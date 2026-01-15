Transporte público del futuro: sostenibilidad, seguridad y mayor participación femenina

Desde este lunes se está llevando a cabo una nueva versión de Congreso Futuro, el evento divulgación científica más grande de Latinoamérica. En esta oportunidad, la actividad se vive de manera presencial en el Centro Cultural CEINA.

Con charlas a lo largo de todo el país, transmitidas a través de streaming, el evento científico busca concientizar acerca de temas como la tecnología, la inteligencia artificial, la filosofía y el pensamiento crítico en una sociedad donde todo avanza a pasos agigantados hacia un mundo completamente tecnológico.

Electromovilidad: el desafío de una movilidad urbana sostenible

En un contexto social y climático que busca generar medidas más sostenible para la protección del medioambiente, la movilidad sustentable cada vez gana más terreno. Es más, nuestro país ha sido pionero en la implementación de buses eléctricos que buscan reducir la contaminación ambiental y los impactos sociales negativos.

Se debe destacar que la movilidad sostenible busca satisfacer las necesidad de movilidad de las personas de forma segura, accesible y eficiente. Una de las finalidades de la movilidad sustentable es generar menos tráfico y menos ruido urbano mejorando así la calidad de vida de millones de personas de las distintas ciudades del mundo.

Bajo este contexto, es que en el bloque 18 denominado “Eficazmente”, Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, habló sobre la transición hacia la electromovilidad en el transporte público y cómo es que el uso estratégico de subsidios e innovaciones en el modelo de negocio puede acelerar este proceso hacia una sociedad e infraestructura mucho más amigable con el medioambiente y las personas.

“Esa es la invitación que yo quiero hacerles el día de hoy. Si llegamos a nuestros destinos a través del transporte público vamos a estar contribuyendo con una humanidad a la cual podamos llegar combatiendo todos juntos al cambio climático”, fueron parte de las palabras iniciales de la directora de Transporte Público Metropolitano en su charla “Mover Santiago: Electromovilidad Inteligente para la Ciudad”.

Para Tapia, la movilidad sostenible va más allá de la implementación de buses eléctricos. El uso de la tarjeta BIP, el uso del QR, la implementación de paradas inteligentes así como las paradas con accesibilidad universal porque, según la experta, “no nos da lo mismo quien se mueve en el transporte público de nuestra ciudad”.

Asimismo, recalcó la importancia de seguir potenciando la movilidad sostenible. “4800 buses eléctricos son los que vamos a entregar al próximo gobierno con un eje de sustentabilidad y en el cual buses con euro III, por ejemplo, que ni siquiera tenían filtro para las emisiones contaminantes, dejan definitivamente de circular por nuestra capital en el año 2022 y 2023. Este despegue de la electromovilidad ¿por qué es importante abordarlo? porque esto es lo que está pasando en el mundo. Con orgullo Santiago de Chile puede decir que es la ciudad con más buses eléctricos, no es latinoamérica, si no que en el mundo después de las ciudades chinas”, agregó Tapia.

Mujeres y transporte público: seguridad, participación y equidad

Otro punto importante de la charla fue la visión y participación que tienen las mujeres dentro del transporte público. Para tapia, la movilidad pública debe tener espacial foco respecto de las usuarias ya que “el 52 por ciento de quienes usan el transporte público son mujeres”.

“El estudio Ella se mueve segura de la CAF del año 2017, nos dijo que 9 de cada 10 mujeres en el 2017 habían sufrido acoso en el transporte público ¿nos va a dar lo mismo? me imagino que todos deberíamos gritar no, nos da lo mismo y por esas razones que hemos enfocado en miradas de seguridad para enfrentar el acoso para hacernos cargo de la movilidad del cuidado”.

Según datos de Red Movilidad, el transporte público de la región metropolitana alcanzó 2.323 mujeres conductoras, un alza del 142% desde 2022. Las autoridades, de las que Tapia es parte, destacan que el programa Mujeres Conductoras ha impulsado su inserción laboral y mejorado la calidad del servicio en un rubro dominado por hombres.

El avance responde a un trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas operadoras y los municipios, articulado a través de iniciativas como el programa Mujeres Conductoras, que entrega becas para obtener la licencia profesional y facilita la inserción laboral en un rubro históricamente masculino.

Bajo este mismo sentido, Tapia destacó la alta participación de cientos de mujeres conductoras que son parte de Red Movilidad. “Hemos buscado desmasculinizar el sector, incorporar más mujeres conductoras. Prácticamente en todas las ciudades del mundo se decía a mujer al volante peligro constante, eso lo sepultamos”, concluyó la experta.