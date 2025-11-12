Hidrógeno verde: La Araucanía avanza hacia una matriz energética limpia y sostenible 

Con un llamado a transformar la ciencia y la innovación en motores de desarrollo regional, la Universidad Católica de Temuco (UCT) fue sede del Cuarto Seminario de Hidrógeno Verde Araucanía 2025, encuentro que reunió a académicos, empresarios y representantes del sector público para abordar los desafíos y oportunidades que ofrece esta matriz energética para el sur del país.

Organizado por la Mesa Regional de Hidrógeno Verde y la UCT, el seminario abrió sus jornadas con la intervención del vicerrector de Investigación y Posgrado, Claudio Inostroza Blancheteau, quien relevó el compromiso institucional con la sostenibilidad territorial, y precisó que, “esta unión de estamentos es el camino que la región y el país debe seguir para avanzar al desarrollo. Esta instancia nos permite abordar la transición energética hacia una matriz más productiva, limpia, eficiente y sostenible”.

El encuentro contó con la participación del seremi de Energía, Camilo Villagrán; el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Peralta; el director regional de Corfo, Eduardo Figueroa; y el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Marcos Gallardo, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la gobernanza local en torno a este recurso energético.

El seremi Villagrán precisó que la región ya se posiciona como referente nacional en la temática y que La Araucanía, “está focalizada en producir hidrógeno verde y sus derivados, con un enfoque local que busca generar conocimiento, innovación y empleos verdes. Hoy La Araucanía está en el mapa y en el Plan de Acción Nacional de Hidrógeno Verde”.

Desde el ámbito científico, también estuvo presente el secretario regional ministerial Cristian Peralta, quien detalló que el encuentro estuvo pensado en explicar “los desafíos reales de la transición energética. Comasa por ejemplo, es una empresa pionera que encarna este trabajo colaborativo y demuestra que el desarrollo energético puede construirse desde las regiones”.

Experiencias a nivel nacional

El evento contó con un panel de expertos, que en su segunda parte estuvo marcada por la participación de María José Lambert, gerenta general del Programa Tecnológico HidroHaul, quien habló sobre energías limpias en el uso de la logística y distribución de supermercados Walmart en Chile, desde la región Metropolitana.

La experta presentó las sinergias entre los proyectos desarrollados en Santiago y los que impulsa La Araucanía y puntualizó que, “el modelo de colaboración público-privada que aplicamos en el centro del país es totalmente replicable en el sur. Hay una oportunidad concreta para avanzar juntos, generar más puntos de carga y producción de hidrógeno, y fortalecer los lazos interregionales”.

El seminario contó con una feria abierta en las dependencias del campus San Juan Pablo II con la muestras de vehículos eléctricos y paneles fotovoltaicos en funcionamiento para diferentes usos, además de una exposición de mini karting en autos pequeños a control remoto.

La jornada cerró con una invitación a participar en la Feria de Electromovilidad 2025, organizada por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que se realizará el 4 de diciembre en INACAP Temuco. La cita convocará a empresas, fundaciones y universidades a mostrar tecnologías y proyectos vinculados a energías limpias y movilidad eléctrica.