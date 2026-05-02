Exjuez Carroza complica a Vivanco y afirma que debió haberse inhabilitado en trama bielorrusa

El exministro de la Corte Suprema Mario Carroza declaró como testigo ante la Fiscalía en el caso Muñeca Bielorrusa y apuntó directamente a la actuación de Ángela Vivanco, al sostener que la entonces integrante de la Tercera Sala debió haberse inhabilitado por su cercanía con uno de los abogados involucrados en la causa.

La declaración de Carroza se produjo en el marco de la investigación por la disputa judicial que terminó favoreciendo al consorcio bielorruso CBM y que derivó en la caída de Vivanco, además de dejar formalizados a su pareja, Gonzalo Migueles, a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y a los conservadores Sergio Yáber y Yamil Najle. Según informó Radio Bío Bío, como exintegrante de la Tercera Sala, Carroza fue consultado por la tramitación del conflicto y por las decisiones adoptadas en ese proceso.

Uno de los puntos que marcó su testimonio fue la velocidad con que avanzó la causa. Según los antecedentes expuestos, el recurso de protección ingresó el 28 de junio de 2023 y su fondo fue conocido apenas dos días después. Carroza dijo no haber tenido conocimiento previo de esa celeridad y explicó que quienes manejaban ese tipo de información eran el presidente de la sala y el relator, agregando que en ese caso la sala era presidida por Vivanco.

El exjuez también afirmó que no era habitual que el fondo de una causa contractual se viera al mismo tiempo que la orden de no innovar, aunque reconoció que sí ocurría en materias urgentes, como salud. En su declaración señaló que fue Vivanco quien propuso revisar ambos asuntos en conjunto y que el resto de los ministros estuvo de acuerdo.

Carroza planteó además dudas sobre el trámite formal del caso. Al referirse a un correo en que Vivanco pidió enmendar una resolución para incorporar un “dese cuenta”, sostuvo que desconoce esa rectificación, pero dejó planteada una inquietud de fondo: si la causa no tenía ese trámite incorporado, ni siquiera debió haber sido incluida en tabla.

Su testimonio fue todavía más crítico al abordar el orden en que se resolvió el asunto. Indicó que las causas debían fallarse según antigüedad y que en este caso eso no ocurrió. Añadió que esa forma de tramitación se vinculaba con reclamos previos de relatores por presiones de Vivanco para apurar fallos, situación que incluso llevó al ministro Sergio Muñoz a dictar un instructivo.

Según Carroza, la mayor alerta surgió cuando el conflicto dejó de girar solo en torno a garantías constitucionales y comenzó a concentrarse en cifras, IVA y reajustes. Dijo que ese cambio fue lo que lo llevó a hacer una prevención en uno de los fallos, dejando constancia de que no compartía plenamente el razonamiento del tribunal.

En el tramo más sensible de su declaración, el exministro fue consultado por la relación entre Vivanco, Migueles y los abogados del caso. Señaló que al principio no conocía a Mario Vargas, aunque luego comenzó a verlo con mayor frecuencia en causas relevantes y en actividades sociales de Vivanco, lo que le permitió advertir que existía una cercanía especial. Frente a la pregunta directa de si la entonces ministra debió haberse inhabilitado, respondió: “Yo entiendo que la señora Vivanco se debió haber inhabilitado. Yo me habría inhabilitado”.