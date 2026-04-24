Hacienda pone en la mira al CNTV: fondo audiovisual desaparecería en ajuste 2027

El Fondo CNTV fue creado en 1992 como un instrumento de fomento para la producción de programas de televisión. El Estado entrega recursos al Consejo Nacional de Televisión, que debe asignarlos mediante concursos públicos.

En su primera versión, en 1993, el fondo entregó $35 millones para financiar cinco proyectos. Desde entonces, el monto ha crecido de manera sostenida durante más de 30 años. Entre los títulos que han llegado a la pantalla chica con este apoyo figuran 31 Minutos, Chile íntimo, Gen Mishima, Sub Terra, El desquite, La travesía de Darwin, El vuelo de Huidobro, Teresa, Geografía del deseo, Amango, Heredia y Asociados, Ogú y Mampato en Rapa Nui, Mistral, Cazadores de ciencia, Mi mundo privado, Justicia para todos y Mira tú.

Son producciones como estas las que, de prosperar el recorte propuesto por Hacienda para 2027, podrían quedar sin opciones de continuar sus etapas de preproducción, producción o postproducción.

Para este año, el fondo cuenta con $5.046.573.000 establecidos en la Ley de Presupuestos 2026. Sin embargo, de acuerdo con información que tuvo a la vista El Mostrador, es uno de los programas que Hacienda considera factible de “descontinuar”.

Otro programa del CNTV que corre riesgo es Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil, incluido en la categoría que Hacienda denominó “rebajar presupuesto”. Este programa entrega gratuitamente a señales regionales contenidos infantiles y culturales premiados internacionalmente, y constituye una de las vías mediante las cuales el Estado colabora con la televisión regional y nacional con programación infantil de calidad.

La historia de los ganadores del Fondo CNTV

La lista de realizadores que han ganado el fondo destaca por su cantidad, calidad y diversidad. Entre ellos figuran Raúl Ruiz, Andrés Wood, Valeria Sarmiento, Silvio Caiozzi, Boris Quercia, Marcelo Ferrari, Viviana Flores, Alex Bowen, Ignacio Agüero, Vittorio Di Girólamo, Tatiana Gaviola, Cristián Leighton, Álvaro Díaz, Pedro Peirano, Sebastián Lelio, Paola Castillo, Ricardo Larraín, Nicolás Acuña, Vivienne Barry, Cristián Galaz y muchos más.

Junto a ellos han colaborado destacados productores, guionistas, actores, músicos, investigadores, montajistas y técnicos de la industria audiovisual chilena.

Los evaluadores tampoco se quedan atrás. El fondo ha contado con representantes del mundo cultural y audiovisual de Chile y el extranjero, entre ellos Juan Carlos Altamirano, Gregory Cohen, Claudio Di Girólamo, Tatiana Gaviola, Paulina García, Rafael Gumucio, Marta Hansen, Sebastián Lelio, Neva Milicic, Pablo Morales, Sebastián Moreno, Felipe Pavez, Marcial Pavez, Sergio Riesenberg, Eliana Rozas, Marcela Sahid, Javier Sanfeliú, René Schneider, Patricia Undurraga, Pablo Walker y Tomás Welss.

También han participado evaluadores internacionales, como los argentinos Alejandro Alem, Ernesto Ardito, Miguel Brailovsky, Hugo Castro Fau, Emilio Cartoy, Alberto Lecchi, Pablo Rovito, Gabriel Sagel, Eliseo Subiela y Víctor Tevah; los españoles Manuel Calvelo, Susana Herreras, David Martínez y Paco Rodríguez; los mexicanos Patricia Arriaga, Mariana Cano, Alfredo Marrón Santander y María Teresa Velasco; las brasileñas Paula Cavalcanti, Rosa Crescente y Beth Carmona; el uruguayo Martín Papich; y el francés Amalric de Pontcharra.

Fondo Local

Otra forma en que el CNTV ha contribuido al desarrollo de una televisión de calidad en Chile es el Fondo Local, que existió entre 2002 y 2008 y actualmente forma parte del Fondo CNTV. En total, premió 69 programas y entregó $460 millones.