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Eliminación de programas en Ciencia apunta al corazón del sistema: la formación de capital humano CULTURA|CIENCIA

Eliminación de programas en Ciencia apunta al corazón del sistema: la formación de capital humano

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Hacienda propone eliminar programas clave de ciencia por más de $170 mil millones, incluyendo becas, investigación y redes. El ajuste golpea la formación de capital humano y la innovación, con efectos de largo plazo en desarrollo, equidad y capacidades del país.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El ajuste fiscal impulsado por el ministro Jorge Quiroz propone eliminar programas del Ministerio de Ciencia por más de $170 mil millones, afectando directamente formación e investigación. Entre los recortes destacan las becas de postgrado en Chile y el extranjero, junto a fondos como la Iniciativa Científica Milenio y los Centros de Excelencia. La medida impacta el núcleo del sistema científico, reduciendo la formación de capital humano, la producción de conocimiento y la cooperación internacional. Expertos advierten que el efecto será acumulativo: menos investigadores y menor innovación.
Desarrollado por El Mostrador

La propuesta de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz, incluye la descontinuación de una serie de programas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que, en conjunto, superan los $170 mil millones. La medida forma parte de la formulación presupuestaria 2027.

El foco del recorte no está en infraestructura o institucionalidad, sino en el corazón del sistema científico: formación de capital humano, financiamiento a la investigación y desarrollo de capacidades.

Los programas que se eliminarían

El informe propone descontinuar las siguientes líneas:

  • Becas de Postgrado en Chile → $68.628 millones
  • Becas de Postgrado en el Extranjero → $32.145 millones
  • Programa de Investigación Asociativa (PIA) → $29.773 millones
  • Iniciativa Científica Milenio → $19.723 millones
  • Centros de Excelencia → $14.107 millones
  • Programa de Inserción de Investigadores (dos líneas)
  • Nodos Territoriales → $3.112 millones
  • Cooperación Internacional Científica → $2.634 millones
  • Fondo de Publicación Científica → $161 millones

En total, se trata de programas que sostienen desde la formación de investigadores hasta la generación y difusión del conocimiento.

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Formación de capital humano en riesgo

El mayor impacto se concentra en las becas de postgrado, tanto en Chile como en el extranjero, que representan más de la mitad del ajuste. Estas líneas han sido históricamente el principal mecanismo para formar científicos y especialistas.

Su eliminación no solo reduce oportunidades individuales, sino que afectaría la renovación del sistema científico en el mediano plazo, limitando la capacidad del país para generar conocimiento propio.

Investigación y redes científicas

Programas como el PIA, la Iniciativa Milenio y los Centros de Excelencia financian investigación avanzada y redes colaborativas. Su descontinuación implica una contracción directa en la producción científica.

A esto se suma la eliminación de instrumentos más pequeños pero estratégicos, como los nodos territoriales, que conectan ciencia con regiones, y la cooperación internacional, clave para integración global.

Impacto social: innovación, desarrollo y desigualdad

El recorte en ciencia no solo afecta a investigadores, sino que tiene efectos más amplios:

  • Innovación productiva: menor transferencia tecnológica a sectores económicos
  • Desarrollo regional: debilitamiento de capacidades fuera de Santiago
  • Educación superior: menor acceso a formación avanzada
  • Equidad: reducción de oportunidades para estudiantes sin financiamiento propio

Un cambio de señal

La eliminación de estos programas redefiniría el rol del Estado en el desarrollo científico. Más allá del monto —superior a $170 mil millones—, la señal es clara: menor inversión pública en formación e investigación.

En un escenario global donde la ciencia y la tecnología son motores de desarrollo, el ajuste abre un debate sobre el lugar que ocupará Chile en esa competencia.

El impacto no es inmediato, pero sí acumulativo: menos investigadores formados, menos conocimiento generado y menor capacidad para enfrentar desafíos futuros.

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