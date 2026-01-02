“Barrios por el Clima”: Lo Espejo avanza en adaptación climática con nuevo convenio público-privado

La Municipalidad de Lo Espejo dio un nuevo paso en su estrategia de adaptación frente al cambio climático al firmar un convenio de colaboración con Corporación Ciudades. El acuerdo permitirá implementar proyectos urbanos en el marco de la iniciativa “Barrios por el Clima”, fortaleciendo la planificación local y el bienestar de comunidades especialmente expuestas a fenómenos como olas de calor, inundaciones e incendios.

El convenio fue suscrito por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y el director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade. La colaboración busca articular esfuerzos públicos y privados para impulsar intervenciones urbanas que preparen a los barrios frente a los impactos del cambio climático, priorizando territorios con mayores niveles de vulnerabilidad social y ambiental.

El trabajo conjunto considera el intercambio de conocimientos y experiencias, la coordinación técnica entre ambas instituciones y el apoyo a procesos de difusión y participación comunitaria.

¿Qué es “Barrios por el Clima”?

“Barrios por el Clima” es una iniciativa que reúne a diversas organizaciones, entre ellas las fundaciones Ibáñez Atkinson, Mi Parque, Bosko, Patio Vivo, Reforestemos y Cerros Isla, además de Corporación Ciudades y el Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su objetivo es llevar la adaptación climática a la escala donde se vive cotidianamente la ciudad: el barrio.

El programa promueve intervenciones estratégicas que integran soluciones basadas en la naturaleza, innovación urbana y tecnología, junto con procesos participativos que fortalecen el tejido social y la apropiación local de los proyectos.

Más áreas verdes y bienestar territorial

Durante la firma del convenio, la alcaldesa Javiera Reyes destacó los avances de la comuna en materia de áreas verdes. “Estamos muy felices de firmar este convenio de colaboración público-privada, en un contexto donde Lo Espejo se ha convertido en una de las comunas que más ha aumentado su área verde en la última década. Este logro no solo nos llena de orgullo, sino que nos impulsa a seguir pensando cómo construimos comuna, avanzando hacia más y mejores áreas verdes para la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, señaló.

De acuerdo con un estudio de Corporación Ciudades sobre cobertura vegetal en el Gran Santiago, Lo Espejo presenta una variación positiva en los últimos 25 años.

La comuna pasó de 42 hectáreas de vegetación en el año 2000 a 113 hectáreas en la actualidad, triplicando prácticamente su superficie verde. Este aumento se explica por la transformación de zonas eriazas en plazas, áreas deportivas y vegetación urbana, asociadas a proyectos de reforestación y mejoramiento barrial.

Adaptación climática con enfoque en equidad

Desde Corporación Ciudades, su director ejecutivo subrayó la relevancia de abordar la crisis climática desde los barrios. “Barrios por el Clima busca llevar la adaptación al cambio climático a la escala donde realmente se vive la ciudad: el barrio. Este convenio nos permitirá implementar soluciones basadas en evidencia, naturaleza y tecnología, priorizando territorios que históricamente han enfrentado mayor vulnerabilidad urbana y climática, y generando aprendizajes medibles que puedan escalarse a otras comunas del país”, afirmó Martín Andrade.

Con esta alianza, Lo Espejo se integra a una estrategia que entiende la adaptación climática como un proceso territorial, participativo y de largo plazo, donde el fortalecimiento del espacio público y la comunidad se vuelven claves para enfrentar escenarios climáticos cada vez más complejos.