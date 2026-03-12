Banco Bci destaca dentro del 10% de bancos más sostenibles del mundo

Durante febrero se dio a conocer que Banco Bci fue incluido en el “Sustainability Yearbook 2026” de S&P Global, publicación que distingue a las compañías con mejor desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA, por sus siglas en inglés) de la firma internacional.

En este contexto, Bci obtuvo 70 puntos en el ranking global de la categoría “Bancos”, posicionándose en el percentil 90, es decir, dentro del 10% de las instituciones con mejor desempeño en sostenibilidad corporativa a nivel mundial. Con ello, se ubicó entre los 64 bancos más sostenibles del mundo. La evaluación considera criterios asociados a la dimensión ambiental, social, así como a la dimensión económica y de gobernanza, abordando de manera integral los principales factores ESG que impactan la gestión y el desempeño de las compañías.

A su vez, este año se cumple una década desde que Bci es incluido en el ranking mundial, trayectoria que ha contribuido a posicionar a Chile dentro de los más altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad corporativa.

“Estar en el Top 64 mundial refuerza nuestro compromiso con la transparencia y la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas y stakeholders. La sostenibilidad en Bci se mide, se gestiona y, por sobre todo, se traduce en resultados resilientes”, señala Josefina Blanc, subgerente del Centro de Excelencia e Innovación en Sostenibilidad de Bci.

Según la firma, los resultados de esta edición reflejan un liderazgo sostenido y una diferenciación cada vez más clara entre las compañías que mantienen altos niveles de transparencia y capacidad de gestión, y aquellas que enfrentan dificultades para demostrar avances medibles en sostenibilidad.

La magnitud del proceso evidencia el nivel de exigencia: de las más de 9.200 empresas evaluadas en los resultados del 2025, solo 848 lograron ser miembros de la edición de 2026, entre ellas Bci.

Desde S&P Global destacaron este logro señalando que “alcanzar 10 años de participación es un testimonio del compromiso de largo plazo de la compañía con una acción significativa en sostenibilidad. Estamos orgullosos de haberlos acompañado en este camino y esperamos seguir apoyando su progreso en los años venideros”.

Este doble hito reafirma el compromiso del banco nacional con una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares internacionales, consolidando una visión de crecimiento sostenible en el tiempo.