Qué son las “pelotas de Neptuno” cargadas de plásticos que aparecen en las playas

A medida que pequeños trozos de plástico inundan nuestros océanos, las praderas naturales de plantas marinas acumulan microplásticos y los escupen de nuevo a las playas en forma de “pelotas de Neptuno”.

Las pelotas de Neptuno o posidonia oceánica son racimos redondos y compactos de plantas marinas que se encuentran principalmente en el mar Mediterráneo. Durante siglos, la posidonia se ha utilizado para el embalaje, la ropa de cama e incluso el aislamiento para las casas.

Pero investigadores de la Universidad de Barcelona en España han descubierto que estas bolas esponjosas están cumpliendo espontáneamente otra función: limpiar el plástico del fondo del mar.

En el océano, los microplásticos —que son partículas de menos de 5 mm de tamaño— a menudo se originan en artículos como bolsas de plástico, botellas y redes de pesca. Estos pedazos de plástico pueden dañar nuestra salud, afectando desde la función ósea y cerebral hasta las hormonas.

Aunque la mayor parte de la contaminación plástica se origina en tierra firme, el océano —incluidas las praderas marinas— actúa como sumidero.

Qué son las “pelotas de Neptuno”

Las hojas de posidonia ralentizan el flujo del agua, explica Anna Sánchez-Vidal, autora principal del estudio. “Hay menos corrientes en las praderas marinas, por lo que atrapan el carbono y los sedimentos, y actúan como un refugio para la biodiversidad”.

Pero estas ondulantes praderas marinas también acumulan mayores concentraciones de plástico. Cada año, entre 1,15 y 2,41 millones de toneladas de plástico van desde los ríos hasta el mar.

Si un río entra en el mar donde está creciendo la posidonia, parte de ese plástico queda atrapado y se acumula. Pero no todo este plástico permanece atrapado en las ondulantes praderas marinas.

Cada otoño, la posidonia suelta sus hojas. Estas hebras fibrosas, ricas en lignina, un polímero orgánico resistente, se enredan entre sí formando densas bolas.