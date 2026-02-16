Playas sin plástico: Zapallar y Cachagua evitan 50 mil botellas con hidratación sustentable

Zapallar y Cachagua se convirtieron este verano en los primeros destinos turísticos del país en ofrecer hidratación sin plástico durante la temporada alta. La iniciativa, que busca fomentar hábitos más saludables, se instala como un modelo sustentable replicable en otras comunas del país.

El plástico se ha consolidado como uno de los principales problemas ambientales en las playas chilenas. Así lo demuestra un estudio de Científicos de la Basura junto a la Universidad Católica del Norte, que revela que este material representa el 34,6% de los residuos presentes en el borde costero.

A nivel global, la producción anual de plástico supera los 430 millones de toneladas, con América Latina aportando cerca del 20% de ese volumen. En Chile, la cifra alcanza las 25 mil toneladas anuales, posicionando al país entre los de mayor acumulación per cápita de plásticos en la región.

Frente a este escenario, la urgencia por implementar medidas concretas y con impacto real se volvió evidente. Así nació el trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Zapallar y Maihue, empresa especializada en purificación de agua y comprometida con la sustentabilidad. Solo durante enero, esta alianza permitió evitar el uso de al menos 50 mil botellas plásticas, gracias a la instalación de puntos de hidratación con agua purificada conectados a la red, ubicados en sectores de alta afluencia en las playas de Zapallar y Cachagua.

Para Claudio Brinkmann, cofundador y CEO de Maihue, el foco está en enfrentar uno de los residuos más críticos a nivel global. “Las botellas plásticas representan cerca del 40% del peso total de los desechos a nivel mundial y, aun así, solo el 8,5% se recicla. El resto termina contaminando océanos y ecosistemas. Por eso es clave avanzar en soluciones concretas, accesibles y de alto impacto”, advierte.

Desde el ámbito local, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, subraya que “durante la temporada estival nuestras playas reciben una alta afluencia de personas, por lo que avanzar en soluciones que ayuden a reducir residuos es clave para cuidar el entorno y mejorar la experiencia de quienes nos visitan y viven en la comuna”. A su juicio, esta alianza permite abordar el problema de manera práctica y visible, promoviendo una mejor hidratación y bienestar en los espacios públicos, y avanzando hacia un modelo más sustentable para las futuras generaciones.

El sistema funciona de manera simple e intuitiva. A través de una aplicación móvil, los visitantes pueden acceder a los tótems de hidratación y recargar botellas reutilizables inteligentes, facilitando el consumo de agua segura y reduciendo el uso de envases desechables.

El impacto de esta fórmula no es solo ambiental, sino también económico. Según estimaciones de mercado, durante la temporada estival una familia puede gastar más de $20.000 mensuales solo en agua envasada, costo que en gran parte se asocia al envase plástico y a su transporte. Este nuevo modelo permite disminuir ese gasto y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre los sistemas de limpieza y disposición de residuos de las comunas costeras.

La iniciativa también apunta a mejorar la salud de las personas. Beber agua en la playa es clave para contrarrestar la pérdida de líquidos provocada por las altas temperaturas, el sol y el viento, ayudando a prevenir golpes de calor, fatiga, mareos y deshidratación. Además, contribuye a regular la temperatura corporal, mantener la energía y asegurar el funcionamiento óptimo de los órganos vitales durante la exposición solar.

“Tanto nosotros como el municipio nos comprometimos con una acción de impacto sustentable, social y económico. Poner a disposición de las personas agua ilimitada y con acceso directo en las playas no solo facilita la adquisición de hábitos saludables, sino que también ha sido altamente valorado como una alternativa al consumo de bebidas azucaradas y como una herramienta de prevención de riesgos de salud durante el verano”, agrega Brinkmann.

La experiencia de Zapallar y Cachagua se inserta en una tendencia internacional que busca reemplazar el modelo de agua embotellada por sistemas de hidratación sustentables y accesibles. En esa línea, Maihue ha logrado evitar en Chile el uso de más de 70 millones de botellas plásticas durante 2025, gracias a su modelo de purificación de agua para hogares, empresas, hoteles y restaurantes.

“Cambiar la forma en que consumimos agua es clave. Hoy, cerca del 80% del costo de una botella embotellada corresponde al plástico y su transporte. Los dispensadores no solo son una alternativa más económica, sino que representan una solución concreta y escalable frente a una crisis ambiental que ya no admite postergaciones”, concluye el CEO de Maihue.