Energía limpia y ahorro: el centro comercial chileno que genera su propia electricidad

Paseo Parque Machalí se convirtió en el primer centro comercial del país en operar con una planta fotovoltaica a gran escala, marcando un precedente en la transición energética fuera de Santiago.

Mientras las grandes ciudades concentran gran parte de la inversión en energías renovables, en la Región de O’Higgins un proyecto ha demostrado que la innovación también se impulsa desde las regiones. Paseo Parque Machalí, inaugurado en 2020, se consolidó como el primer centro comercial del país en integrar generación solar a gran escala directamente en su infraestructura.

Un sistema que abastece casi la mitad de su consumo

El recinto cuenta con 945 paneles solares instalados sobre sus techos y estacionamientos, alcanzando una capacidad cercana a 400 kWp. Según sus desarrolladores, esta infraestructura permite cubrir aproximadamente el 41% del consumo eléctrico del centro comercial con energía producida en el mismo lugar.

El restante 59% proviene de fuentes renovables no convencionales, gracias a la modalidad de “cliente libre”, que les permite acceder a energía certificada y a mejores condiciones tarifarias.

Innovación desde las regiones

El proyecto fue impulsado por la inmobiliaria Castellani & Muñoz, junto a la empresa especializada Rising Sun, con el objetivo de llevar soluciones de sostenibilidad al retail regional.

Joaquín Muñoz, gerente general de Castellani & Muñoz, señala que para ellos “siempre ha sido importante introducir innovación en nuestros procesos operativos a fin de convertirlos en sostenibles. En este caso, creemos relevante que los centros comerciales en regiones también adopten soluciones que reduzcan su impacto ambiental y aporten valor a las comunidades”.

Desde Rising Sun, el desarrollador Rodrigo Pizarro enfatiza el potencial del sector comercial para escalar la generación distribuida. “Los techos y estacionamientos de los centros comerciales son superficies ideales para producir energía limpia. Este proyecto demuestra que la industria regional puede liderar iniciativas concretas hacia un sistema energético más eficiente y resiliente”, afirma.

A su juicio, este tipo de proyectos no solo disminuye la dependencia de la red tradicional, sino que también estabiliza costos operacionales y reduce la huella de carbono, elementos clave para la competitividad de los espacios urbanos.