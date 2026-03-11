Chile amplía áreas marinas y consolida uno de los sistemas de protección oceánica más grandes

En una ceremonia realizada este martes, el entonces Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que amplía los parques marinos Parque Marino Nazca-Desventuradas y Parque Marino Mar de Juan Fernández, consolidando a Chile como el tercer país del mundo con mayor superficie de océano bajo protección.

La medida incorpora cerca de 360.000 km² de mar bajo protección estricta, elevando el total del sistema nacional a 947.142 km², lo que posiciona a Chile como la tercera área marina completamente protegida más grande del planeta.

Impulso desde la comunidad isleña

El origen de la iniciativa se remonta a la propia comunidad del Archipiélago Juan Fernández, donde pescadores artesanales han gestionado de forma sostenible la pesquería de langosta durante más de un siglo.

Julio Chamorro Solís, presidente del Consejo Local de Gestión, destacó que “desde los primeros años de la colonia nuestra comunidad ya protegía especies y regulaba sus recursos. A nuestra generación le tocó dar el paso de proteger también el mar”.

El alcalde de Juan Fernández subrayó que este hito responde al trabajo del Consejo del Mar y a un proceso que se inició durante el gobierno de Michelle Bachelet, continuó con Sebastián Piñera y culmina ahora con la actual administración.

Reconocimiento político y científico

El senador Ricardo Lagos Weber, vicepresidente del Senado, calificó la decisión como histórica: “Liderada por la comunidad de Juan Fernández, esta expansión demuestra cómo el liderazgo local puede impulsar uno de los avances más significativos de Chile en la conservación del océano”.

La oceanógrafa Sylvia Earle, quien participó en una expedición a las islas en 1964, destacó que “Juan Fernández y las Desventuradas son una verdadera maravilla natural y un ejemplo para el mundo”.

El proceso también contó con apoyo científico de organizaciones internacionales como Blue Marine Foundation y Pew Bertarelli Ocean Legacy.

Con esta ampliación, Chile supera anticipadamente el objetivo internacional Meta 30×30, que busca proteger al menos el 30% del océano mundial al año 2030.

Además, la decisión respalda la propuesta del país para establecer la primera área marina protegida en alta mar bajo el Acuerdo BBNJ.

Las zonas protegidas albergan especies únicas como el lobo fino de Juan Fernández y la langosta de Juan Fernández, además de ballenas, tiburones y aves oceánicas. Tras la firma del decreto, se abre ahora una nueva etapa enfocada en la implementación de planes de manejo y en un modelo de gobernanza compartida entre el Estado y la comunidad isleña.