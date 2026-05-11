Joaquín Lavín llega a ver a su hijo preso en Capitán Yáber: “Está pasando un momento muy difícil”

Hasta el Anexo Penitenciario Capitán Pedro Yáber llegó este lunes Joaquín Lavín Infante para iniciar los trámites que le permitan visitar a su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León, quien actualmente permanece en prisión preventiva.

El exalcalde de Las Condes y Santiago enfrenta una compleja situación familiar luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar más gravosa contra su hijo en el marco de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

Desde el exterior del recinto penitenciario, Lavín Infante explicó el motivo de su presencia. “Vengo a enrolarme como un papá que quiere visitar a su hijo que está pasando por un momento muy difícil”, afirmó.

Consultado por el estado de ánimo y situación de Joaquín Lavín León al interior del penal, señaló que solo ha podido obtener información a través de los abogados defensores. “Solamente he sabido, por parte de los abogados, que está bien, pero no sé más que eso”, indicó.

El histórico militante de la UDI además explicó que aún debe completar el proceso administrativo para poder concretar la visita. “Tengo que enrolarme hoy día y en un par de días te dejan visitarlo, pero eso voy a averiguarlo hoy”, sostuvo.

La visita de Lavín ocurre pocos días después de que negara públicamente cualquier eventual participación en los hechos investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“Hoy todas mis energías están enfocadas en Joaquín, en decirle que lo apoyo, fortalecerlo y apoyarlo”, dijo este lunes.

Respecto a una eventual implicancia personal en la causa, el exministro descartó cualquier vínculo. “Si en algún momento pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad, no hay nada”, aseguró.

Lavín también pidió evitar juicios anticipados respecto de la situación judicial de su hijo. “No me quiero enfocar en eso en este momento. Cuando llegue el momento, diré las cosas”, agregó.

La investigación del Ministerio Público sostiene que Joaquín Lavín León habría defraudado al fisco en más de 104 millones de pesos mediante un uso irregular de asignaciones parlamentarias y documentos falsificados para justificar gastos.