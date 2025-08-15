Chile destaca en la ONU por su modelo de reuso para combatir la crisis global del plástico

En Ginebra, se desarrolla la segunda parte de la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5.2), instancia convocada por la ONU para avanzar hacia un tratado internacional jurídicamente vinculante que enfrente la crisis global del plástico. En este contexto, Chile ha vuelto a destacar como un actor relevante gracias a la participación activa de su industria del aseo y la implementación de modelos innovadores de reuso.

Entre los representantes de la delegación chilena figura Paolo Mazza, director ejecutivo de Empresas Demaría y presidente de la Asociación Gremial de Aseo y Desinfección de Chile (AGAD). Mazza ha llevado a la mesa de negociaciones la experiencia del modelo Ecocarga, una solución pionera que ha ganado reconocimiento internacional en los últimos seis años.

El reúso como estrategia estructural

“Chile está impulsando que el tratado contemple el reúso como una estrategia estructural, especialmente desde el diseño de productos. Esto se está discutiendo actualmente en el Artículo 5 del tratado, y representa una oportunidad clave para incorporar principios de circularidad desde el origen”, explicó Mazza desde Ginebra.

Durante las sesiones del INC-5.2, Chile fue reconocido por iniciativas como el Pacto Mundial por los Plásticos, WRAP y Circula el Plástico, que presentaron a Ecocarga como un caso exitoso de escalamiento de modelos de recarga.

Sin embargo, también se abordaron los desafíos que enfrenta este tipo de soluciones, a propósito del reciente cierre de Algramo. Esto abrió un espacio de reflexión sobre la necesidad de marcos regulatorios claros que permitan escalar y consolidar el reúso en la región.

Impacto ambiental y proyección

Ecocarga nació como parte del compromiso de Empresas Demaría con la sostenibilidad y ha logrado evitar la producción de más de 1,3 millones de envases de un solo uso, reduciendo cerca de 245 toneladas de plástico y beneficiando a más de 150.000 familias en Chile.

Actualmente, la iniciativa cuenta con 30 puntos de recarga activos y planes de expansión. Según Mazza, cada envase de productos de aseo requiere en promedio 20 litros de agua para su fabricación, por lo que modelos como Ecocarga permiten optimizar el consumo de recursos y reducir el impacto ambiental.

“No podemos esperar décadas para actuar”, advirtió el presidente de AGAD, quien también pidió que el tratado incluya criterios obligatorios de circularidad en el diseño de productos, trazabilidad, ecoetiquetado y estándares técnicos que hagan del reúso la norma.

Innovación con sustento

En el caso de Empresas Demaría, el modelo se ha sostenido gracias al desarrollo de capacidades internas en tecnología, logística y operación de puntos de recarga. “No basta con una buena idea, hay que construir el ecosistema que la haga viable y sostenible en el tiempo”, señaló Mazza.

La trayectoria internacional de esta solución chilena incluye su presencia en conferencias como la COP27 en Dubái y la COP25 en Glasgow, así como su asesoría en marcos regulatorios de reúso para ministerios de salud en América Latina.

La participación de Chile en el INC-5.2 llega en un momento crítico, en el que el mundo busca redefinir su relación con los plásticos y avanzar hacia un modelo más circular.