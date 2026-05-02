¡Hola! Comenzó mayo y esta edición les llega tras una nueva conmemoración del Día de los Trabajadores. Espero que estén disfrutando este fin de semana largo.

A los amantes de la música clásica les cuento que el miércoles la Gran Sala Sinfónica Nacional será escenario del concierto que dará inicio al IX Ciclo de Piano del CEAC, titulado “Arquitecturas musicales: de la sonata a la balada”. La presentación estará a cargo del premiado pianista chileno Luis Alberto Latorre, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y curador del ciclo, quien abordará obras de Franz Schubert y Ludwig van Beethoven. Imperdible.

Además, el lunes comienza el festival de cine Santiago Wild, que contará con estrenos internacionales, invitados destacados de la industria y una programación que combina funciones de cine abiertas al público, un Summit especializado y una plataforma de streaming gratuita.

Y como Santiago no es Chile, en Puerto Varas se realizará este fin de semana por tercera vez consecutiva el festival literario ReLib en el Parque Estación y con entrada liberada. Tendrá más de 55 editoriales independientes presentes, además de programación gratuita para toda la familia, entre talleres, cuentacuentos y conciertos, junto con otras actividades.

Además, en esta edición: el nuevo seremi de las Culturas para la Región Metropolitana, la reseña de la criticada película biográfica del ídolo pop Michael Jackson y el notable hallazgo arqueológico en San Vicente de Tagua Tagua.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la actriz y directora Moira Miller, por su nueva obra en el Teatro Mori.

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ATAQUE A LA PROPIEDAD… INTELECTUAL

Todo un escándalo causó en el mundo cultural la introducción de un polémico artículo sobre propiedad intelectual en el megaproyecto legislativo (ley miscelánea) del Presidente José Antonio Kast.

No fueron los únicos en poner el grito en el cielo: también la Asociación Nacional de Prensa , que agrupa a los principales diarios del país, se opuso a la propuesta, que fue cuestionada incluso por parlamentarios oficialistas.

, que agrupa a los principales diarios del país, se opuso a la propuesta, que fue cuestionada incluso por parlamentarios oficialistas. Conversé con moros y cristianos para saber más al respecto. Y me parece que, al menos para este artículo, el panorama se ve difícil en el Congreso.

La nota salió hoy sábado. Puedes leerla AQUÍ.

2

NUEVO SEREMI DE LAS CULTURAS

En menos de dos meses, un tercer funcionario asumió como secretario regional ministerial (Seremi) de las Culturas en la Región Metropolitana.

Tras el fallido nombramiento del abogado evangélico Gustavo Baehr, de nula experiencia en el sector cultural, y del actor Renato Münster, que renunció por razones personales, este lunes asumió el periodista Francisco Sólanich , quien tuvo un breve paso en el Ministerio de Educación (Mineduc) durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

, quien tuvo un breve paso en el Ministerio de Educación (Mineduc) durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. En aquella ocasión, su nombramiento fue criticado porque llegó tras dejar su puesto de decano de Comunicaciones y Diseño de la Universidad del Pacífico, que cerró al año siguiente por irregularidades financieras y económicas. En el Mineduc, Sólanich apenas duró tres meses en el cargo .

. Hasta el año pasado, fungía como director de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

3

NUEVA EDICIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO

Esta semana el Gobierno anunció una nueva edición del Día del Patrimonio, que este año se realizará el sábado 30 y el domingo 31 de mayo.

La versión 2026 del Día del Patrimonio Cultural contempla actividades gratuitas, presenciales y virtuales , abiertas a toda la ciudadanía, impulsadas por instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, comunidades y personas naturales de todo Chile.

, abiertas a toda la ciudadanía, impulsadas por instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, comunidades y personas naturales de todo Chile. Las inscripciones para participar están abiertas desde el miércoles a través del sitio web cl, mientras que la cartelera oficial comenzará a estar disponible a partir del 12 de mayo. El cierre de inscripciones será el martes 26 de este mes.

Más información AQUÍ.

4

MICHAEL JACKSON AL CINE

El crítico Juan Marín vio Michael, la biopic del ídolo pop Michael Jackson, y coincidió con la crítica internacional, que ha vapuleado a la cinta de Antoine Fuqua.

“ Nos encontramos ante una biopic musical que repite fórmulas agotadas . El relato se centra en la figura de Michael Jackson, desde los sesenta hasta finales de los ochenta. Aunque funciona como espectáculo musical, muestra claras carencias narrativas y confirma que Antoine Fuqua no está a la altura”, escribió Marín.

. El relato se centra en la figura de Michael Jackson, desde los sesenta hasta finales de los ochenta. Aunque funciona como espectáculo musical, muestra claras carencias narrativas y confirma que Antoine Fuqua no está a la altura”, escribió Marín. Para él, la cinta “se limita a reproducir un esquema convencional que prioriza la complacencia del fan por sobre el riesgo cinematográfico”.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

5

ESCÁNDALO EN VENECIA

Escándalo en Italia: la ópera de La Fenice de Venecia anunció la cancelación de “todas las colaboraciones futuras” con la directora italiana Beatrice Venezi, quien debía asumir la dirección artística del teatro para el periodo 2026-2030, tras unas polémicas declaraciones en las que acusó a la orquesta de nepotismo, informó la agencia de noticias EFE.

Venezi afirmó en una entrevista con el diario argentino La Naciónque en la orquesta los puestos “ se pasan prácticamente de padres a hijos ”.

”. “La decisión ha madurado a raíz de las reiteradas y graves declaraciones públicas de la maestra , ofensivas y lesivas para el valor artístico y profesional de la Fundación Teatro La Fenice y de su Orquesta”, señala la institución en un comunicado.

, ofensivas y lesivas para el valor artístico y profesional de la Fundación Teatro La Fenice y de su Orquesta”, señala la institución en un comunicado. Su nombramiento, anunciado en septiembre de 2025, había generado protestas sindicales para pedir su revocación, al considerar que su trayectoria no era equiparable a la de sus predecesores y denunciar una supuesta falta de transparencia en su designación.

“Yo no tengo padrinos, no vengo de una familia de músicos. Y esta es una orquesta en la que los puestos se pasan de padres a hijos. Soy mujer, tengo 36 años, sería la primera mujer directora de La Fenice y quiero renovar. Tienen miedo del cambio”, fueron sus palabras.

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DIRECTORA DEL GAM Y RECORTES

La directora ejecutiva del GAM, Alejandra Martí, conversó con Diario Financiero sobre los últimos sucesos relativos a dicho centro cultural. Una de las cosas que dijo fue que la creatividad no se detiene ante la baja del presupuesto.

Martí acaba de cumplir un año a la cabeza de la institución y lamentó la decisión de suspender la ampliación del GAM, pero puso el foco en posibles alternativas, como el montar un escenario provisorio al interior de la obra.

“Este nuevo gobierno debería tener más agua en la piscina para atraer privados, entendiendo que es su sector. Ahí hay una expectativa”, fue una de las cosas que dijo.

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HALLAZGO EN SAN VICENTE

Fue una de las notas más leídas de la semana: tres cuerpos que podrían tener entre cuatro mil y cinco mil años de antigüedad fueron hallados en un yacimiento en San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O’Higgins.

El hallazgo fue realizado en el marco del trabajo de un equipo dirigido por Rafael Labarca, académico de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile .

. El reciente trabajo efectuado en El Llano de la Rinconada , cuya más cercana campaña tuvo lugar el pasado mes de marzo, representa uno de los momentos más significativos del proyecto hasta la fecha.

, cuya más cercana campaña tuvo lugar el pasado mes de marzo, representa uno de los momentos más significativos del proyecto hasta la fecha. Bajo la supervisión de Pacheco y con la participación directa del equipo en terreno, se logró la consolidación y levantamiento de tres individuos que se encuentran en excelente estado de conservación, constituyendo un aporte fundamental para el conocimiento de las poblaciones cazadoras-recolectoras del antiguo lago Tagua Tagua.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

8

PREMIO A RICARDO ROZZI

El profesor Ricardo Rozzi se incorporó a la Academia Chilena de Ciencias, gracias a su importante trabajo científico y su aporte a la ecología.

“Es un un honor tener esta invitación a incorporarme a la Academia de Ciencias. Al mismo tiempo, es una tremenda responsabilidad y compromiso , y agradezco esta invitación”, expresó en la ocasión.

, y agradezco esta invitación”, expresó en la ocasión. Lo entrevisté para hacer un repaso de su trayectoria, donde combina la ciencia, la filosofía, la música y la preocupación por el medio ambiente, pasando por su infancia y su trabajo en Estados Unidos.

La entrevista completa se publicó este sábado de El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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MOIRA MILLER EN EL MORI

Actriz, directora teatral y una de las más influyentes encargadas de la dirección de casting en Chile, Moira Miller ha formado parte de casi todas las grandes producciones audiovisuales chilenas.

Una mujer fantástica, La ola, Gloria, La contadora de películas, La casa de los espíritusson algunas de las películas en las que ha trabajado. Su visión ha sido clave en el descubrimiento y dirección de actores, consolidándose como una formadora del medio actoral chileno .

. Ahora vuelve al teatro con una nueva versión de Parecido a la felicidad, obra que recupera uno de los textos más emblemáticos de Alejandro Sieveking.

Con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, la puesta en escena propone una mirada sobre el amor, la amistad y las aspiraciones de una generación en tránsito hacia la modernidad, y Emilia Aparicio la entrevistó para saber más al respecto.

La entrevista completa salió este viernes en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL INTERNACIONAL TEATROPUERTO EN COQUIMBO

El Festival Internacional TeatroPuerto anuncia su regreso este 2026 con su novena versión, luego de tres años desde su última edición. En esta oportunidad, el encuentro se proyecta en dos instancias, siendo la programación de mayo la encargada de abrir el ciclo, con una destacada selección de obras provenientes de distintos países de Latinoamérica, que se presentarán de manera gratuita en cuatro comunas de la Región de Coquimbo.

Esta primera parte de la edición se realizará desde el 8 al 16 de mayo y estará dedicada al teatro internacional, reuniendo producciones de compañías de Argentina, México y Chile, en una programación que contempla cuatro montajes, considerando obras de sala, en espacios no convencionales y de calle.

Más información AQUÍ.

GUSTAVO SANTAOLALLA EN CONCEPCIÓN

Gustavo Santaolalla, icónico músico y productor argentino, ganador de dos Oscar, regresa a Chile con su “Roncoco Tour”, que lo tendrá presentándose en vivo el 21 de agosto en el Teatro Biobío de Concepción; y el 23 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago.

Ambas locaciones significan una visita especial para el artista, quien pisará por primera vez dichos escenarios en el contexto de su gira sudamericana, que también contempla fechas en Colombia y su natal Argentina.

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!