Gobierno descarta filtración en ClaveÚnica y afirma que el sistema opera con normalidad

El Gobierno salió a desmentir una eventual filtración de datos en ClaveÚnica, luego de que en las últimas horas circularan reportes sobre un posible incidente de ciberseguridad en plataformas estatales. Desde la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda afirmaron que no existe evidencia de que la infraestructura ni la base de datos del sistema hayan sido afectadas.

La advertencia se instaló en medio de una alerta de ciberinteligencia surgida el 1 de mayo, tras la detección de una presunta brecha técnica en la Tesorería General de la República reportada por el portal especializado Vecert Analyzer. Según esos antecedentes, un atacante habría accedido a credenciales administrativas de alto nivel, con eventual impacto en procesos asociados a la recaudación fiscal.

La inquietud también alcanzó al Servicio de Registro Civil e Identificación por reportes que vinculaban una supuesta filtración con ClaveÚnica. Sin embargo, el propio servicio aclaró que la información mencionada no corresponde a bases de datos registrales, buscando bajar la alarma sobre el alcance del problema.

En paralelo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad confirmó que lleva al menos 48 horas investigando reportes de actividad maliciosa que involucrarían a servicios públicos y operadores de telecomunicaciones, aunque hasta ahora no ha precisado el alcance de los posibles datos comprometidos.

Frente a ese escenario, la Secretaría de Gobierno Digital insistió en que ClaveÚnica está “100% operativa, segura y funcionando con normalidad” para los trámites estatales que requieren autenticación digital. Además, sostuvo que la plataforma cuenta con altos estándares de seguridad y monitoreo continuo, junto con coordinación permanente con la ANCI.

Pese al desmentido oficial, especialistas en ciberseguridad recomendaron medidas preventivas como cambiar la contraseña de ClaveÚnica, considerando que esta herramienta da acceso a más de 1.600 trámites estatales. Hasta ahora, ni la Tesorería ni el Registro Civil han reportado caídas masivas en sus servicios.