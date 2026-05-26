Grau rechaza acusación de Quiroz y defiende cálculo de deuda pública

El exministro de Hacienda Nicolás Grau salió a responder a su sucesor, Jorge Quiroz, luego de que el actual jefe de las finanzas públicas denunciara una supuesta inconsistencia superior a US$10 mil millones en las proyecciones de deuda pública elaboradas por el gobierno de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

Grau defendió la metodología usada en el último Informe de Finanzas Públicas de la administración anterior y sostuvo que las estimaciones “son consistentes y no tienen errores de cálculo”. En un hilo publicado en X, afirmó que Quiroz “se apresura” al plantear que habría un cálculo errado.

La controversia se abrió tras la presentación del IFP del primer trimestre de 2026, donde Quiroz aseguró que el informe anterior habría omitido deuda por unos US$10.500 millones. Según Hacienda, la corrección llevaría la deuda pública a 45,4% del PIB en 2028 y a 46,5% en 2030.

Quiroz argumentó que entre el tercer y cuarto IFP de 2025 los déficits fiscales proyectados subieron cerca de 13 billones de pesos, pero la trayectoria de deuda aumentó solo 3 billones. “Quedan debiendo 9 billones de pesos”, acusó.

Grau replicó que la deuda no depende solo del déficit efectivo, sino también del tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y movimientos bajo la línea. Aseguró que el análisis del actual gobierno omite variables relevantes, como la apreciación del peso y el alza proyectada del PIB nominal.

El exministro además cuestionó que el IFP no abordara el impacto de la “megarreforma” en la deuda y preguntó si es razonable reducir el impuesto a grandes empresas “a costa de bajar el presupuesto de los hospitales”. Quiroz, en tanto, instruyó una investigación administrativa para determinar responsabilidades y no descartó sanciones judiciales, dependiendo de sus resultados.