Las Salinas continúa el avance en remediación del suelo mediante técnicas innovadoras y de alto estándar ambiental, orientadas a la regeneración urbana del terreno y dando cumplimiento a lo aprobado por la institucionalidad ambiental. Después de tres meses desde la instalación de una plataforma con capacidad para seis biopilas en el área baja del Paño Sur, hoy se concretó la cosecha de la primera de ellas.

Este hito marca la finalización exitosa del tratamiento de un volumen significativo de suelo que fue sometido a un proceso de biorremediación en un ambiente controlado. Durante 12 semanas, el material fue monitoreado de manera continua y posteriormente, analizado por un por un laboratorio acreditado, el que certificó la disminución de contaminantes según los objetivos que estableció la autoridad ambiental.

De esta manera, ese suelo remediado ya es apto para su uso urbano futuro. Con la cosecha de esta primera biopila, que se suma al saneamiento de las primeras dos hectáreas de terreno en el Sur Alto, en línea con la RCA del proyecto y sus distintas ratificaciones ambientales, el proyecto de regeneración ambiental registra más de un 20% de avance en la remediación de su Paño Sur.

“Estamos muy contentos de concretar la cosecha de la primera biopila. Éste es un hito significativo, ya que permite evidenciar la eficacia de la técnica de biorremediación elegida para completar la descontaminación del terreno Las Salinas”, señaló Daniel Pérez, gerente de Ingeniería y Construcción de Las Salinas.

El proceso de saneamiento de suelo se desarrolla en cumplimiento de los estándares ambientales vigentes y cuenta con un seguimiento ciudadano permanente, a través del Plan de Monitoreo Participativo (PMP), que garantiza transparencia, acceso a la información y presencia activa de la comunidad.

Las Salinas seguirá avanzando enfocado en una visión de desarrollo urbano sostenible y orientado a la regeneración ambiental del terreno, en beneficio de la ciudad y sus vecinos.

¿Cómo funciona una biopila?

El suelo con presencia de hidrocarburos es dispuesto al interior de un sistema controlado, construido sobre una membrana impermeable de alta densidad, instalada en el terreno. En ese entorno se controlan variables como aireación, temperatura y humedad para favorecer la acción de bacterias y microorganismos presentes de forma natural en el suelo. Son ellos los responsables de degradar compuestos orgánicos como los hidrocarburos.

El proceso es monitoreado de forma permanente, confirmado que es seguro e inocuo para las personas. Una vez finalizado el ciclo de biorremediación en la biopila, el suelo saneado se reposiciona dentro del terreno.