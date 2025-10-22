Qué es la perovskita, el “material maravilloso” que impulsa la revolución de la energía solar

Algunos argumentan que los avances que se han logrado en el desarrollo de células solares de perovskita nos sitúan a las puertas de la próxima revolución de energía solar. Pero todo depende de su rendimiento en el mundo real.

En un laboratorio a las afueras de Oxford, Reino Unido, se apilan muestras de células solares fotovoltaicas (FV) a la espera de ser sometidas a diversas pruebas.

Un investigador utiliza un microscopio electrónico para escanear y analizar las células en busca de impurezas que podrían afectar su eficiencia. Otro mide la respuesta de las células a los cambios en el espectro de luz.

El laboratorio está dirigido por Oxford PV, una empresa derivada de la Universidad de Oxford, una de varias startups alrededor del mundo que trabaja en el desarrollo de lo que algunos consideran la revolucionaria próxima generación de energía solar: las células solares de perovskita en tándem.

Esta tecnología combina silicio, el material utilizado actualmente en paneles solares fotovoltaicos (FV) de todo el mundo, con materiales de perovskita para aumentar enormemente la eficiencia de los paneles solares al convertir la luz solar en electricidad.

La perovskita es un mineral que fue descubierto por primera vez en los Montes Urales, en Eurasia, en 1839.