Empieza x Acá: Gobierno continúa marcha de Miscelánea en medio de dudas por recortes

La oposición anunció durante la tarde de este lunes una interpelación parlamentaria contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el objetivo de exigir explicaciones sobre el plan de seguridad impulsado por el Gobierno.

La interpelación parlamentaria es uno de los mecanismos de fiscalización e información con los que cuenta el Congreso respecto de las acciones del Ejecutivo. Desde la oposición sostienen que la instancia buscará poner bajo presión la estrategia del Gobierno en una de las áreas más sensibles para La Moneda.

Desde el Partido de la Gente (PDG), la diputada Pamela Jiles aseguró que la titular de Seguridad deberá “demostrarle al país si tiene las capacidades mínimas para cumplir con su función”.

El anuncio ocurre en medio de una semana compleja para el Ejecutivo, marcada por el debate sobre seguridad e inmigración, dos de los principales ejes discursivos del Gobierno y también parte central de la campaña presidencial de José Antonio Kast.

En paralelo, la última encuesta Plaza Pública Cadem mostró un nuevo retroceso en la aprobación presidencial. El Mandatario cayó cuatro puntos y alcanzó un 36% de respaldo, el nivel más bajo desde el inicio de su administración. En tanto, la desaprobación subió tres puntos y llegó al 58%.

A ello se suman las críticas generadas por el ajuste presupuestario en Salud planteado por el Ejecutivo. “A veces uno con menos recursos hace más”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al referirse a la reducción propuesta para el presupuesto del sector.

Si bien el titular de Hacienda no entregó mayores antecedentes sobre la medida, dejó en manos del Ministerio de Salud la explicación técnica del recorte. Días antes, el Minsal había defendido la disminución del 2,5% de los recursos, asegurando que fue diseñada “resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”.

El escenario también se tensionó por la polémica generada en torno a la indicación al proyecto que perfecciona el mecanismo de expulsiones administrativas, iniciativa que obligaría a instituciones de salud y educación a entregar información de extranjeros no regularizados en el país.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre estos temas con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.