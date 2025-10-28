Especies en riesgo: pingüino de Humboldt, lagarto de Álvaro y plantas de Juan Fernández en alerta

El pingüino de Humboldt, el lagarto gruñidor de Álvaro y 11 plantas endémicas del archipiélago de Juan Fernández aumentaron su riesgo de extinción. Así lo determinó el 20º Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, que evaluó 70 especies nativas de Chile y reveló un preocupante incremento de especies amenazadas, con más del 70% ubicadas en alguna categoría de riesgo.

El documento técnico-científico, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMSyCC), actualizó el estado de conservación de las especies del país. Tras 18 meses de trabajo conjunto entre especialistas del Ministerio del Medio Ambiente, universidades y distintos servicios públicos, y una consulta ciudadana a nivel nacional, se constató este aumento de especies en peligro, acompañado de un llamado urgente a su preservación.

Entre las especies más preocupantes está el pingüino de Humboldt, cuya vulnerabilidad creció debido a la pérdida y perturbación de sus colonias reproductivas, la captura incidental en redes de pesca y los efectos del cambio climático en las corrientes marinas. Estas amenazas han reducido sus poblaciones, lo que llevó a su reclasificación desde Vulnerable a En Peligro (EN), según criterios científicos internacionales.

La gripe aviar también ha sumado presión sobre esta especie, especialmente desde los brotes registrados en 2023, que afectaron colonias en el norte y centro de Chile. Aunque no explica por sí sola su nueva categoría, agrava la situación de un ave ya afectada por múltiples impactos humanos.

“Esta nueva clasificación del pingüino de Humboldt es una señal de alerta que debemos tomar en serio. Esta especie, tan querida por los chilenos, refleja los impactos del cambio climático y la presión sobre nuestros ecosistemas marinos. Protegerla es proteger el futuro de nuestro país costero”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

En el Archipiélago Juan Fernández, considerado el lugar con mayor densidad de plantas endémicas por kilómetro cuadrado en el mundo, los especialistas detectaron varias especies en alto riesgo de extinción, principalmente vegetales únicos del territorio.

Entre ellas destacan el manzano de Juan Fernández (Boerhmeria excelsa, En Peligro Crítico), la col de Juan Fernández (Dendroseris gigantea, En Peligro Crítico), la luma de Masatierra (Nothomyrcia fernandeziana, En Peligro Crítico) y la luma de Masafuera (Myrceugenia schulzei, En Peligro Crítico).

Según los expertos, la amenaza principal proviene de especies invasoras como cabras, ratas y plantas exóticas, que alteran este hábitat único. A ello se suma la fragmentación del bosque nativo, los eventos climáticos extremos y la limitada distribución geográfica, factores que hacen a estas especies extremadamente vulnerables.

Pero no sólo los parajes remotos ven amenazada su biodiversidad. El caracol de Paposo (Chilinia angusta), endémico del desierto costero de Antofagasta, se encuentra En Peligro Crítico (CR) debido a la pérdida de hábitat y al cambio climático.

Más al centro, los incendios forestales y la parcelación amenazan al lagarto gruñidor de Álvaro (Pristidactylus alvaroi), un reptil que habita exclusivamente el secano interior de O’Higgins. Conocido por su aspecto robusto, su piel rugosa y su peculiar sonido de defensa que asemeja un gruñido —de donde proviene su nombre—, habita zonas rocosas y matorrales del secano interior, y se ha convertido en un símbolo del patrimonio natural de la zona central de Chile.