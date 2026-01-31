Por qué algunos osos polares están “más gordos y sanos” a pesar del derretimiento del hielo marino

“Cuanto más gordo está un oso, mejor”, explicó el investigador principal, Jon Aars, del Instituto Polar Noruego.

“Y yo habría esperado ver un deterioro en la condición física de los osos, dado que la pérdida de hielo marino ha sido tan considerable”.

Las morsas están oficialmente protegidas en Noruega desde la década de 1950, después de que la caza las llevara al borde de la extinción.

Esta protección ha impulsado su población y, al parecer, ha proporcionado una nueva fuente de alimento rico en grasas para los osos polares.

“Ahora hay muchas más morsas [para que cacen]”, indicó Aars. “También es posible que puedan cazar focas de forma más eficiente”.

Aars explicó que, si las focas disponen de áreas más pequeñas de hielo marino, se congregan en esas zonas, lo que facilita que los osos las cacen en grupo.

Resultados “positivos a corto plazo”

Aunque se trata de una noticia inesperadamente positiva para estos depredadores del Ártico, los investigadores creen que es poco probable que esta situación se mantenga.

A medida que el hielo marino continúa disminuyendo, los osos tendrán que recorrer distancias mayores para acceder a sus zonas de caza, consumiendo más energía y agotando sus valiosas reservas de grasa.

La organización benéfica Polar Bears International señala que los osos polares de Svalbard fueron algunos de los más cazados del mundo hasta que se implementaron medidas de protección internacionales en la década de 1970.

Expertos creen que estos nuevos hallazgos podrían estar relacionados con la recuperación de la población tras la presión de la caza.