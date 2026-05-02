Gobierno anuncia la creación de mesa técnica de empleo para enfrentar la emergencia laboral

En su primer discurso como Presidente de la República con ocasión del Día del Trabajador, José Antonio Kast advirtió que el país enfrenta una “emergencia laboral” y afirmó que actualmente existen más de 900 mil personas desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad. En un contexto de más de 39 meses consecutivos con una tasa de desempleo cercana al 9%,

La ceremonia, realizada en el Hospital del Trabajador de la ACHS, también contó con la presencia del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien reiteró que la creación de empleo es una de las principales prioridades del Gobierno.

En esa línea, el secretario de Estado anunció la convocatoria, en los próximos días, de una mesa técnica de empleo. Organismo que estará integrado por profesionales del ámbito laboral y tendrá un plazo de un mes para recoger propuestas de distintos sectores, incluyendo el mundo sindical, las pymes, la academia, fundaciones y grandes empresas.

“En un mes, no en seis, ni en un año”, subrayó el ministro, enfatizando la urgencia del proceso. Las conclusiones de esta instancia serán incorporadas al Plan de Reconstrucción Nacional, con foco en incentivar el empleo formal, reducir la informalidad y promover especialmente la inserción laboral femenina.