de 2019”, dijo Errázuriz.

El mercado residencial también comienza a normalizarse. Magendzo recordó que en 2022 se necesitaban más de 60 meses –cinco años de ventas– para agotar el stock disponible. Hoy el indicador se redujo a 29 meses. El nivel todavía está por encima de los 20 a 24 meses considerados saludables, pero la tendencia alimenta el optimismo.

“Creemos que está terminando el ciclo malo y debería comenzar uno bueno”, dijo el gerente general de Paz.

La recuperación incluye tanto a los segmentos de altos ingresos como a la clase media. “En los proyectos de más de 20.000 UF estamos viendo una demanda que no observábamos desde antes del estallido. En la clase media aparece un efecto represa: fueron años de demanda deprimida que ahora comienza a materializarse”.

El inversionista vuelve pero exige más. Ameris observa un mayor interés institucional en oficinas, parques industriales, centros logísticos y activos comerciales. La prioridad está en los flujos estables. El capital regresa primero a los activos de renta y solo de manera gradual al desarrollo.

“Antes de mirar los números de un proyecto, miramos quién es el gestor y quién será nuestro socio. Aunque financiemos deuda, analizamos la inversión como si fuéramos accionistas”, detalló Figueroa.

El optimismo de los participantes no se basa únicamente en las nuevas medidas de apoyo o en la baja gradual de las tasas hipotecarias. También responde a la percepción de que Chile comienza a dejar atrás un período excepcionalmente largo de incertidumbre económica, política y social.

“Hace mucho tiempo que estamos moderadamente optimistas, pero nunca habíamos estado tan optimistas como ahora”, concluyó Magendzo. “Chile ya procesó muchas de sus crisis y creo que entramos en una época en que podemos empezar a cosechar”, afirmó.

La cumbre aborda el futuro de la vivienda, las oficinas, los activos logísticos, los data centers y el regreso de los inversionistas institucionales. Para ver el programa completo, haz clic en este enlace o en el video más arriba.

Un mensaje de Tenpo

Gerente general de Tenpo compartió su experiencia y aprendizajes con emprendedores en el EtMday 2026

El CEO y cofundador de Tenpo, Fernando Araya, participó en las mentorías de EtMday 2026, masivo encuentro de innovación y emprendimiento que se realizó entre el 19 y el 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Durante la jornada del jueves 19 de noviembre, el ejecutivo compartió con otros emprendedores parte de los aprendizajes adquiridos durante la creación y crecimiento de Tenpo, una compañía que pasó de ser una fintech a convertirse en el primer neobanco de Chile.

A través de su participación, buscó aportar desde su experiencia a quienes están desarrollando sus propios negocios, destacando el valor de aprender de otros, intercambiar perspectivas y generar conexiones que ayuden a enfrentar los desafíos de emprender y crecer..

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GRÁFICO DE LA SEMANA: JUBILADOS RICOS, TRABAJADORES POBRES

La bomba previsional que amenaza a Occidente. Lo escribe el Financial Times y apunta a que enfrentamos una paradoja incómoda: los jubilados nunca habían sido tan ricos y los Estados nunca habían gastado tanto en pensiones. Hace algunas décadas, jubilarse significaba para muchos caer en la pobreza. Hoy, en buena parte de las economías desarrolladas, los pensionados tienen vivienda propia, patrimonio y una seguridad económica que muchos de sus hijos difícilmente alcanzarán.

El Financial Times pone el dedo en la llaga y lo muestra en estos gráficos (línea roja jubilados, azules los trabajadores y estudiantes). En su análisis, plantea una pregunta que los gobiernos prefieren evitar: ¿por qué seguimos destinando cada vez más recursos a las pensiones cuando muchos jubilados están mejor económicamente que quienes las financian? En Francia, el gasto previsional ronda el 14% del PIB y supera lo que el Estado destina a varias otras prioridades juntas.

Dato insólito. A modo de ejemplo, España y Francia gastan más en pensiones que en todo lo que gastan en defensa, educación, seguridad, vivienda y obra pública. La lógica política. Los jubilados votan, los jóvenes no y eso los políticos lo saben.

El problema es que la matemática no cuadra. La población envejece, nacen menos niños y cada vez hay menos trabajadores para financiar a más jubilados. En 2000 había 22 adultos mayores por cada 100 personas en edad de trabajar en la OCDE. Hoy son 33 y en 2050 serán 52. Mientras tanto, las pensiones compiten por recursos con educación, infraestructura, salud e inversión.

Chile no está ajeno al dilema. Aunque nuestro sistema es diferente, la PGU y los nuevos beneficios previsionales representan compromisos fiscales crecientes en una economía que lleva años sin despegar. La pregunta de fondo es la misma: ¿cómo proteger a los adultos mayores sin hipotecar el futuro de quienes trabajan? Porque una de las mayores conquistas sociales del siglo XX amenaza con convertirse en uno de los grandes problemas económicos del XXI.

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LA SEMANA EN REDES: DE HOLLYWOOD A WALL STREET

La estrella de Hollywood Ashton Kutcher no solo es bueno frente a las cámaras sino que también algo le pega a las inversiones. El protagonista de películas como Día de los enamorados, Más barato por docena y Amigos con derechos lidera un fondo de inversión de capital de riesgo que algunos consideran el más exitoso de la industria.

El influyente analista de tecnología y mercados @techbro posteó este gráfico a propósito de la apertura en bolsa de Anthropic, en la que el fondo de Kutcher invirtió US$ 435 millones en 2023 y hoy va en US$ 7.000 millones.

La infografía muestra además la grandes ganancias que ha tenido en sus inversiones como Uber, Airbnb, OpenIA y Spotify, entre otros.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– ENAP se blinda: dos agencias para cubrir ambos flancos. En medio de una crisis interna, ENAP refuerza su aparato comunicacional con dos consultoras vinculadas a figuras de la política y los medios. La estatal parece haber optado por una estrategia de cobertura transversal: contactos a ambos lados del espectro político.

La preocupación en ENAP sería mayor de lo que trasciende públicamente. Según fuentes cercanas a la petrolera estatal, el equipo corporativo estaría particularmente nervioso por el escándalo ambiental en Refinería Aconcagua, desacuerdos en el directorio y sindicatos molestos, cuyo alcance todavía no está claro. Y como adelantamos la semana pasada en El Semanal, parte de la respuesta habría sido reforzar un aparato de comunicaciones que ya era considerable.

Hace un tiempo que tienen contratados a Vía Central y Dinámica Plataforma, dos consultoras con conexiones políticas y experiencia en comunicaciones estratégicas. Entre las figuras mencionadas aparecen María Irene Chadwick, exdirectora de Programación de Sebastián Piñera; Tatiana Klima Musa, exdirectora de Prensa de la Presidencia en la administración de Boric; y Mauro Valdés, exdirector ejecutivo de TVN durante el primer Gobierno de Piñera.

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– En casa del herrero: gerente de la bolsa multado por saltarse las reglas del mercado. La ironía es difícil de superar. La CMF sancionó con UF 100 a Andrés Araya Falcone, el gerente de tecnología de nuam, el holding propietario de las bolsas de Santiago, Lima y Colombia, que administra infraestructura bursátil y busca integrar los tres mercados de capitales en una plataforma regional.

¿El pecado? Compró 7.000 acciones de la propia nuam durante un período de bloqueo establecido por ley. Y, para completar el cuadro, tampoco informó la operación a la CMF, como exige la normativa.

La multa es relativamente pequeña, pero el bochorno es mayor: un ejecutivo de la empresa que administra las principales bolsas de tres países terminó sancionado por incumplir las reglas que deben respetar quienes operan en el mercado. En la casa del herrero, cuchillo de palo.

– América Latina quiere tener su propio Davos. CAF prepara el tercer Davos latinoamericano: presidentes, ministros, premios Nobel y negocios en Panamá. El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe está decidido a convertirse en el epicentro del debate económico y político regional. Este jueves se lanzó oficialmente la tercera edición del Foro Económico Internacional CAF 2027. Habrá una importante presencia chilena, tanto política como empresarial.

La apuesta es grande. Ya hay 10 jefes de Estado comprometidos y se prepara una convocatoria que reunirá a ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de toda la región, líderes empresariales, organismos multilaterales, académicos y galardonados con el Nobel de Economía y Literatura. Entre las novedades destaca una conferencia de ministros de Finanzas que, según los organizadores, será la primera de su tipo.

El objetivo de fondo es posicionar a América Latina en el centro de la agenda global. El Foro CAF ya empieza a instalarse como el Davos de América Latina, pero la verdadera prueba será demostrar que la región puede pasar de los diagnósticos compartidos a una agenda común de inversión, crecimiento e integración. Porque si algo le sobra a América Latina son cumbres, discursos y declaraciones de buenas intenciones. Lo que falta son resultados.

La idea no es solo juntar nombres importantes para la foto. CAF quiere consolidarse como una plataforma de integración, conocimiento y oportunidades de negocios. La agenda abordará los grandes desafíos económicos de América Latina: déficits fiscales, productividad, medios de pago, riesgos financieros, cambio climático y el creciente peso del turismo en las economías regionales. También se lanzará un nuevo índice de productividad y habrá una edición especial de Foreign Affairs dedicada a América Latina.

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– Trump amenaza el sueño chileno de convertirse en el hub de data centers de América Latina. Justo cuando el Gobierno de Kast celebra las inversiones de Amazon y apuesta por atraer a Google, Microsoft y otros gigantes tecnológicos, Trump lanza una advertencia que amenaza con cambiar las reglas del juego: las empresas estadounidenses que construyan centros de datos fuera de Estados Unidos podrían enfrentar impuestos gigantescos.

Un balde de agua fría desde Washington. El presidente norteamericano amenazó con castigarlas económicamente si lo hacen. “Si lo hacen, les vamos a imponer un impuesto tremendo. Queremos que los construyan aquí”, afirmó el mandatario.

La noticia llega en un mal momento para las ambiciones digitales de Chile. Kast busca convertir al país en el principal hub tecnológico de América Latina. El 11 de noviembre, el propio Presidente Kast encabezó la inauguración de la nueva región de infraestructura de Amazon Web Services (AWS), asociada a una inversión superior a US$ 4.000 millones.

Y hay mucha plata en juego. Según cifras publicadas por Diario Financiero, Amazon, Google y Microsoft tienen proyectos de data centers por unos US$ 2.370 millones en carpeta en Santiago hacia 2031. A eso se suma la ambición del Ejecutivo de destrabar inversiones en centros de datos y servicios de nube por hasta US$ 160.000 millones hacia 2050. Son proyecciones, no inversiones aseguradas.

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Un mensaje de la UDP

UDP lanza repositorio institucional con acceso a su producción científica

Consultar una tesis, encontrar publicaciones de diversos tópicos, o compartir los resultados de una investigación, son algunas de las posibilidades que ofrece el nuevo Repositorio Institucional de la Universidad Diego Portales, que reúne artículos, libros, capítulos, patentes, y otros trabajos académicos.

La plataforma, resultado de ConCienciAbierta UDP, proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), tiene por objetivo preservar y difundir la producción científica. Esto permite a estudiantes, investigadores y público en general explorar temas de interés, formación profesional e investigación.

“El conocimiento que producimos debe encontrarse, compartirse y contribuir a la sociedad. La UDP tiene experiencias valiosas de acceso abierto y preservación, pero necesitábamos fortalecer su articulación”, afirma Macarena Peña y Lillo, directora del proyecto.

Para conocer el Repositorio de Ciencia Abierta UDP ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

La clave de la semana: las AFP y el empleo. Dos termómetros distintos de una economía bajo presión: el primero mostrará más sobre los riesgos financieros que asumen los ahorros previsionales; el segundo, cuánto está golpeando la desaceleración al mercado laboral.

Lunes: publicación del Informe de Mercado de Derivados Financieros. Una oportunidad para mirar con lupa las operaciones con derivados y la exposición de las AFP, en medio del debate sobre los riesgos que están asumiendo los fondos de pensiones.

Viernes: empleo Nacional, trimestre agosto-octubre 2026. Uno de los datos más importantes de la semana. El foco estará en si el deterioro de la actividad económica comienza a traducirse en nuevas pérdidas de empleo, mayor desocupación y presión sobre los ingresos de los hogares.

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EL DEBUT EN BOLSA DE ANTHROPIC Y LAS CIFRAS QUE TE VUELAN LA CABEZA

Anthropic y la fábrica de multimillonarios: Silicon Valley nunca había visto algo así. Hablo del debut bursátil de Anthropic, la empresa detrás de Claude. La compañía levantó US$ 81.300 millones en la mayor apertura a bolsa de la historia, con una valorización inicial de US$ 1,5 billones (millones de millones). Y las acciones debutaron con un salto de 17%, llevando su valor de mercado en alrededor de los US$ 2 billones (el viernes cayeron 9%).

Pero la verdadera noticia está en los bolsillos de sus empleados. Según estimaciones difundidas por CNBC y The Kobeissi Letter, la riqueza accionaria de los trabajadores de Anthropic alcanzaría los US$ 232.000 millones. Un promedio de US$ 44 millones por empleado. Sí, leíste bien: US$ 44 millones.

Las cifras parecen sacadas de una película: los siete cofundadores podrían tener patrimonios superiores a US$ 20.000 millones cada uno; varios de los primeros empleados superarían los US$ 1.000 millones; unos 598 trabajadores acumularían participaciones por más de US$ 100 millones y alrededor de 2.800 se convertirían en millonarios. Eso sí, buena parte de esa riqueza todavía está en acciones sujetas a restricciones de venta.

Cifra de locos. Spark Capital, la única firma de inversión con un asiento en el consejo de administración de la empresa, invirtió 75 millones de dólares en la compañía en 2023, y ahora posee una participación valorada en 17.100 millones de dólares.

Y San Francisco ya está sintiendo el efecto riqueza. En octubre, el precio mediano de venta de una casa unifamiliar saltó 29% interanual, hasta US$ 2,39 millones, el mayor incremento desde febrero de 2018. No todo puede atribuirse a Anthropic, pero el mercado inmobiliario anticipa la llegada de miles de nuevos ricos con mucho dinero –al menos en el papel– para gastar.

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