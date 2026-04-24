Clan Paulmann vuelve a dirigir Cencosud: primogénito de Horst Paulmann asume la presidencia

Cencosud S.A. informó este jueves un cambio en la presidencia de su directorio a través de un hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): el gigante del retail comunicó que Julio Moura Neto presentó su renuncia al cargo y que, por unanimidad, el directorio designó a Manfred Paulmann, hijo mayor del fallecido fundador Horst Paulmann, como nuevo presidente.

Según el documento, la “renuncia se hará efectiva a contar del día 24 de abril de 2026”, fecha en que se celebrará la sesión ordinaria de directorio inmediatamente después de la Junta Ordinaria de Accionistas. Moura Neto no abandona la mesa, “manteniéndose a partir de dicha fecha en su rol como Director de la Sociedad”.

El directorio valoró la gestión del ejecutivo brasileño. El hecho esencial señala que “junto con agradecer su labor, el Directorio acordó, por unanimidad, designar, a contar de esa misma fecha y oportunidad, a don Manfred Paulmann como Presidente del Directorio”.

Con este movimiento, la familia Paulmann retoma la testera de Cencosud S.A., luego de los períodos de Heike Paulmann y del propio Moura Neto.

De manera casi simultánea, Cencosud Shopping —la sociedad detrás de los centros comerciales Cenco Malls— publicó otro hecho esencial, con menos de dos minutos de diferencia, en el que anunció que Manfred Paulmann renunció a la presidencia de esa filial, aunque conservará su puesto de director. En su lugar asumirá Jaime Soler.

La transición en la cúpula se da en un contexto de relevos recientes. Tras la salida de Horst Paulmann de la presidencia en 2021, el cargo fue ocupada por su hija Heike, quien dimitió en marzo de 2023 luego del escándalo que afectó a su CEO, Matías Videla Solá, por la compra de acciones con información privilegiada y por el que fue multado por UF 15.000 ($543.035.250 aprox.). Ese mismo año asumió Julio Moura Neto, director con dos décadas de trayectoria en el conglomerado.

El primer hijo de Horst Paulmann con Helga Koepfer y el mayor de sus cinco hijos, Manfred Paulmann nació en 1967, egresando de la Universidad de Chile como ingeniero comercial. Como el heredero natural del imperio comercial, asumió en 2008 como vicepresidente ejecutivo de Cencosud. Sin embargo presentó su renuncia en 2010, alejándose del conglomerado más de diez años.

Tras la toma de mando de Heike volvió a integrarse al directorio, en el que también se encontraba el segundo hijo del patriarca de los Paulmann, Peter. No obstante, ambos se vieron distanciados de su hermana debido al manejo de la crisis propiciada por Videla.