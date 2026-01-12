El proyecto de descontaminación de suelos frente al borde costero de Viña del Mar avanza de manera decidida. Tras casi 16 meses de avances Las Salinas celebra el cumplimiento del primer hito del proyecto que permitió completar con éxito la remediación de las primeras dos hectáreas ubicadas en el Paño Sur Alto.

En octubre terminaron los trabajos y se realizaron las pruebas técnicas para determinar la efectividad del saneamiento implementado en ese sector. Hace unas semanas, se recibieron las pruebas que acreditaron el completo saneamiento de las dos hectáreas, las cuales fueron debidamente informadas a la autoridad ambiental y que permite proyectar futuros usos de ciudad en el sector.

“Se trata de un hito muy relevante porque además de contar con el respaldo de toda la institucionalidad ambiental, hoy empezamos a demostrar con resultados que el proyecto que propusimos es efectivo y cumple con dejar los suelos saneados de su pasado industrial. Este es un paso relevante para los equipos nacionales e internacionales que están trabajando en el terreno y nos llena de nueva energía para seguir trabajando en el saneamiento del sitio”, señaló el gerente general de Las Salinas, Ricardo Labarca.

Respecto del área baja del Paño Sur, ha avanzado la instalación y operación de las seis primeras biopilas de la biorremediación, en que bacterias del propio terreno, dentro de un sistema hermético y con el acceso a nutrientes, están acelerando la degradación natural de los contaminantes remanentes.

“El proyecto continúa su avance en favor de la regeneración ambiental del terreno. Las fiscalizaciones por parte de la autoridad ambiental, han permitido demostrar que los trabajos se están realizando de manera rigurosa y en pleno cumplimiento de la normativa vigente”, agregó Labarca.

Proyecto urbano

El logro del saneamiento en el Paño Sur Alto brinda certezas para avanzar de manera decidida en el proyecto urbano. Es por eso por lo que, de manera paralela, Las Salinas trabaja para avanzar en 2026 con los permisos asociados a las urbanizaciones del predio.

De esta forma, el proyecto urbano, que ha integrado miles de conversaciones con la comunidad en más de veinte años de trabajo en favor de la regeneración ambiental y urbana de este terreno frente al borde costero, podrá seguir la ruta prevista para este tipo de iniciativas.

Se trata de un proyecto que pone a las personas en el centro, con edificaciones de máximo 12 pisos, con zonas para el deporte, comercio y servicios que generarán nuevos empleos y dinamismo en la ciudad, dos parques urbanos (Central y Ladera), un centro de convenciones de escala nacional, hotelería y viviendas, generando un polo de vida ciudadana y desarrollo, como tanto anhela Viña del Mar.