Inician construcción de proyecto de baterías en planta híbrida con generación solar y eólica

Enel Chile, a través de su filial Enel Green Power Chile, inició la construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías BESS Las Salinas, una iniciativa que se integra a una central híbrida de energía renovable a escala industrial para incorporar tres tecnologías: solar, eólica y de almacenamiento.

Ubicado en el mismo terreno que el parque eólico Sierra Gorda Este y la planta fotovoltaica Las Salinas, este nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) tendrá una potencia de 205 MW y podrá almacenar energía de ambas centrales por hasta cuatro horas.

Este proyecto, que busca optimizar la integración de energías renovables y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico, es el primero de tres sistemas BESS que se implementarán en instalaciones eólicas y solares actualmente en operación.

Los sistemas BESS desempeñan un rol clave en la cadena de generación eléctrica, ya que permiten desplazar la curva de producción de fuentes renovables, asegurando una entrega eficiente cuando el sistema lo requiere.

Con una capacidad de almacenamiento anual de 292 GWh, el sistema BESS de Las Salinas equivale al 21% del volumen del embalse de la central hidroeléctrica Rapel, que puede almacenar 695 millones de metros cúbicos.

Durante el peak de su construcción, se estima que cerca de 250 trabajadores participarán en diversas labores de implementación en la central.

Además, Enel Green Power destaca que el proyecto incluirá programas educativos dirigidos a la comunidad local, en línea con su política de sostenibilidad y relacionamiento comunitario.

La puesta en marcha de este proyecto representa un hito para la compañía, al reafirmar su compromiso con el proceso de descarbonización del país. La expansión de sistemas de almacenamiento como los BESS permitirá una integración más eficiente de las energías renovables, fortaleciendo así la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.