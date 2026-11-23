Los chilenos quieren cambios profundos, pero también más orden y autoridad. Esa es una de las principales conclusiones del Estudio Nacional de Encuentro y Polarizaciones 2026, elaborado por Criteria y la Corporación 3xi, que revela importantes coincidencias entre sectores políticos pese a la persistencia de la polarización.

Según la investigación, el 85% de los encuestados considera que Chile necesita transformaciones sociales y políticas profundas, mientras que un 80% está de acuerdo con restaurar el orden público, la estabilidad y el respeto a la autoridad. A ello se suma un 84% que respalda que el Estado provea servicios de educación y salud.

Sin embargo, estas coincidencias conviven con diferencias significativas respecto de cómo debe ejercerse el poder político. Una de las mayores divisiones aparece ante la afirmación de que Chile necesita un gobierno con más autoridad y menos contrapesos, aunque ello implique una mayor concentración del poder.

Mientras el 77% de quienes se identifican con la derecha respalda esa postura, entre las personas de izquierda la adhesión alcanza el 20%. La distancia de 57 puntos porcentuales constituye una de las mayores brechas políticas identificadas por el estudio.

Una diferencia de igual magnitud se registra en la valoración del régimen militar. Ante la afirmación de que durante la dictadura hubo orden y desarrollo económico, pese a que no se priorizaron los derechos humanos, el 73% de la derecha manifiesta su acuerdo, frente al 16% de la izquierda.

El informe también revela que la polarización política se mantiene, pese a que 2026 fue el primer año sin elecciones desde el inicio de la serie de mediciones en 2023.

Al comparar las mismas afirmaciones utilizadas en 2025, la distancia promedio entre izquierda y derecha llegó a 31 puntos porcentuales, una cifra similar a la del año anterior. De las 19 afirmaciones políticas comparables, diez registraron un aumento de las diferencias, seis disminuyeron y tres se mantuvieron.

No obstante, algunas materias muestran acercamientos. El respaldo a que el Estado se mantenga alejado de toda actividad empresarial disminuyó del 56% al 47% entre las personas de derecha, mientras que en la izquierda aumentó del 26% al 40%. Así, la brecha entre ambos sectores se redujo de 30 a siete puntos.

En cambio, aumentaron las diferencias sobre la justificación de manifestaciones que incluyan rayados, barricadas y bloqueos de calles ante situaciones de injusticia social. El apoyo alcanzó un 64% en la izquierda y un 24% en la derecha, ampliando la distancia a 40 puntos porcentuales.

La investigación también examinó las percepciones que cada sector político tiene sobre el otro y detectó diferencias entre esas estimaciones y las opiniones efectivamente declaradas.

Por ejemplo, las personas de derecha estiman que el 58% de la izquierda quiere eliminar las restricciones al ingreso de inmigrantes, cuando el respaldo real alcanza el 25%. A su vez, la izquierda cree que el 73% de la derecha quiere prohibir el aborto en todas sus causales, aunque la adhesión efectiva es del 41%.

Pese a estas percepciones, el estudio registra un leve aumento en la alta disposición al diálogo, que pasó del 34% en 2025 al 36% en 2026. Esta disposición alcanza al 35% de las personas de izquierda y al 33% de las de derecha.

La investigación también abordó las diferencias entre quienes votaron Apruebo y Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. El 79% de los primeros considera que el estallido social fue un momento positivo para Chile, frente al 28% de los segundos.

Sin embargo, entre quienes votaron Rechazo, un 80% respalda la necesidad de transformaciones profundas, mientras que un 64% de quienes optaron por el Apruebo considera necesario restaurar el orden y la autoridad.

La cuarta edición del estudio se realizó mediante encuestas autoadministradas en paneles online, con una muestra nacional no probabilística de 3.015 personas mayores de 18 años, durante septiembre de 2026. Los resultados fueron ponderados por sexo, edad y nivel socioeconómico.