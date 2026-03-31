“Live Andes 2.0”: plataforma con IA y ciencia ciudadana para monitorear la fauna en Chile

Un equipo de académicos de la Universidad Católica desarrollará una innovadora plataforma que combina inteligencia artificial y participación ciudadana para el monitoreo de la fauna chilena. El proyecto, denominado “Live Andes 2.0”, busca optimizar el análisis de imágenes captadas por trampas fotográficas mediante procesos semi-automatizados, al tiempo que incorpora a la ciudadanía en la reportabilidad de vida silvestre a través de aplicaciones móviles.

La iniciativa es liderada por Cristian Bonacic, académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, junto a los profesores Jonathan Acosta, de la Facultad de Matemáticas, y Andres Neyem, de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad.

Según explica Bonacic, actualmente el monitoreo ambiental en Chile enfrenta importantes obstáculos debido a la revisión manual de grandes volúmenes de datos provenientes de sensores y cámaras en terreno. “Estas limitaciones retrasan la investigación, las Evaluaciones de Impacto Ambiental y la implementación de medidas de conservación”, afirma.

En ese contexto, el nuevo proyecto se apoya en la experiencia previa de Live Andes 1.0 (2011–2014), una plataforma pionera financiada inicialmente por Microsoft Research, que promovía la participación ciudadana en el registro de fauna. “Los avances actuales en computación en la nube, arquitecturas de redes neuronales y la inteligencia artificial multimodal permitirán transformar Live Andes 1.0 en una plataforma para el análisis semi-automatizado de imágenes de trampas fotográficas”.

El desarrollo contempla una fase de validación de 12 meses, en la que se pondrá a prueba el reconocimiento automatizado de vertebrados terrestres chilenos mediante tecnologías de inteligencia artificial. “En una fase total de 12 meses, se validará el reconocimiento basado en IA de vertebrados terrestres chilenos mediante redes neuronales convolucionales y arquitecturas multimodales, como DeepSeek, que funcionará como un agente inteligente para la extracción de características e interpretación de datos. El sistema aprenderá de conjuntos de datos nacionales curados de trampas fotográficas para identificar mamíferos, aves y anfibios seleccionados”, agrega el experto.

Uno de los principales impactos del proyecto será la reducción significativa en los tiempos de análisis. Bonacic sostiene que “al reducir hasta en un 70% el tiempo de identificación de especies, Live Andes 2.0 acelerará el monitoreo de biodiversidad, apoyando así el flujo de trabajo de las evaluaciones de impacto ambiental de Chile y la ciencia de la conservación”.

Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de las universidades de Tianjin, Beijing Forestry y Pisa, fortaleciendo así el carácter internacional del proyecto y su alineación con el fondo de investigación “Avanza UC”.