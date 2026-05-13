Medianoche, campanazo y votación en serie: así avanzó la maratón de la Ley Miscelánea en comisión

Tal como venía anticipándolo el Gobierno de José Antonio Kast, el reloj terminó convirtiéndose en el principal aliado de La Moneda. A las 23:59 exactas de este miércoles se cerró oficialmente el debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara y comenzó la votación “sin discusión” de los artículos pendientes de la Ley Miscelánea, activando el mecanismo reglamentario que el oficialismo defendió durante toda la semana para contener el “tsunami” de más de 1.600 indicaciones opositoras.

La escena coronó una de las jornadas legislativas más caóticas que recuerde el Congreso en años. Con un comparado que superó las 3.000 páginas, más de 40 funcionarios trabajando hasta la madrugada y una secretaría desbordada procesando enmiendas que seguían ingresando hasta último minuto, la comisión terminó funcionando bajo lógica de resistencia.

Y el Gobierno logró exactamente lo que buscaba: llegar vivo a la medianoche para cortar el debate y acelerar las votaciones hasta total despacho.

El momento clave llegó justo cuando todavía quedaban decenas de artículos permanentes y transitorios pendientes. Desde ahí en adelante, la discusión se acabó y comenzó la votación automática artículo por artículo, sin nuevas intervenciones parlamentarias, en una sesión que se proyectaba hasta avanzada la madrugada.

El diseño de La Moneda no fue improvisado. Bajo el reglamento, primero se votaron las 26 indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, las que, al aprobarse, hacían caer automáticamente cientos de indicaciones incompatibles presentadas por diputados opositores. En la práctica, el plan antitsunami funcionó.

Visado el corazón del paquete

En paralelo, la comisión alcanzó a aprobar uno de los núcleos más sensibles y simbólicos de la megarreforma: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría para empresas, que pasa de 27% a 23%.

El artículo 10 fue visado con nueve votos a favor, una abstención y tres rechazos, en una señal política importante para Hacienda. El PDG terminó alineándose con el oficialismo, mientras la DC optó por abstenerse y el PC, el Frente Amplio y el independiente Carlos Bianchi votaron en contra.

La aprobación del corazón tributario del proyecto llegó después de horas de negociaciones, cesiones y conversaciones cruzadas en los pasillos del Congreso. Hacienda tuvo que abrir espacio a varias demandas para evitar que la tramitación descarrilara.

Entre las concesiones más relevantes estuvo la modificación al crédito tributario al empleo, donde el Ejecutivo abandonó su esquema plano de 15% y aceptó diferenciar tasas según contratación de mujeres y jóvenes. También incorporó una condonación parcial del CAE para deudores al día y ajustes al mecanismo de invariabilidad tributaria, tema que venía generando ruido incluso en sectores de centro.

Otro flanco complejo fue el polémico artículo sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual. Ahí el Gobierno intentó apagar el incendio ofreciendo un fondo de $5 mil millones para creadores afectados por uso de datos de plataformas tecnológicas, aunque la fórmula siguió generando críticas de gremios y parlamentarios.

La tensión política, eso sí, nunca bajó del todo. Durante la jornada hubo recriminaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por la avalancha de indicaciones, varias de las cuales terminaron observadas por errores formales o falta de firmas.

Mientras en la derecha acusaban una estrategia para “reventar” la comisión y ralentizar el proyecto, en sectores opositores también comenzaban a aparecer críticas internas por la dispersión y descoordinación de las enmiendas presentadas.

Con Hacienda entrando ya en modo votación exprés, el itinerario del Gobierno sigue intacto: este jueves el proyecto aterriza en la Comisión de Medio Ambiente y luego continuará su paso por Trabajo, con la meta política de llevar la megarreforma a la Sala de la Cámara la próxima semana.