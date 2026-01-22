La sostenibilidad como factor clave para el crecimiento económico y la reputación empresarial

En un escenario marcado por mayores exigencias regulatorias, presión de los grupos de interés y un entorno económico desafiante —en el inicio de un nuevo ciclo político y con crecientes expectativas en torno a la reactivación económica—, Acción Empresas y Azerta presentaron la tercera edición del estudio “Liderazgo, ESG y Reputación”.

Este analiza cómo la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) incide en la reputación, la gestión de riesgos y el crecimiento económico de las empresas y del país. En 2025, la encuesta fue aplicada a 69 profesionales con roles estratégicos, mayoritariamente gerentes y altos ejecutivos de empresas de gran tamaño y alta visibilidad, evidenciando un alto nivel de adhesión estratégica a la agenda ESG.

La presentación del estudio se realizó en un encuentro que incluyó un panel de conversación con representantes de Acción Empresas y Azerta, junto a líderes empresariales y especialistas en Sostenibilidad, Gobernanza y Reputación, quienes reflexionaron sobre el rol estratégico del enfoque ESG para la competitividad y el desarrollo económico de largo plazo.

El panel de conversación contó con la participación de Andrés Eyzaguirre, director de Asuntos Corporativos de Nestlé Chile; Soledad Ramírez, Head of Sustainability de Santander Chile; Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay; y Constanza Pizarro, gerente de Comunicaciones Corporativas de LATAM Airlines Group, quienes abordaron el vínculo entre sostenibilidad, reputación y crecimiento económico desde la experiencia de sus respectivas industrias.

Constanza Pantaleón, gerenta general de Acción Empresas, señaló que “los resultados de esta tercera edición confirman que la sostenibilidad es un eje central para el crecimiento económico y la competitividad de las empresas. Hoy existe una relación clara entre el desempeño ESG, la reputación y la capacidad de crear valor en el largo plazo. El gran desafío es pasar a una implementación real y transversal, integrando los criterios ESG en la operación y en las decisiones estratégicas de todos los niveles de la organización”.

Por su parte, Cristina Bitar, socia de Azerta indicó que “en las primeras versiones de este estudio constatamos una alta conciencia respecto de la relación entre ESG y reputación, hoy observamos un escenario más maduro y, al mismo tiempo, más exigente. La pregunta ya no es si ESG importa, sino cómo se integra de manera efectiva en la estrategia, la gobernanza y la gestión cotidiana de las organizaciones, y cuáles son las brechas que aún persisten en ese camino”.

Crecimiento económico, sostenibilidad y reputación

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el 73,9% de los encuestados evalúa como alta o muy alta la influencia del desempeño ESG en la reputación corporativa, posicionando la reputación y la marca como el principal beneficio de invertir en sostenibilidad, por sobre la atracción de inversionistas o la mitigación de riesgos.

En este sentido, el estudio concluye que la sostenibilidad favorece el crecimiento económico en la medida en que fortalece activos estratégicos clave, como la reputación, la continuidad operacional, la relación con los grupos de interés y la capacidad de adaptación frente a cambios regulatorios y de mercado. Este enfoque se alinea con las expectativas que enfrentará el país a partir de 2026, donde el crecimiento económico, la inversión y la legitimidad social de las empresas, serán prioridades centrales del nuevo gobierno. Desde la percepción de las propias organizaciones, ESG se consolida así como un habilitador de competitividad, resiliencia y creación de valor sostenible.

La reputación se construye desde la coherencia interna

El análisis muestra que la reputación corporativa se asocia principalmente a la coherencia interna de las organizaciones, más que a acciones comunicacionales como campañas de marketing. El alineamiento entre propósito, estrategia y sostenibilidad (63,8%), una cultura organizacional basada en valores y ética (53,6%) y el compromiso efectivo del CEO y del directorio (49,3%) aparecen como los factores más determinantes para construir reputación y sostener el crecimiento.

Avances estratégicos y brechas de implementación

Más del 80% de las organizaciones participantes declara contar con un cargo formal de sostenibilidad e integrar ESG como parte central de su estrategia corporativa, y un 78,3% percibe un alto apoyo del liderazgo a su implementación.

Sin embargo, persisten brechas relevantes en la gestión cotidiana: solo un 21,7% de las empresas ha incorporado indicadores ESG en todas las áreas, lo que refleja desafíos para llevar la sostenibilidad desde la definición estratégica a la operación diaria y a los sistemas de toma de decisiones.

Riesgos ESG y licencia para crecer

De cara a los próximos cinco años, el cambio climático se identifica como el principal riesgo ESG con impacto reputacional, seguido por los conflictos con comunidades locales y los impactos ambientales de las propias operaciones. Aunque la mayoría de las empresas declara contar con procesos formales de gestión de riesgos ESG, la cuantificación financiera de estos riesgos aún presenta distintos niveles de avance, lo que representa un desafío para una gestión económica más integrada.

El estudio también confirma que la reputación y el crecimiento se juegan principalmente en la relación con colaboradores, clientes y comunidades locales, actores clave para la licencia social para operar y para la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo.

Mirada de futuro

Hacia adelante, las organizaciones anticipan un escenario marcado por mayor regulación, mayores exigencias de transparencia y un rol creciente de la tecnología y la inteligencia artificial en la gestión ESG. Aunque un 81% reconoce que la IA será clave para la sostenibilidad y la reputación, su uso efectivo aún es incipiente, evidenciando oportunidades relevantes para fortalecer la gestión y la competitividad futura.

Sostenibilidad: Factor estructural de crecimiento

La tercera edición del estudio “Liderazgo, ESG y Reputación Corporativa” confirma que la sostenibilidad ya no es un complemento, sino un factor estructural del crecimiento económico, la reputación y la resiliencia empresarial. En un contexto marcado por un nuevo ciclo político y mayores expectativas de desarrollo, el principal desafío será profundizar su implementación transversal, integrando ESG en la gestión diaria y en la toma de decisiones, como una condición clave para avanzar hacia un crecimiento sostenible, legítimo y de largo plazo para el país