Corea del Centro: El cambio de gabinete y la Ley Miscelánea se toman la agenda

Estos días han sido de dulce y agraz para el Gobierno. Por un lado, a solo 68 días de haber asumido el mando, el Presidente José Antonio Kast sorprendió al espectro político nacional al concretar el primer cambio de gabinete de su administración. El movimiento busca oxigenar la gestión del Ejecutivo, desactivar tensiones políticas —especialmente en sectores de la derecha— y asegurar el avance de la agenda legislativa en un Congreso que se ha mostrado desafiante.

Las piezas que salieron del tablero ministerial fueron la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, ambas independientes.

Pero, por otro lado, tras una extensa jornada de votaciones y negociaciones cruzadas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de Reconstrucción Nacional, también conocido como proyecto de Ley Miscelánea, impulsado por el Gobierno de Kast y considerado por el Ejecutivo como una de las iniciativas más relevantes de su agenda económica y política.

Ahora, la también llamada ‘megarreforma’ avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado. En la Cámara Alta, las fuerzas están más equilibradas y la DC podría jugar un rol clave. Sin embargo, la colectividad ya anunció su rechazo a la propuesta estrella del mandatario.

Hoy en Corea del Centro: conversamos sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno junto al abogado Rodrigo Castillo, el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman, y el abogado y consultor senior en asuntos públicos y estratégicos, Juan Luis Monsalve Egaña.