Estudio revela que 9 de cada 10 hogares desperdician alimentos en Chile

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora cada 29 de septiembre, se dieron a conocer los resultados del primer estudio Maggi e Ipsos sobre desperdicios alimenticios en los hogares chilenos, enfocado en conocer el comportamiento de los consumidores en esta materia.

El informe fue realizado durante agosto a 600 hombres y mujeres mayores de edad residentes en el país, revelando que existe conciencia de que el desperdicio domiciliario de comida es un gran problema a nivel nacional (72%) y que les molesta mucho hacerlo (91%). Sin embargo, cuando se les pregunta directamente por sus propios hogares, el 92% declara que sí desperdicia.

Además se consignó que quienes toman las decisiones de compra de alimentos y están involucrados en las preparaciones de comida en sus hogares, relacionan el desperdicio de alimentos domiciliarios a una variable principalmente económica, señalando que es “un lujo que no se pueden permitir” (88%), siendo el gasto económico (58%) lo que más les preocupa, seguido por las consecuencias sociales (29%) como la desnutrición, falta de acceso a alimentos y desigualdad, y por último la variable medioambiental o de contaminación (14%).

Asimismo, los resultados permitieron identificar tres momentos en los que desperdician alimentos: la compra (79%), la preparación (78%) y el almacenamiento (81%). Los encuestados señalaron botar alimentos por acciones que son evitables, como comprar más de la cuenta (50%) o preparar más comida de la necesaria (43%).

Al detallar qué tipo de alimentos se desperdician, en un mayor porcentaje (37%) corresponden a comida que alguien preparó y no consumieron totalmente, seguido de frutas y verduras que no han sido cocinadas (30%) y pan (15%). A su vez, cuando fueron consultados respecto de la frecuencia, los encuestados afirmaron que en promedio botan comida 2 veces a la semana y 1 vez a la semana productos que se abrieron y usaron, pero no se terminaron de consumir.

“Creemos que cocinar es un acto poderoso en muchos aspectos, pero que a la vez genera impactos a través del desperdicio, no sólo económicos, sino también sociales y ambientales, por lo cual valoramos estos resultados porque nos permiten visibilizar el problema y actuar, ayudando a nuestros consumidores con consejos y recetas que buscan hacer la diferencia para reducir el desperdicio”, destacó la gerente de negocios Culinarios de Nestlé Chile, Úrsula Preisler.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, resaltó que “en tiempos de cambio climático, valoramos a todos los involucrados en esta iniciativa, que nos enseña a convertir alimentos en soluciones y no en desperdicios, articulando a actores del mundo del rescate de alimentos para avanzar hacia buenas prácticas para impulsar un sistema alimentario comprometido con la colaboración y la corresponsabilidad”.

El impacto que genera el desperdicio de alimentos domiciliarios está siendo monitoreado por la ONU, organismo internacional que valoró los resultados de este estudio explicando que “desde Naciones Unidas ya existen números sobre este tema a nivel macro, pero es muy interesante tener un diagnóstico local. Además, es muy bueno saber que las personas desean cambiar su conducta. Para lograr cambios sociales eso es lo primero, y se evidencia muy bien en el informe”, comentó Manuela Cuvi, oficial jurista de FAO, añadiendo que “el informe hace un llamado a todos los actores de la sociedad: el gobierno, las instituciones públicas y los organismos internacionales tenemos un rol”.

Alimentos que se desperdician y acciones de cambio

Frente a estos indicadores, Maggi además decidió lanzar su plataforma “Cocina la diferencia” junto a Fundación Gastronomía Social, con consejos prácticos para evitar el desecho innecesario de alimentos en casa, en todos los momentos identificados en el estudio: desde la limpieza de la despensa y el almacenaje de alimentos, hasta sabrosas recetas para cocinar con las sobras o los mal llamados “desperdicios”.

Cabe destacar que este estudio cuenta con el patrocinio de Pacto Global, Fundación Gastronomía Social, GoodMeal y los principales bancos de alimentos del país: Red de Alimentos y Biobío Solidario, a los cuales Nestlé aporta con sus productos para justamente evitar su desperdicio. En esta misma línea, la compañía firmó un convenio con Banco de Alimentos Lo Valledor, para sumar a la entidad en esta red de colaboración e ir juntos en ayuda de quienes más lo necesitan.

“Este convenio que suscribimos entre Nestlé y Banco de Alimentos reafirma nuestros compromisos con un mundo más sustentable. Valoramos este circuito virtuoso entre nuestras dos instituciones que beneficiará a las más de 70 organizaciones suscritas al Banco de Alimentos Lo Valledor”, finalizó Marcelo de Moras, Gerente General Mercado Lo Valledor.