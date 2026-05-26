DIPRES eleva déficit y deuda, Grau responde a Quiroz y crece la tensión fiscal

Hacienda eleva déficit y deuda tras revisar informe fiscal

Hacienda y la Dipres publicaron el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre y advirtieron que el deterioro fiscal heredado sería mayor al informado. El ministro Jorge Quiroz acusó una inconsistencia en las proyecciones de deuda del último informe del gobierno anterior: el déficit subía en $13,4 billones, pero la deuda solo en $3,9 billones. La nueva estimación lleva la deuda a 46,3% del PIB en 2030, sobre el umbral prudente de 45%. Además, el déficit 2026 sube de 1,9% a 2,4%, y podría llegar a 2,9% sin medidas. Quiroz instruyó una investigación interna.

Grau rechaza acusación de error en deuda pública

El exministro de Hacienda Nicolás Grau rechazó la acusación de Jorge Quiroz sobre un supuesto error superior a US$10 mil millones en las proyecciones de deuda pública del gobierno de Gabriel Boric para el período 2026-2030. A través de X, defendió que las estimaciones son consistentes y que la deuda no depende solo del déficit efectivo, sino también del tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y movimientos bajo la línea. Grau dijo que diferencias de supuestos no son errores y cuestionó que el informe no aborde el impacto de la megarreforma en la deuda.

Arrau defiende usar política de seguridad del gobierno Boric

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que el Gobierno trabaja sobre la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante la administración Boric y con duración de seis años. En La Moneda, respondió dudas sobre la existencia de un plan de seguridad y dijo que esa política es suficiente y amplia. Además, adelantó nuevas estrategias operativas contra el narcotráfico, el crimen organizado y el control fronterizo. También anunció un paquete legislativo robusto para presentar en el Congreso, defendió la legítima defensa y respaldó el avance de expulsiones administrativas.

Pacheco deja Codelco con duro portazo al negocio del litio

Máximo Pacheco cerró su ciclo al mando de Codelco con una renuncia indeclinable al directorio de NovaAndino, la sociedad creada junto a SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama. En una carta enviada a Bernardo Fontaine, quien asumirá la presidencia de la estatal, acusó una ofensiva en su contra y criticó la “miopía” y la “bandería política”. Según fuentes citadas en la nota, Fontaine le pidió dejar ese cargo. Su salida ocurre tras cuestionamientos a las proyecciones de producción de cobre para 2025 y quedó marcada por un video de despedida con la frase: “Partir es morir un poco”.

Vodanovic valora extender debate de Ley Miscelánea

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, valoró la disposición del biministro Claudio Alvarado a extender en el Senado la discusión de la Ley Miscelánea, si existen condiciones reales de acuerdo con la oposición. “Esa es la actitud”, dijo la senadora, quien afirmó que los partidos opositores trabajarán una propuesta para entregarla al Ejecutivo y abrir una negociación efectiva. También pidió que toda la oposición revise el proyecto y advirtió que rebajar ingresos del país en más de 4.500 millones de dólares al año implica una complejidad enorme para las finanzas públicas.

Gobierno cifra alertas por US$9.200 millones en auditoría al Estado

El Gobierno presentó en La Moneda el tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, con alertas por más de US$9.200 millones tras revisar 913 millones de datos en más de 500 servicios públicos. La subsecretaria Constanza Castillo recalcó que esto no implica necesariamente fraude: puede incluir errores, inconsistencias o eventuales irregularidades. Una alerta central es la postergación de pagos de 2025 a 2026 por US$3.200 millones. También se instruyeron auditorías en Junaeb, Mujer, Transportes y Anid; si hay señales relevantes, irán a Contraloría, el CDE o Fiscalía.

Mineduc suspende clases en Calama tras sismo 6,9

El Ministerio de Educación suspendió totalmente las clases en Calama para este martes 26 de mayo, tras el sismo de magnitud 6,9 registrado en la tarde del lunes en la zona norte. La medida es preventiva y alcanza a establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, además de colegios particulares subvencionados y privados de la comuna. La Seremi de Educación instruyó a sostenedores y equipos directivos a revisar los recintos junto a prevencionistas de riesgo, para detectar posibles daños y asegurar condiciones seguras antes del retorno a clases.

EE.UU. ataca objetivos iraníes pese al alto el fuego

Estados Unidos realizó este lunes ataques en el sur de Irán contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, pese al alto el fuego vigente. El Comando Central sostuvo que fueron acciones de “legítima defensa” para proteger a sus tropas, ante amenazas cerca del estrecho de Ormuz. Según Centcom, entre los objetivos había embarcaciones que intentaban colocar minas y un posible emplazamiento de misiles dirigido a aviones estadounidenses. Los ataques ocurren mientras Washington y Teherán negocian un acuerdo para poner fin a la guerra.